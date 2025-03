Testspiele: Hohenpolding dreht Rückstand – Eichenried verliert knapp gegen Kreisligist

FC Hohenpolding – FC Moosburg 4:3 (1:2): Hohenpolding wurde trotz Rückstand gegen A-Klassist Moosburg seiner Favoritenrolle gerecht. „Die ersten 20 Minuten haben wir verschlafen und kassierten zu Recht den Rückstand“, so Hohenpoldings Trainer Robin Czeloth. Alan Jaworski (12.) und Andreas Irl (22.) brachten Moosburg in Führung. Dann wurde die Czeloth-Elf aber besser und kam noch vor der Pause zum Anschluss durch Sebastian Grichtmaier (40.). In der zweiten Halbzeit kontrollierte und drehte der Kreisklassist das Spiel. Nach einer Flanke verwandelte Vitus Hoerl (2:2, 50.). Nach einem Steckpass netzte Grichtmaier zum zweiten Mal (3:2, 65.), ehe Michael Schuster das 4:2 markierte (72.). Lukas Forster unterlief noch ein Eigentor (3:4, 90.).

Eichenried unterliegt gegen Kreisligist

SV Eichenried – FC Hitzhofen/Oberzell 2:3 (0:1): Nach frühem Rückstand gegen Kreisligist FC Hitzhofen/Oberzell, der in der 11. Minute durch Linus Pfaller in Führung ging, holte Eichenried bei der knappen 2:3-Niederlage fast noch ein Remis. „Nachdem wir in der Halbzeitpause ein paar Sachen besprochen haben, kamen wir in der zweiten Halbzeit viel besser ins Spiel“, resümierte Eichenrieds Spielertrainer David Müller. Felix Schmieg glich kurz nach der Pause folgerichtig aus (46.), ehe Admir Music den Kreisligisten wieder in Front brachte (54.). Aus elf Metern erzielte erneut Schmieg den Ausgleich (71.). Hitzhofens Christoph Thomas gelang in der Schlussminute allerdings der Lucky Punch (90.).