Testspiele im Bezirk Donau/Iller: Diese Mannschaften sind im Einsatz

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Donau/Iller, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
______________________________
18:30 Uhr: VfL Gerstetten – SV Lonsee
18:30 Uhr: FV Schnürpflingen II – FV Rot II
______________________________
17:30 Uhr: SSV Ulm 1846 – FC Augsburg II
18:30 Uhr: TSV Neu-Ulm II – SGM JF Langenau
18:30 Uhr: FV Illertissen – SSG Ulm 99
19:00 Uhr: TSV 1889 Buch – SV Egg an der Günz
19:00 Uhr: TSV Berg – TSV Neu-Ulm
19:00 Uhr: SW Donau – FV Olympia Laupheim
19:30 Uhr: SG Dettingen II – SV Grafertshofen
______________________________
18:30 Uhr: SV Oberelchingen – TSV Senden
18:30 Uhr: SV Beuren – GV Eintracht Autenried
19:00 Uhr: SG Griesingen – SV Baustetten
19:00 Uhr: SpVgg Au/Iller – SW Donau
19:00 Uhr: SGM Uttenweiler/Bussen – SG Oberdischingen/Ersingen
19:00 Uhr: SV Unterstadion – FC Wacker Biberach
19:00 Uhr: SG Vöhringen/Illerzell – SV Ljiljan Ulm
19:00 Uhr: Türkspor Neu-Ulm – SGM Aufheim Holzschwang
19:00 Uhr: SGM Ingstetten/Schießen – SG Münsterhsn./Mindeltal
19:00 Uhr: SV Reinstetten – FC Hüttisheim
______________________________
18:30 Uhr: SV Nersingen – SV Pfaffenhofen
19:00 Uhr: SC Staig II – FV Schnürpflingen
19:00 Uhr: SG Öpfingen – SSV Ehingen-Süd
19:00 Uhr: FC Burlafingen – SV Eggingen
19:00 Uhr: SV Offenhausen – FC Blaubeuren
19:00 Uhr: SV Thalfingen – FC Neenstetten
19:15 Uhr: SG Bad Überkin. / SSV Hausen – SV Westerheim
19:15 Uhr: TSV Rißtissen 1920 – SF Illerrieden
______________________________
18:00 Uhr: FV Weißenhorn II – TSV Senden
18:30 Uhr: TSV 1889 Buch – TSV Ottobeuren
18:30 Uhr: SG Altheim – SF Hundersingen
18:30 Uhr: TSV Köngen – TSV Neu-Ulm
18:30 Uhr: SGM Langenau II – TKSV Giengen
19:00 Uhr: FV Gerlenhofen – SV Jedesheim
19:00 Uhr: SGM Machtolsheim/Merklingen – SGM Schmiechtal/Alb
19:00 Uhr: SW Donau – SV Betzenweiler
19:00 Uhr: TSV Bermaringen – SV Westerheim II
19:00 Uhr: RSV Wullenstetten – SC Lehr
19:00 Uhr: SGM SF Donaurieden / Dellmensingen – SV Erolzheim
19:00 Uhr: SGM Albeck/Göttingen – SGM Niederstotzingen/Rammingen
19:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller II – SG TSV Buch / Obenhausen II
19:00 Uhr: FV Weißenhorn – TSV Einsingen
19:00 Uhr: SV Oberroth II – SG Winterrieden / ASV Fellheim / TV Boos II
19:30 Uhr: FC Straß – SV Ljiljan Ulm
______________________________
10:00 Uhr: SSG Ulm 99 – SV Sulmetingen
11:00 Uhr: FV Sontheim/Brenz II – SV Asselfingen
13:00 Uhr: FC Hüttisheim – SSV Ehingen-Süd
13:00 Uhr: FC Scheidegg – SSV Illerberg/Thal
13:00 Uhr: SGM Balzheim/Dietenheim – SV Dettingen/Iller
14:00 Uhr: FV Gerlenhofen – SV Jungingen
14:00 Uhr: TSV Neu-Ulm – SGV Heilbronn-Freiberg II
14:00 Uhr: TSV Babenhausen – SC Türkgücü Ulm
15:00 Uhr: TSV Herrlingen – SV Bissingen
15:00 Uhr: SV Auingen – SGM Allmendingen/Ennahofen
15:30 Uhr: SGM Langenau – TSG Schnaitheim
16:00 Uhr: SV Mietingen – Türkspor Neu-Ulm
16:00 Uhr: SV Beuren – SV Thalfingen
16:00 Uhr: SC Staig – SV Ebersbach/Fils
16:00 Uhr: SV Westerheim – SV Croatia 2012 Geislingen
16:00 Uhr: SV Grafertshofen – SG Siessen i. W / Wain
16:00 Uhr: SGM Senden-Ay – SG Dettingen
16:00 Uhr: SGM Steinhausen-Rottum/Bellamont – FV Bellenberg
17:00 Uhr: TSV Kirchberg/Iller – SGM Aufheim Holzschwang
17:00 Uhr: SG Rot/Haslach – FV Schelklingen-Hausen
17:00 Uhr: TSV Holzheim – FC Straß
19:00 Uhr: SG Oberdischingen/Ersingen – SG Emerkingen / Ehingen-Süd
______________________________
10:00 Uhr: Sportfreunde Schwendi – SGM Ingstetten/Schießen
13:00 Uhr: SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen II – FV Bad Urach II
13:00 Uhr: FV Bellenberg II – TSG Söflingen II
14:00 Uhr: SV Dickenreishausen – FV Altenstadt
14:00 Uhr: SGM Langenau II – AC Milan Heidenheim
14:30 Uhr: SV Westerheim II – SGM Machtolsheim/Merklingen
15:00 Uhr: SGM Mähringen/Blaustein – FV Schnürpflingen
15:00 Uhr: TSV Regglisweiler – TSG Thannhausen
15:00 Uhr: TSV Herrlingen – Türkspor Heidenheim
15:00 Uhr: SC Staig II – SC Lehr
15:00 Uhr: SV Unterstadion – SGM Hayingen/Zwiefalten/Pfronstetten
15:00 Uhr: FC Blautal 2001 II – TSV Pfuhl II
15:00 Uhr: SSV Ulm 1846 – FC Bayern München II
15:00 Uhr: FV Bellenberg – TSG Söflingen
15:00 Uhr: SV Oberelchingen – SpVgg Au/Iller
15:00 Uhr: FC Silheim – SV Neuburg/Kammel
15:00 Uhr: SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen – FV Bad Urach
15:30 Uhr: SF Illerrieden – SGM Reinstetten/Hürbler II
16:00 Uhr: SV Amstetten – SSC Stubersheim
16:30 Uhr: FC Illerkirchberg – VfL Leipheim
17:00 Uhr: FC Blautal 2001 – TSV Pfuhl
17:00 Uhr: SG Vöhringen/Illerzell – FC Burlafingen
18:00 Uhr: SGM Nellingen / Aufhausen – FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________