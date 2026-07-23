 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Testspiele im Bezirk Bodensee: Sattes 10:0 und auch ein 8:2

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Fabian Enzensperger

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Kreisliga A II
Kreisliga A III
Kreisliga B I
Kreisliga B II
Kreisliga B III

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Bodensee, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 20. Juli

SG Dietmans/Hauerz II – SV Reute II 3:1
Tore: 1:0 (11.), 2:0 Simon Sauter (13.), 3:0 (66.), 3:1 Henri Hoffmann (90.+2)

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Testspiele am Dienstag, 21. Juli

FC Brauerei EGG – TSV Heimenkirch abg.

SV Aichstetten – SGM Eberhardzell/Unterschwarzach 3:1
Schiedsrichter: Stefan Fuchs

SC Hohenweiler 72 – SV Eglofs 4:3

FC 1911 Krauchenwies/Hausen/Göggingen – SC Pfullendorf 2:0

SG TSV Bodnegg / Grünkraut II – TSV Eschach 2:3

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Testspiele am Mittwoch, 22. Juli

FC Isny II – TSV Wangen 0:1
Tor: 1:0 Donald Hasanmetaj (22.)

FV Rot-Weiß Weiler II – FV Waldburg 0:4
Tore: 0:1 (16.), 0:2 (34.), 0:3 (56. Foulelfmeter), 0:4 (68.)

VfL Brochenzell II – SV Ettenkirch 2:3

SC Friedrichshafen II – FC Dostluk Friedrichshafen II abg.

SV Ankenreute – SG Kißlegg 4:2
Schiedsrichter: Nico Käser - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Patrick Sonntag (8.), 2:0 Robin Braun (14.), 3:0 Matthias Gentner (55.), 3:1 Christoph Bank (65.), 3:2 Lucas Walter Müllerschön (72.), 4:2 Felix Posset (88.)

Union Meckenbeuren/Kehlen – SV Reute 5:1
Schiedsrichter: Svenja Neugebauer - Zuschauer: 408
Tore: 1:0 Jonas Fischer (26. Foulelfmeter), 2:0 Niklas Marschall (34.), 2:1 Quentin Nowak (51.), 3:1 Dennis Reizner (67.), 4:1 Lukas Eisenmann (73.), 5:1 Felix Stöckler (77.)

TSV Tettnang – SGM Fischbach/Schnetzenhausen 2:0
Tore: 1:0 Benedikt Chupik (42.), 2:0 Timo Barthel (87.)

SV Baindt II – SV Wolpertswende 1:3
Schiedsrichter: Michael Buchter
Tore: 0:1 Silian Böning (44.), 1:1 Kai Kaspar (54.), 1:2 Jonathan Buning (56.), 1:3 Jonathan Buning (77.)

FV Molpertshaus – SGM Blönried/Ebersbach 1:5

FV Ravensburg – FC 08 Homburg 2:3
Schiedsrichter: Alexander Rösch (Bad Wurzach)
Tore: 0:1 Tim Steinmetz (30.), 0:2 Jacob Roden (38.), 0:3 Jacob Roden (57.), 1:3 Luan Kukic (62.), 2:3 Marius Mahle (79.)

SV Vogt – Bodensee Türkgücü Markdorf 7:0
Tore: 1:0 Manfred Kraus (8.), 2:0 Kaan Basar (11.), 3:0 Luis Heilig (14.), 4:0 Kaan Basar (30.), 5:0 Manfred Kraus (35.), 6:0 Manfred Kraus (65.), 7:0 Manfred Kraus (84.)

TSV Neukirch – SGM Röthenbach/Heimenkirch II 4:2
Tore: 1:1 Timo Hödl (32.), 3:2 Marius Wiest (75.)

TSG Ailingen – SV Deggenhausertal 5:2
Tore: 1:0 Alessio Moosherr (9.), 2:0 Hakan Dogan (13.), 3:0 (19. Eigentor), 3:1 (22.), 3:2 (29.), 4:2 Alessio Moosherr (51.), 5:2 Timo Peters (81.)

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Testspiele am Donnerstag, 23. Juli

SGM Beuren/Rohrdorf – FC Isny 1:1

SV Weingarten – SG Fronhofen / Fleischwangen 10:0
Schiedsrichter: Andreas Staiger (SV Haisterkirch )
Tore: 1:0 Max Bölle (6.), 2:0 Tony Edwin Giesser (12.), 3:0 Leonard Metz (16.), 4:0 Max Bölle (23.), 5:0 Max Bölle (27.), 6:0 Leonard Metz (35.), 7:0 Oleksander Prus (38.), 8:0 Max Bölle (41.), 9:0 Max Bölle (45.), 10:0 Leonard Metz (80.)

