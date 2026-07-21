 2026-07-21T12:15:24.401Z

Allgemeines

Testspiele im Bezirk Donau/Iller: 5 Auswärtssiege und auch ein 0:8

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Stephan Goll

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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Donau/Iller, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 20. Juli

Keine Testspiele eingetragen

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Testspiele am Dienstag, 21. Juli

SV Oberroth – TV Boos 2:3
Schiedsrichter: Manfred Oppold (Illerrieden)
Tore: 0:1 Josef Mayer (19.), 0:2 Alexander Wenisch (44.), 1:2 David Koch (45.), 1:3 Luca Barbek (69.), 2:3 Felix Rudolf (79.)

SV Westerheim – SSG Ulm 99 0:3
Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau)
Tore: 0:1 Jordi Tengwand (51.), 0:2 Sergen Demiröz (66.), 0:3 Sergen Demiröz (83.)

SG Altheim – SGM Bremelau/Granheim 1:3
Schiedsrichter: Manuel Höcker
Tore: 0:1 Nico Baier (21.), 0:2 Nico Baier (33.), 1:2 Jens Stimpfle (44.), 1:3 Nico Baier (46.)

SV Ringingen – TSV Pfuhl 0:2
Schiedsrichter: Sebastian Huber
Tore: 0:1 Marco Schiele (5.), 0:2 Marco Schiele (52.)

SV Zainingen II – SG Alb Seissen/Suppingen 0:8
Schiedsrichter: Karl-Heinz Engelfried

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Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

18.00 Uhr - TSG Söflingen - FV Illertissen

18.30 Uhr - FV Illertissen - TSV Neu-Ulm

19.00 Uhr - FC Blaubeuren - SV Grimmelfingen

19.00 Uhr - TSV Bermaringen II - SV Tomerdingen

19.00 Uhr - VfR Aalen II - TSV Neu-Ulm II

19.00 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - TSV Bernstadt

19.00 Uhr - TSV Regglisweiler - SV Egg an der Günz II

19.00 Uhr - TSG Achstetten II - FC Hüttisheim II

19.00 Uhr - SG Attenweiler/Oggelsbeuren - SV Unterstadion

19.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen II - SV Niederhofen

Abgesagt - Sportfreunde Schwendi - SG Emerkingen / Ehingen-Süd

19.00 Uhr - FV Rot - FC Srbija Ulm

19.00 Uhr - FC Neenstetten - FC Burlafingen

19.00 Uhr - SGM Oberdischingen/Ersingen II - SGM SF Donaurieden / Dellmensingen

19.00 Uhr - SV Weidenstetten - SV Asselfingen

19.00 Uhr - FC Hüttisheim - FV Olympia Laupheim

19.30 Uhr - SV Westerheim II - SV Nabern II

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Testspiele am Donnerstag, 23. Juli

Abgesagt - FV Bellenberg - TSV Kellmünz

18.45 Uhr - SF Bronnen - SF Illerrieden

19.00 Uhr - SSV Illerberg/Thal - SGM Machtolsheim/Merklingen

19.00 Uhr - SpVgg Au/Iller - TSV Herrlingen

19.00 Uhr - TV Steinheim - TSV Altheim/Alb

19.00 Uhr - RSV Ermingen - SV Jungingen

19.00 Uhr - FC Blautal 2001 - SV Grafertshofen

19.00 Uhr - SV Thalfingen II - SV Jungingen II

19.00 Uhr - TSV Berghülen II - Sportfreunde Donnstetten II

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Testspiele am Freitag, 24. Juli

18.00 Uhr - SG Dettingen - SV Niederhofen

18.00 Uhr - TSV Blaubeuren - RW Oberhausen II

18.30 Uhr - SG Griesingen - SV Dürmentingen

18.30 Uhr - SpVgg Wiesenbach - SG Öpfingen

18.30 Uhr - FV Gerlenhofen - SV Oberelchingen

18.30 Uhr - TSV Senden - SV Grimmelfingen

18.30 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Ehingen-Süd

19.00 Uhr - SGM Langenau - FV 08 Unterkochen

19.00 Uhr - TSV Babenhausen III - SGM Ingstetten/Schießen

19.00 Uhr - SV Ringingen - SG Oberstaufen/Stiefenhofen

Abgesagt - FC Blautal 2001 - VfL Ulm/Neu-Ulm

19.00 Uhr - SGM Albeck/Göttingen - SV Ljiljan Ulm

19.00 Uhr - TSG Achstetten - TSG Ehingen

19.15 Uhr - FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - SV Westerheim

20.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Ringingen

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Testspiele am Samstag, 25. Juli

