Testspiele im Bezirk Bodensee: Verbandsligist verliert und ein 3:6

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Bodensee, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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TSV Tettnang – SV Deggenhausertal 4:0
Tore: 1:0 Nicolas Prejs (1.), 2:0 Noah Biberger (12.), 3:0 Nicolas Prejs (61.), 4:0 Ersin Sanli (77.)
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TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1
Tore: 1:0 Markus Maurer (31.), 2:0 Linus Held (50.), 2:1 Alan Broll (55.), 3:1 Maximilian Krause (62.), 4:1 Benjamin Rabic (71.)
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TSV Wangen – FV Rot-Weiß Weiler II 2:0
Tore: 1:0 Ibrahim Mermeroglu, 2:0 Enes Demircan
SV Amtzell – SV Kressbronn 0:6
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Felix Dunger (1.), 0:2 Yanick Minge (36.), 0:3 Niklas Layer-Reiss (51.), 0:4 Yanick Minge (58.), 0:5 Mark Bukovec (59.), 0:6 Felix Dunger (90.+1)
TSV Oberreitnau – FV Ravensburg II abg.
FC Rettenberg – FC Isny 6:2
VfR Stockach – SV Zimmern 0:0
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SV Haisterkirch – SV Ellwangen 4:1
Tore: 4:1 Kevin Wahl (29.), 1:1 (45.), 2:1 Yannic Huber (50.), 3:1 Christian Egger (70.)
FV Langenargen – VfL Brochenzell Abbruch
SG Argental/Tannau – SG Fronhofen / Fleischwangen 3:1
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SGM Ummendorf/Fischbach – FV Molpertshaus 6:0
TSV Wohmbrechts – TSV Ratzenried 3:2
Tore: 1:0 Patrick Geyer (25.), 2:0 Timo Brandstätter (45.), 3:0 Lucas Stöckeler (73.), 3:1 Dennis Mihaljevic (80.), 3:2 Dennis Mihaljevic (84.)
SGM HENOBO – TSV Eriskirch 4:3
Tore: 1:0 Moritz Wiest (8.), 1:1 (17.), 2:1 Sven Grünenburg (30.), 2:2 (42.), 2:3 (57.), 3:3 Sven Grünenburg (70.), 4:3 Paul Gierer (77.)
TSG Bad Wurzach – DJK SV Ost Memmingen 2:3
Tore: 0:1 Denis Jelusic (18.), 0:2 Endrit Kaqara (41.), 0:3 (45.+1), 1:3 Simon Wahl (83. Foulelfmeter), 2:3 Simon Schütt (90.+4)
FV Illertissen II – FV Ravensburg 3:2
SG TSV Bodnegg / Grünkraut – SC Bürgermoos 2:3
SGM Unterzeil/Seibranz – SV Ankenreute 1:1
Schiedsrichter: Felix Dürr
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VfB Friedrichshafen – 1. FC Rielasingen-Arlen 0:3
SV Vogt – FC Wangen 0:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Yannick Huber (45.)
FC Dornbirn – SpVgg Lindau 1:3
Tore: 1:1 , 1:0 Burak Aras (25.), 2:1 Görkem Genc (60.), 3:1 Elias Kleber (80.)
SV Oberzell – TSG Ailingen 2:0
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 1:0 Patrik Pejic, 2:0 Jason Müller
SV Bermatingen – FC Gutmadingen 3:6
Schiedsrichter: Lorenz Roth
Tore: 0:1 Elias Bauer (33.), 0:2 Laurin Heizmann (40.), 1:2 Yannick Uhl (41.), 1:3 Elias Bauer (44.), 1:4 Nico Müller (65.), 1:5 Justin Reiser (69.), 1:6 Justin Reiser (71.), 2:6 Lennart Pohl (83.), 3:6 Lennart Pohl (86.)
VfB Friedrichshafen – SGV Heilbronn-Freiberg 1:0
Tore: 1:0 Samuel Lindinger (60.)
FC Scheidegg – SSV Illerberg/Thal 2:2
Schiedsrichter: Hans Weishaupt
Tore: 1:0 Phillip Jahn (9.), 2:2 Kilian Wilges (60.)