FC Wangen II – FV Bad Waldsee 4:2
Tore: 1:0 Yannick Huber (21.), 1:1 Lars Stöckler (23.), 2:1 Noel Klaric (31.), 3:1 Yannick Huber (36.), 3:2 Hannes Martin (73.), 4:2 Björn Bühler (84. Foulelfmeter)

SV Mochenwangen – TSV Eschach 1:0

SV Haisterkirch – TSV Berg III 8:2
Schiedsrichter: Ralf Hübner
Tore: 1:0 Yannic Huber (18.), 2:0 Finn Huber (18.), 2:1 (25.), 2:2 (35.), 3:2 Hannes Achberger (38.), 4:2 Kevin Matt (45.+1), 5:2 Christian Egger (48.), 6:2 Yannic Huber (60.), 7:2 Finn Huber (62.), 8:2 Leo Walser (90.)

SGM Beuren/Rohrdorf – TV Weitnau 1:1

SV Schmalegg – SV Oberteuringen 1:2
Tore: 0:1 (32.), 0:2 (60.), 1:2 Alexander Schmidt (64.)

FC Scheidegg – TSV Opfenbach 4:1

SV Oberzell – SC Markdorf 4:0
Tore: 1:0 Steffen Friedrich, 2:0 Steffen Friedrich, 3:0 Enes Sahinkaya, 4:0 Enes Sahinkaya

FC Isny – TV Weitnau 1:3

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Testspiele am Freitag, 24. Juli

13.00 Uhr - FV 08 Rottweil - TSV Berg

18.00 Uhr - SG Argental/Tannau - SV Reute

18.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SG Oberstaufen/Stiefenhofen

18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen

19.00 Uhr - SV Amtzell - SV Horgenzell

19.00 Uhr - TSG Bad Wurzach - TSV Ottobeuren II

19.00 Uhr - SG Baienfurt - TSV Ratzenried

19.00 Uhr - SG Aulendorf - SV Braunenweiler

19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SV Betzenweiler

19.30 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SGM Tannheim/Aitrach

20.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Ringingen

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Testspiele am Samstag, 25. Juli

11.00 Uhr - SpVgg Lindau II - FV Bad Waldsee II

11.30 Uhr - FC Lindenberg II - TSV Wangen

13.00 Uhr - FV Illertissen II - FC Wangen

13.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut

14.00 Uhr - TSV Eriskirch - TSG Ailingen II

14.30 Uhr - SV Hohentengen - FC Rot-Weiß Salem II

15.00 Uhr - SV Bermatingen - FC Ostrach

15.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut

15.00 Uhr - SV Wolpertswende - SGM Blönried/Ebersbach

15.00 Uhr - TSV Tettnang - SG Kißlegg

15.00 Uhr - SC Friedrichshafen - Bodensee Türkgücü Markdorf

17.00 Uhr - FC Isny II - SGM Röthenbach/Heimenkirch II

17.00 Uhr - SG Rot/Haslach II - SV Eglofs II

17.00 Uhr - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - SV Denkingen 1969 II

17.30 Uhr - SC Friedrichshafen II - SC Bürgermoos II

17.40 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SV Aichstetten

18.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen - SGM Fischbach/Schnetzenhausen

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Testspiele am Sonntag, 26. Juli

11.00 Uhr - TSV Wohmbrechts - FV Bad Waldsee

11.00 Uhr - SG Argental/Tannau - TSB Ravensburg

12.00 Uhr - FV Langenargen - TSG Ailingen

12.00 Uhr - VfL Brochenzell - SV Denkingen 1969

12.00 Uhr - FV Illertissen - FV Ravensburg

13.00 Uhr - SV Ellwangen II - TSG Bad Wurzach II

15.00 Uhr - SV Ellwangen - TSG Bad Wurzach

15.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen II - SGM Beuren/Rohrdorf II II

15.00 Uhr - SG Rot/Haslach - SV Eglofs

15.00 Uhr - SV Weingarten - Bodensee Türkgücü Markdorf

16.00 Uhr - TSV Opfenbach - SpVgg Lindau

17.00 Uhr - SV Winterstettenstadt - SV Haisterkirch

17.00 Uhr - TSV Neukirch - SV Deuchelried

17.00 Uhr - SV Bergatreute - SV Maierhöfen/Grünenbach

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