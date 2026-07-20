 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele im Bezirk Bodensee: SG Dietmans/Hauerz siegt

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 21:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Josef Lorinser

Verlinkte Inhalte

Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II
Kreisliga B III

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Bodensee, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

______________________________

Testspiele am Montag, 20. Juli

SG Dietmans/Hauerz II – SV Reute II 3:1
Tore: 1:0 (11.), 2:0 Simon Sauter (13.), 3:0 (66.), 3:1 Henri Hoffmann (90.+2)

_____________________________

Testspiele am Dienstag, 21. Juli

19.00 Uhr - FC Brauerei EGG ( AT ) - TSV Heimenkirch

19.00 Uhr - SV Aichstetten - SGM Eberhardzell/Unterschwarzach

19.00 Uhr - SC Hohenweiler 72 - SV Eglofs

19.00 Uhr - FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen - SC Pfullendorf

19.00 Uhr - SV Bergatreute II - SGM Blitzenreute/Mochenwangen

19.15 Uhr - SG TSV Bodnegg / Grünkraut II - TSV Eschach

______________________________

Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

19.00 Uhr - FC Isny II - TSV Wangen

19.00 Uhr - FV Rot-Weiß Weiler II - FV Waldburg

19.00 Uhr - SV Deggenhausertal - TSG Ailingen

19.00 Uhr - VfL Brochenzell II - SV Ettenkirch

19.00 Uhr - SC Friedrichshafen II - FC Dostluk Friedrichshafen II

19.00 Uhr - SV Ankenreute - SG Kißlegg

19.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Reute

19.00 Uhr - TSV Tettnang - SGM Fischbach/Schnetzenhausen

19.00 Uhr - SV Baindt II - SV Wolpertswende

19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SGM Blönried/Ebersbach

19.00 Uhr - FV Ravensburg - FC 08 Homburg

19.00 Uhr - SV Wolfegg - Kleinhaslacher SC

19.15 Uhr - SV Vogt - SC Markdorf

19.15 Uhr - SV Vogt - Bodensee Türkgücü Markdorf

19.30 Uhr - TSV Neukirch - SGM Röthenbach/Heimenkirch II

______________________________

Testspiele am Donnerstag, 23. Juli

18.00 Uhr - SGM Beuren/Rohrdorf - FC Isny

18.30 Uhr - SV Weingarten - SG Fronhofen / Fleischwangen

19.00 Uhr - FC Wangen II - FV Bad Waldsee

19.00 Uhr - SV Mochenwangen - TSV Eschach

19.00 Uhr - SV Haisterkirch - TSV Berg III

19.00 Uhr - SGM Beuren/Rohrdorf - TV Weitnau

20.00 Uhr - FC Isny - TV Weitnau

______________________________

Testspiele am Freitag, 24. Juli

13.00 Uhr - FV 08 Rottweil - TSV Berg

18.00 Uhr - SG Argental/Tannau - SV Reute

18.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SG Oberstaufen/Stiefenhofen

18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen

19.00 Uhr - SV Amtzell - SV Horgenzell

19.00 Uhr - TSG Bad Wurzach - TSV Ottobeuren II

19.00 Uhr - SG Baienfurt - TSV Ratzenried

19.00 Uhr - SG Aulendorf - SV Braunenweiler

19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SV Betzenweiler

19.30 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SGM Tannheim/Aitrach

20.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Ringingen

______________________________

Testspiele am Samstag, 25. Juli

11.00 Uhr - SpVgg Lindau II - FV Bad Waldsee II

11.30 Uhr - FC Lindenberg II - TSV Wangen

13.00 Uhr - FV Illertissen II - FC Wangen

13.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut

14.00 Uhr - TSV Eriskirch - TSG Ailingen II

14.30 Uhr - SV Hohentengen - FC Rot-Weiß Salem II

15.00 Uhr - SV Bermatingen - FC Ostrach

15.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut

15.00 Uhr - SV Wolpertswende - SGM Blönried/Ebersbach

15.00 Uhr - TSV Tettnang - SG Kißlegg

15.00 Uhr - SC Friedrichshafen - Bodensee Türkgücü Markdorf

17.00 Uhr - FC Isny II - SGM Röthenbach/Heimenkirch II

17.00 Uhr - SG Rot/Haslach II - SV Eglofs II

17.00 Uhr - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - SV Denkingen 1969 II

17.30 Uhr - SC Friedrichshafen II - SC Bürgermoos II

17.40 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SV Aichstetten

18.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen - SGM Fischbach/Schnetzenhausen

______________________________

Testspiele am Sonntag, 26. Juli

11.00 Uhr - TSV Wohmbrechts - FV Bad Waldsee

11.00 Uhr - SG Argental/Tannau - TSB Ravensburg

12.00 Uhr - FV Langenargen - TSG Ailingen

12.00 Uhr - VfL Brochenzell - SV Denkingen 1969

12.00 Uhr - FV Illertissen - FV Ravensburg

13.00 Uhr - SV Ellwangen II - TSG Bad Wurzach II

15.00 Uhr - SV Ellwangen - TSG Bad Wurzach

15.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen II - SGM Beuren/Rohrdorf II II

15.00 Uhr - SG Rot/Haslach - SV Eglofs

15.00 Uhr - SV Weingarten - Bodensee Türkgücü Markdorf

16.00 Uhr - TSV Opfenbach - SpVgg Lindau

17.00 Uhr - SV Winterstettenstadt - SV Haisterkirch

17.00 Uhr - TSV Neukirch - SV Deuchelried

17.00 Uhr - SV Bergatreute - SV Maierhöfen/Grünenbach

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________