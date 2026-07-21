Testspiele im Bezirk Bodensee: Knappe Ergebnisse

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele im Fußballbezirk Bodensee, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net
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SG Dietmans/Hauerz II – SV Reute II 3:1
Tore: 1:0 (11.), 2:0 Simon Sauter (13.), 3:0 (66.), 3:1 Henri Hoffmann (90.+2)
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FC Brauerei EGG – TSV Heimenkirch abg.
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19.00 Uhr - FC Isny II - TSV Wangen
19.00 Uhr - FV Rot-Weiß Weiler II - FV Waldburg
19.00 Uhr - SV Deggenhausertal - TSG Ailingen
19.00 Uhr - VfL Brochenzell II - SV Ettenkirch
19.00 Uhr - SC Friedrichshafen II - FC Dostluk Friedrichshafen II
19.00 Uhr - SV Ankenreute - SG Kißlegg
19.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen - SV Reute
19.00 Uhr - TSV Tettnang - SGM Fischbach/Schnetzenhausen
19.00 Uhr - SV Baindt II - SV Wolpertswende
19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SGM Blönried/Ebersbach
19.00 Uhr - FV Ravensburg - FC 08 Homburg
19.00 Uhr - SV Wolfegg - Kleinhaslacher SC
19.15 Uhr - SV Vogt - SC Markdorf
19.15 Uhr - SV Vogt - Bodensee Türkgücü Markdorf
19.30 Uhr - TSV Neukirch - SGM Röthenbach/Heimenkirch II
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18.00 Uhr - SGM Beuren/Rohrdorf - FC Isny
18.30 Uhr - SV Weingarten - SG Fronhofen / Fleischwangen
19.00 Uhr - FC Wangen II - FV Bad Waldsee
19.00 Uhr - SV Mochenwangen - TSV Eschach
19.00 Uhr - SV Haisterkirch - TSV Berg III
19.00 Uhr - SGM Beuren/Rohrdorf - TV Weitnau
20.00 Uhr - FC Isny - TV Weitnau
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13.00 Uhr - FV 08 Rottweil - TSV Berg
18.00 Uhr - SG Argental/Tannau - SV Reute
18.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SG Oberstaufen/Stiefenhofen
18.30 Uhr - VfB Friedrichshafen - FC Holzhausen
19.00 Uhr - SV Amtzell - SV Horgenzell
19.00 Uhr - TSG Bad Wurzach - TSV Ottobeuren II
19.00 Uhr - SG Baienfurt - TSV Ratzenried
19.00 Uhr - SG Aulendorf - SV Braunenweiler
19.00 Uhr - FV Molpertshaus - SV Betzenweiler
19.30 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SGM Tannheim/Aitrach
20.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - SV Ringingen
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11.00 Uhr - SpVgg Lindau II - FV Bad Waldsee II
11.30 Uhr - FC Lindenberg II - TSV Wangen
13.00 Uhr - FV Illertissen II - FC Wangen
13.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut
14.00 Uhr - TSV Eriskirch - TSG Ailingen II
14.30 Uhr - SV Hohentengen - FC Rot-Weiß Salem II
15.00 Uhr - SV Bermatingen - FC Ostrach
15.00 Uhr - SV Maierhöfen/Grünenbach - Allgäuer Stolz-Cup - Spiel um Platz 5 (2x45 Minut
15.00 Uhr - SV Wolpertswende - SGM Blönried/Ebersbach
15.00 Uhr - TSV Tettnang - SG Kißlegg
15.00 Uhr - SC Friedrichshafen - Bodensee Türkgücü Markdorf
17.00 Uhr - FC Isny II - SGM Röthenbach/Heimenkirch II
17.00 Uhr - SG Rot/Haslach II - SV Eglofs II
17.00 Uhr - FG 2010 Wilhelmsdorf-Ried-Zuss - SV Denkingen 1969 II
17.30 Uhr - SC Friedrichshafen II - SC Bürgermoos II
17.40 Uhr - SGM Unterzeil/Seibranz - SV Aichstetten
18.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen - SGM Fischbach/Schnetzenhausen
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11.00 Uhr - TSV Wohmbrechts - FV Bad Waldsee
11.00 Uhr - SG Argental/Tannau - TSB Ravensburg
12.00 Uhr - FV Langenargen - TSG Ailingen
12.00 Uhr - VfL Brochenzell - SV Denkingen 1969
12.00 Uhr - FV Illertissen - FV Ravensburg
13.00 Uhr - SV Ellwangen II - TSG Bad Wurzach II
15.00 Uhr - SV Ellwangen - TSG Bad Wurzach
15.00 Uhr - Union Meckenbeuren/Kehlen II - SGM Beuren/Rohrdorf II II
15.00 Uhr - SG Rot/Haslach - SV Eglofs
15.00 Uhr - SV Weingarten - Bodensee Türkgücü Markdorf
16.00 Uhr - TSV Opfenbach - SpVgg Lindau
17.00 Uhr - SV Winterstettenstadt - SV Haisterkirch
17.00 Uhr - TSV Neukirch - SV Deuchelried
17.00 Uhr - SV Bergatreute - SV Maierhöfen/Grünenbach
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