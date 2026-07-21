Testspiele im Bezirk Donau/Iller: 5 Auswärtssiege und auch ein 0:8

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Donau/Iller, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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Keine Testspiele eingetragen
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SV Oberroth – TV Boos 2:3
Schiedsrichter: Manfred Oppold (Illerrieden)
Tore: 0:1 Josef Mayer (19.), 0:2 Alexander Wenisch (44.), 1:2 David Koch (45.), 1:3 Luca Barbek (69.), 2:3 Felix Rudolf (79.)
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18.00 Uhr - TSG Söflingen - FV Illertissen
18.30 Uhr - FV Illertissen - TSV Neu-Ulm
19.00 Uhr - FC Blaubeuren - SV Grimmelfingen
19.00 Uhr - TSV Bermaringen II - SV Tomerdingen
19.00 Uhr - VfR Aalen II - TSV Neu-Ulm II
19.00 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - TSV Bernstadt
19.00 Uhr - TSV Regglisweiler - SV Egg an der Günz II
19.00 Uhr - TSG Achstetten II - FC Hüttisheim II
19.00 Uhr - SG Attenweiler/Oggelsbeuren - SV Unterstadion
19.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen II - SV Niederhofen
Abgesagt - Sportfreunde Schwendi - SG Emerkingen / Ehingen-Süd
19.00 Uhr - FV Rot - FC Srbija Ulm
19.00 Uhr - FC Neenstetten - FC Burlafingen
19.00 Uhr - SGM Oberdischingen/Ersingen II - SGM SF Donaurieden / Dellmensingen
19.00 Uhr - SV Weidenstetten - SV Asselfingen
19.00 Uhr - FC Hüttisheim - FV Olympia Laupheim
19.30 Uhr - SV Westerheim II - SV Nabern II
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Abgesagt - FV Bellenberg - TSV Kellmünz
18.45 Uhr - SF Bronnen - SF Illerrieden
19.00 Uhr - SSV Illerberg/Thal - SGM Machtolsheim/Merklingen
19.00 Uhr - SpVgg Au/Iller - TSV Herrlingen
19.00 Uhr - TV Steinheim - TSV Altheim/Alb
19.00 Uhr - RSV Ermingen - SV Jungingen
19.00 Uhr - FC Blautal 2001 - SV Grafertshofen
19.00 Uhr - SV Thalfingen II - SV Jungingen II
19.00 Uhr - TSV Berghülen II - Sportfreunde Donnstetten II
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18.00 Uhr - SG Dettingen - SV Niederhofen
18.00 Uhr - TSV Blaubeuren - RW Oberhausen II
18.30 Uhr - SG Griesingen - SV Dürmentingen
18.30 Uhr - SpVgg Wiesenbach - SG Öpfingen
18.30 Uhr - FV Gerlenhofen - SV Oberelchingen
18.30 Uhr - TSV Senden - SV Grimmelfingen
18.30 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - SSV Ehingen-Süd
19.00 Uhr - SGM Langenau - FV 08 Unterkochen
19.00 Uhr - TSV Babenhausen III - SGM Ingstetten/Schießen
19.00 Uhr - SV Ringingen - SG Oberstaufen/Stiefenhofen
Abgesagt - FC Blautal 2001 - VfL Ulm/Neu-Ulm
19.00 Uhr - SGM Albeck/Göttingen - SV Ljiljan Ulm
19.00 Uhr - TSG Achstetten - TSG Ehingen
19.15 Uhr - FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach - SV Westerheim
20.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Ringingen
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11.00 Uhr - SGM Nellingen / Aufhausen - TV Deggingen II
11.00 Uhr - TSV Schwaben Augsburg - SSV Ulm 1846 Fußball
