 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele im Bezirk Bodensee: Oberligist verliert und auch ein 6:0

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 22:35 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jonas Baier

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Kreisliga B1
Kreisliga B3
Kreisliga B2
Kreisliga B4
Kreisliga B5

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Bodensee, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net

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Testspiele am Montag, 13. Juli

TSV Tettnang – SV Deggenhausertal 4:0
Tore: 1:0 Nicolas Prejs (1.), 2:0 Noah Biberger (12.), 3:0 Nicolas Prejs (61.), 4:0 Ersin Sanli (77.)

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

TSV Berg – TSV Neu-Ulm 4:1
Tore: 1:0 Markus Maurer (31.), 2:0 Linus Held (50.), 2:1 Alan Broll (55.), 3:1 Maximilian Krause (62.), 4:1 Benjamin Rabic (71.)

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

TSV Wangen – FV Rot-Weiß Weiler II 2:0
Tore: 1:0 Ibrahim Mermeroglu, 2:0 Enes Demircan

SV Amtzell – SV Kressbronn 0:6
Schiedsrichter: Stefan Fuchs
Tore: 0:1 Felix Dunger (1.), 0:2 Yanick Minge (36.), 0:3 Niklas Layer-Reiss (51.), 0:4 Yanick Minge (58.), 0:5 Mark Bukovec (59.), 0:6 Felix Dunger (90.+1)

TSV Oberreitnau – FV Ravensburg II abg.

FC Rettenberg – FC Isny 6:2

VfR Stockach – SV Zimmern 0:0

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

SV Haisterkirch – SV Ellwangen 4:1
Tore: 4:1 Kevin Wahl (29.), 1:1 (45.), 2:1 Yannic Huber (50.), 3:1 Christian Egger (70.)

FV Langenargen – VfL Brochenzell Abbruch

SG Argental/Tannau – SG Fronhofen / Fleischwangen 3:1

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

SGM Ummendorf/Fischbach – FV Molpertshaus 6:0

TSV Wohmbrechts – TSV Ratzenried 3:2
Tore: 1:0 Patrick Geyer (25.), 2:0 Timo Brandstätter (45.), 3:0 Lucas Stöckeler (73.), 3:1 Dennis Mihaljevic (80.), 3:2 Dennis Mihaljevic (84.)

SGM HENOBO – TSV Eriskirch 4:3
Tore: 1:0 Moritz Wiest (8.), 1:1 (17.), 2:1 Sven Grünenburg (30.), 2:2 (42.), 2:3 (57.), 3:3 Sven Grünenburg (70.), 4:3 Paul Gierer (77.)

TSG Bad Wurzach – DJK SV Ost Memmingen 2:3
Tore: 0:1 Denis Jelusic (18.), 0:2 Endrit Kaqara (41.), 0:3 (45.+1), 1:3 Simon Wahl (83. Foulelfmeter), 2:3 Simon Schütt (90.+4)

FV Illertissen II – FV Ravensburg 3:2

SG TSV Bodnegg / Grünkraut – SC Bürgermoos 2:3

SGM Unterzeil/Seibranz – SV Ankenreute 1:1
Schiedsrichter: Felix Dürr

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

10:00 Uhr: VfB Friedrichshafen – 1. FC Rielasingen-Arlen
10:30 Uhr: SV Vogt – FC Wangen
11:00 Uhr: Union Meckenbeuren/Kehlen – SC Markdorf
11:30 Uhr: SV Oberzell – TSG Ailingen
12:00 Uhr: SV Bermatingen – FC Gutmadingen
12:20 Uhr: VfB Friedrichshafen – SGV Heilbronn-Freiberg
13:00 Uhr: FC Scheidegg – SSV Illerberg/Thal
13:30 Uhr: SC Pfullendorf – TSG Ailingen
14:00 Uhr: FC Isny – FC Oberstdorf
14:30 Uhr: FC Radolfzell – SGM Deißlingen/Lauffen
15:30 Uhr: FC Wangen – SC Admira Dornbirn
16:00 Uhr: FC Isny II – SV Deuchelried
16:00 Uhr: FC Leutkirch – SG Gutenzell / Schönebürg
16:00 Uhr: FV Bad Waldsee II – TSB Ravensburg II
16:00 Uhr: SV Eglofs – SG Oberstaufen/Stiefenhofen
16:00 Uhr: SG SV Amtzell / SV Haslach W II – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen II
17:00 Uhr: SV Aichstetten – TSV Oberreitnau
17:00 Uhr: FV Rot-Weiß Weiler – SV Maierhöfen/Grünenbach
17:00 Uhr: TSV Berg – FV Illertissen II
17:00 Uhr: FC Dostluk Friedrichshafen – TSB Ravensburg
18:00 Uhr: SV Amtzell – SGM Waltershofen/Immenried/Gebrazhofen
18:00 Uhr: SV Kressbronn – GSV Pleidelsheim

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

11:00 Uhr: SG HAN – TSV Tettnang
12:00 Uhr: TSV Eschach – SV Denkingen 1969
13:00 Uhr: SC Friedrichshafen II – FC Dostluk Friedrichshafen II
13:00 Uhr: SV Weissenau – VfL Brochenzell II
13:00 Uhr: TSV Berg – SGV Heilbronn-Freiberg
13:30 Uhr: SG HAN II – TSV Wohmbrechts
14:00 Uhr: TSV Eriskirch – FV Ravensburg II
14:00 Uhr: TSV Eschach II – Bodensee Türkgücü Markdorf
15:00 Uhr: SC Friedrichshafen – SV Kressbronn II
15:00 Uhr: SG Kißlegg – SGM Unterzeil/Seibranz
17:00 Uhr: SV Maierhöfen/Grünenbach II – Kleinhaslacher SC
19:00 Uhr: TSV Neukirch – SV Karsee

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