11.00 Uhr - SGM Nellingen / Aufhausen - TV Deggingen II

11.00 Uhr - TSV Schwaben Augsburg - SSV Ulm 1846 Fußball

11.00 Uhr - SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Olympia Laupheim

11.30 Uhr - SV Amstetten - TSF Ludwigsfeld

12.30 Uhr - SV Westerheim - TV Altenstadt

13.30 Uhr - SGM Senden-Ay - TSV Babenhausen

14.00 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II

14.30 Uhr - SG Vöhringen/Illerzell - TSV Einsingen

15.00 Uhr - SV Greimeltshofen II - SV Oberroth II

15.00 Uhr - SV Bissingen - TSV Altheim/Alb

15.00 Uhr - SV Tiefenbach 1920 - SV Dettingen/Iller

16.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen II - SW Donau II

16.00 Uhr - SV Eggingen - TSG Schnaitheim

17.00 Uhr - SV Greimeltshofen - SV Oberroth

17.00 Uhr - SV Fortuna Ballendorf - TSV Erbach

17.00 Uhr - SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Jungingen

17.00 Uhr - SC Staig - SV Baustetten

17.00 Uhr - SV Weidenstetten - FC Hüttisheim

17.00 Uhr - SGM Niederstotzingen/Rammingen - TSV Herrlingen

17.00 Uhr - SW Donau - SG Ringschnait / Mittelbuch

18.00 Uhr - SC Vöhringen - TSV Kottern

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Testspiele am Sonntag, 26. Juli

11.00 Uhr - TSV Neu-Ulm II - FV Illertissen II

11.00 Uhr - SV Pappelau-Beiningen - SV Esperia Italia Neu-Ulm

11.00 Uhr - TSV Kirchberg/Iller - FV Gerlenhofen

11.00 Uhr - FV Weißenhorn - TSG Söflingen

11.30 Uhr - TSF Ludwigsfeld - TSV Pfuhl

12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler

12.00 Uhr - SV Thalfingen II - SC Türkgücü Ulm II

13.00 Uhr - SSG Ulm 99 II - SC Lehr

Abgesagt - FC Illerkirchberg - SGM Langenau II

14.30 Uhr - SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Auingen

14.30 Uhr - SG Vöhringen/Illerzell - TSV Blaubeuren

15.00 Uhr - SV Thalfingen - SV Offenhausen

15.00 Uhr - TSV Kettershausen-Bebenhausen - SV Scharenstetten

15.00 Uhr - SGM Aufheim/Holzschwang II - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen

15.00 Uhr - TSV Bermaringen II - SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen II

15.00 Uhr - TSV Herrlingen - SG Burgberg/Hohenmemmingen

15.00 Uhr - SGM Ingstetten/Schießen - SGM Mittelbiberach/Stafflangen

15.00 Uhr - SC Staig II - SV Oberelchingen

15.00 Uhr - SGM Mähringen/Blaustein - TSG Söflingen II

15.00 Uhr - SV Waldstetten - FC Neenstetten

15.00 Uhr - TSV Senden - TV Wiblingen

15.00 Uhr - TSV Westerstetten - FC Birumut Ulm

16.00 Uhr - SV Westerheim - TSV Weilheim/Teck

16.00 Uhr - SV Schemmerhofen - SGM Albeck/Göttingen

16.00 Uhr - SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen - SGM Bremelau/Granheim

16.00 Uhr - SpVgg Au/Iller - VfL Ulm/Neu-Ulm

17.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen - SG Altheim

17.00 Uhr - FV Schelklingen-Hausen - SG Alb Seissen/Suppingen

17.00 Uhr - SF Dornstadt/Bollingen - SV Grimmelfingen

17.00 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Ochsenhausen

17.00 Uhr - TSV Bermaringen - SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen

17.00 Uhr - SG Öpfingen II - SG Dettingen II

17.00 Uhr - FV Schnürpflingen - TSV Rißtissen 1920

17.00 Uhr - SV Burgrieden - FC Burlafingen

17.00 Uhr - FV Sontheim/Brenz - SV Asselfingen

Abgesagt - SV Jedesheim - TSV Holzheim

18.00 Uhr - TSG Achstetten - SGM Oberdischingen/Ersingen

18.00 Uhr - FV Asch-Sonderbuch - SC Geislingen II

19.00 Uhr - FV Biberach/Riß - FC Srbija Ulm

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