SGM Fronhofen/Fleischwangen II – FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss II 3:2
Tore: 0:1 Jonas Rutzer (19.), 1:1 Fabian Pfeiffer (32.), 2:1 Fabian Pfeiffer (74.), 3:1 Fabian Pfeiffer (84.), 3:2 Nicolas Kugler (90.+2 Eigentor)
SC Pfullendorf – TSG Ailingen 4:0
FC Isny – FC Oberstdorf 0:1
SGM Herlazhofen/Friesenhofen – SV Steinheim 0:1
Tore: 0:1 Anes Feriti (84.)
SV Eglofs II – TSV Wangen 3:3
Tore: 1:0 Felix Schele (11.), 2:0 (15.), 2:1 Serdar Bayraktar (30.), 2:2 Enes Demircan (38.), 3:3 Robin Kimmerle (45.), 2:3 Serdar Bayraktar (45.+2)
FC Radolfzell – SGM Deißlingen/Lauffen 3:1
SG TV Weitnau / Kleinw-Weng. II – SGM Beuren/Rohrdorf 0:3
Schiedsrichter: Florian Wagner
Tore: 0:1 Maximilian Hörburger (27.), 0:2 Felix Mader (54.), 0:3 Konstantin Detki (68.)
TSG Ailingen II – SV Oberteuringen 3:0
FC Wangen – SC Admira Dornbirn 3:1
Tore: 1:1 Simon Wetzel, 1:2 , 1:3 Daniel Wellmann
SV Amtzell – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen 4:0
FC Isny II – SV Deuchelried 1:0
SV Eglofs – SG Oberstaufen/Stiefenhofen 5:1
Tore: 1:0 Pascal Rasch, 5:1 Elias Martini, 2:0 Samuel Briegel, 3:0 Lukas Schele
FC Leutkirch – SG Gutenzell / Schönebürg 4:1
Schiedsrichter: Xavier Lietz (Leutkirch im Allgäu )
Tore: 1:0 Marvin Ringer (14.), 2:0 Malick Dambel (33.), 3:0 Nikica Vojnovic (67.), 4:0 Nikica Vojnovic (85.), 4:1 Timo Heß (90.)
SC Pfullendorf – SV Oberzell 2:2
Tore: 1:1 Maduka Marius Onuigbo, 1:2 Jascha Fiesel, 2:2 Heiko Behr
SV Aichstetten – TSV Oberreitnau 5:2
FV Rot-Weiß Weiler – SV Maierhöfen/Grünenbach 8:0
Schiedsrichter: Roman Braukmann (Leutkirch)
Tore: 1:0 Niklas Wunsch, 2:0 Eric Schönherr, 3:0 Elias Günther, 4:0 Pirmin Fink, 5:0 Elias Günther, 6:0 Niklas Wunsch, 7:0 Michael Schmid, 8:0 Wassim Ghrab
FC Dostluk Friedrichshafen – TSB Ravensburg 8:0
TSV Opfenbach – SV Vogt II abg.
FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss – SC Pfullendorf 2:2
SV Kressbronn – GSV Pleidelsheim 4:2
TSV Tettnang II – TSV Schlachters II 1:1
Tore: 0:1 Moritz Weber (55.), 1:1 Simon Schmid (67.)
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11:00 Uhr: SG HAN – TSV Tettnang
12:00 Uhr: TSV Eschach – SV Denkingen 1969
13:00 Uhr: SC Friedrichshafen II – FC Dostluk Friedrichshafen II
13:00 Uhr: SV Weissenau – VfL Brochenzell II
13:00 Uhr: TSV Berg – SGV Heilbronn-Freiberg
13:30 Uhr: SG HAN II – TSV Wohmbrechts
14:00 Uhr: TSV Eriskirch – FV Ravensburg II
14:00 Uhr: TSV Eschach II – Bodensee Türkgücü Markdorf
15:00 Uhr: SC Friedrichshafen – SV Kressbronn II
15:00 Uhr: SG Kißlegg – SGM Unterzeil/Seibranz
17:00 Uhr: SV Maierhöfen/Grünenbach II – Kleinhaslacher SC
19:00 Uhr: TSV Neukirch – SV Karsee
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