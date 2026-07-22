Testspiele im Bezirk Bodensee: SV Vogt in Torlaune

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Bodensee, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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SG Dietmans/Hauerz II – SV Reute II 3:1
Tore: 1:0 (11.), 2:0 Simon Sauter (13.), 3:0 (66.), 3:1 Henri Hoffmann (90.+2)
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FC Brauerei EGG – TSV Heimenkirch abg.
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FC Isny II – TSV Wangen 0:1
Tor: 1:0 Donald Hasanmetaj (22.)
FV Rot-Weiß Weiler II – FV Waldburg 0:4
Tore: 0:1 (16.), 0:2 (34.), 0:3 (56. Foulelfmeter), 0:4 (68.)
VfL Brochenzell II – SV Ettenkirch 2:3
SC Friedrichshafen II – FC Dostluk Friedrichshafen II abg.
SV Ankenreute – SG Kißlegg 4:2
Schiedsrichter: Nico Käser - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Patrick Sonntag (8.), 2:0 Robin Braun (14.), 3:0 Matthias Gentner (55.), 3:1 Christoph Bank (65.), 3:2 Lucas Walter Müllerschön (72.), 4:2 Felix Posset (88.)
Union Meckenbeuren/Kehlen – SV Reute 5:1
Schiedsrichter: Svenja Neugebauer - Zuschauer: 408
Tore: 1:0 Jonas Fischer (26. Foulelfmeter), 2:0 Niklas Marschall (34.), 2:1 Quentin Nowak (51.), 3:1 Dennis Reizner (67.), 4:1 Lukas Eisenmann (73.), 5:1 Felix Stöckler (77.)
TSV Tettnang – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:0
Tore: 1:0 Benedikt Chupik (42.), 2:0 Timo Barthel (87.)
SV Baindt II – SV Wolpertswende 1:3
Schiedsrichter: Michael Buchter
Tore: 0:1 Silian Böning (44.), 1:1 Kai Kaspar (54.), 1:2 Jonathan Buning (56.), 1:3 Jonathan Buning (77.)
FV Molpertshaus – SGM Blönried/Ebersbach 1:5
FV Ravensburg – FC 08 Homburg 2:3
Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach)
Tore: 0:1 Tim Steinmetz (30.), 0:2 Jacob Roden (38.), 0:3 Jacob Roden (57.), 1:3 Luan Kukic (62.), 2:3 Marius Mahle (79.)
SV Vogt – Bodensee Türkgücü Markdorf 7:0
Tore: 1:0 Manfred Kraus (8.), 2:0 Kaan Basar (11.), 3:0 Luis Heilig (14.), 4:0 Kaan Basar (30.), 5:0 Manfred Kraus (35.), 6:0 Manfred Kraus (65.), 7:0 Manfred Kraus (84.)
TSV Neukirch – SGM Röthenbach/Heimenkirch II 4:2
Tore: 1:1 Timo Hödl (32.), 3:2 Marius Wiest (75.)
TSG Ailingen – SV Deggenhausertal 5:2
Tore: 1:0 Alessio Moosherr (9.), 2:0 Hakan Dogan (13.), 3:0 (19. Eigentor), 3:1 (22.), 3:2 (29.), 4:2 Alessio Moosherr (51.), 5:2 Timo Peters (81.)
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18.00 Uhr - SGM Beuren/Rohrdorf - FC Isny
18.30 Uhr - SV Weingarten - SG Fronhofen / Fleischwangen
19.00 Uhr - FC Wangen II - FV Bad Waldsee
19.00 Uhr - SV Mochenwangen - TSV Eschach
19.00 Uhr - SV Haisterkirch - TSV Berg III
19.00 Uhr - SGM Beuren/Rohrdorf - TV Weitnau
20.00 Uhr - FC Isny - TV Weitnau
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13.00 Uhr - FV 08 Rottweil - TSV Berg
18.00 Uhr - SG Argental/Tannau - SV Reute
18.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SG Oberstaufen/Stiefenhofen
18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen
19.00 Uhr - SV Amtzell - SV Horgenzell
19.00 Uhr - TSG Bad Wurzach - TSV Ottobeuren II
19.00 Uhr - SG Baienfurt - TSV Ratzenried
19.00 Uhr - SG Aulendorf - SV Braunenweiler
19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SV Betzenweiler
19.30 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SGM Tannheim/Aitrach
20.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Ringingen
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11.00 Uhr - SpVgg Lindau II - FV Bad Waldsee II
11.30 Uhr - FC Lindenberg II - TSV Wangen
13.00 Uhr - FV Illertissen II - FC Wangen
13.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut
14.00 Uhr - TSV Eriskirch - TSG Ailingen II
14.30 Uhr - SV Hohentengen - FC Rot-Weiß Salem II
15.00 Uhr - SV Bermatingen - FC Ostrach
15.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut
15.00 Uhr - SV Wolpertswende - SGM Blönried/Ebersbach
15.00 Uhr - TSV Tettnang - SG Kißlegg
15.00 Uhr - SC Friedrichshafen - Bodensee Türkgücü Markdorf
17.00 Uhr - FC Isny II - SGM Röthenbach/Heimenkirch II
17.00 Uhr - SG Rot/Haslach II - SV Eglofs II
17.00 Uhr - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - SV Denkingen 1969 II
17.30 Uhr - SC Friedrichshafen II - SC Bürgermoos II
17.40 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SV Aichstetten
18.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen - SGM Fischbach/Schnetzenhausen
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11.00 Uhr - TSV Wohmbrechts - FV Bad Waldsee
11.00 Uhr - SG Argental/Tannau - TSB Ravensburg
12.00 Uhr - FV Langenargen - TSG Ailingen
12.00 Uhr - VfL Brochenzell - SV Denkingen 1969
12.00 Uhr - FV Illertissen - FV Ravensburg
13.00 Uhr - SV Ellwangen II - TSG Bad Wurzach II
15.00 Uhr - SV Ellwangen - TSG Bad Wurzach
15.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen II - SGM Beuren/Rohrdorf II II
15.00 Uhr - SG Rot/Haslach - SV Eglofs
15.00 Uhr - SV Weingarten - Bodensee Türkgücü Markdorf
16.00 Uhr - TSV Opfenbach - SpVgg Lindau
17.00 Uhr - SV Winterstettenstadt - SV Haisterkirch
17.00 Uhr - TSV Neukirch - SV Deuchelried
17.00 Uhr - SV Bergatreute - SV Maierhöfen/Grünenbach
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