11.00 Uhr - SG TSV Buch / Obenhausen II - FV Olympia Laupheim
11.30 Uhr - SV Amstetten - TSF Ludwigsfeld
12.30 Uhr - SV Westerheim - TV Altenstadt
13.30 Uhr - SGM Senden-Ay - TSV Babenhausen
14.00 Uhr - SSV Ulm 1846 Fußball - VfB Stuttgart II
14.30 Uhr - SG Vöhringen/Illerzell - TSV Einsingen
15.00 Uhr - SV Greimeltshofen II - SV Oberroth II
15.00 Uhr - SV Bissingen - TSV Altheim/Alb
15.00 Uhr - SV Tiefenbach 1920 - SV Dettingen/Iller
16.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen II - SW Donau II
16.00 Uhr - SV Eggingen - TSG Schnaitheim
17.00 Uhr - SV Greimeltshofen - SV Oberroth
17.00 Uhr - SV Fortuna Ballendorf - TSV Erbach
17.00 Uhr - SG Heldenfingen/Heuchlingen - SV Jungingen
17.00 Uhr - SC Staig - SV Baustetten
17.00 Uhr - SV Weidenstetten - FC Hüttisheim
17.00 Uhr - SGM Niederstotzingen/Rammingen - TSV Herrlingen
17.00 Uhr - SW Donau - SG Ringschnait / Mittelbuch
18.00 Uhr - SC Vöhringen - TSV Kottern
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11.00 Uhr - TSV Neu-Ulm II - FV Illertissen II
11.00 Uhr - SV Pappelau-Beiningen - SV Esperia Italia Neu-Ulm
11.00 Uhr - TSV Kirchberg/Iller - FV Gerlenhofen
11.00 Uhr - FV Weißenhorn - TSG Söflingen
11.30 Uhr - TSF Ludwigsfeld - TSV Pfuhl
12.00 Uhr - SG Altheim - SV Alberweiler
12.00 Uhr - SV Thalfingen II - SC Türkgücü Ulm II
13.00 Uhr - SSG Ulm 99 II - SC Lehr
Abgesagt - FC Illerkirchberg - SGM Langenau II
14.30 Uhr - SGM Machtolsheim/Merklingen - SV Auingen
14.30 Uhr - SG Vöhringen/Illerzell - TSV Blaubeuren
15.00 Uhr - SV Thalfingen - SV Offenhausen
15.00 Uhr - TSV Kettershausen-Bebenhausen - SV Scharenstetten
15.00 Uhr - SGM Aufheim/Holzschwang II - SGM Erlenmoos/Ochsenhausen
15.00 Uhr - TSV Bermaringen II - SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen II
15.00 Uhr - TSV Herrlingen - SG Burgberg/Hohenmemmingen
15.00 Uhr - SGM Ingstetten/Schießen - SGM Mittelbiberach/Stafflangen
15.00 Uhr - SC Staig II - SV Oberelchingen
15.00 Uhr - SGM Mähringen/Blaustein - TSG Söflingen II
15.00 Uhr - SV Waldstetten - FC Neenstetten
15.00 Uhr - TSV Senden - TV Wiblingen
15.00 Uhr - TSV Westerstetten - FC Birumut Ulm
16.00 Uhr - SV Westerheim - TSV Weilheim/Teck
16.00 Uhr - SV Schemmerhofen - SGM Albeck/Göttingen
16.00 Uhr - SGM Kirchen/Lauterach/Herbertshofen - SGM Bremelau/Granheim
16.00 Uhr - SpVgg Au/Iller - VfL Ulm/Neu-Ulm
17.00 Uhr - SGM Uttenweiler/Bussen - SG Altheim
17.00 Uhr - FV Schelklingen-Hausen - SG Alb Seissen/Suppingen
17.00 Uhr - SF Dornstadt/Bollingen - SV Grimmelfingen
17.00 Uhr - SGM Aufheim Holzschwang - SV Ochsenhausen
17.00 Uhr - TSV Bermaringen - SGM Heroldstatt/Feldstetten/Laichingen
17.00 Uhr - SG Öpfingen II - SG Dettingen II
17.00 Uhr - FV Schnürpflingen - TSV Rißtissen 1920
17.00 Uhr - SV Burgrieden - FC Burlafingen
17.00 Uhr - FV Sontheim/Brenz - SV Asselfingen
Abgesagt - SV Jedesheim - TSV Holzheim
18.00 Uhr - TSG Achstetten - SGM Oberdischingen/Ersingen
18.00 Uhr - FV Asch-Sonderbuch - SC Geislingen II
19.00 Uhr - FV Biberach/Riß - FC Srbija Ulm
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