Testspiele: Hertha verliert spät gegen Standard Lüttich

Winterpause = Testspiel-Zeit. In der zweiten Januar-Woche kehren die ersten Teams auf den Platz zurück.

RW Hellersdorf - Weißenseer FC | abgesagt

Samstag, 10. Januar

Hertha BSC II - FSV Luckenwalde | abgesagt

Polar Pinguin - Lichtenberg 47 | abgesagt

Viktoria Berlin II - Hertha BSC III | abgesagt

Adlershofer BC - Friedrichshagener SV | abgesagt

Berlin Lions FC - Berlin Lions FC II | abgesagt

Hansa Rostock - BFC Preussen

Anstoß: 13:00 Uhr

BFC Dynamo - Optik Rathenow | abgesagt

SV Tasmania Berlin - SV Babelsberg 03 | abgesagt

Blau Weiß 90 - BFC Meteor | abgesagt

Eintracht Mahlsdorf II - Lichtenberg 47 II | abgesagt

Fortuna Biesdorf - DJK SW Neukölln | abgesagt

Nordberliner SC II - Wittenauer SC Concordia II | abgesagt

Sonntag, 11. Januar

1. FFV Spandau - SW Spandau II | abgesagt

1. FC Schöneberg II - SC Staaken II | abgesagt

SC Minerva III - BFC Meteor III | abgesagt

Stern 1900 - SSC Teutonia

Anstoß: 11:30 Uhr

Grünauer BC II - SC Borsigwalde U19 | abgesagt

VSG Altglienicke II - Stern Marienfelde | abgesagt

Friedenauer TSC - S.D. Croatia | abgesagt

FC Internationale II - Berliner Amateure

Anstoß: 12:00 Uhr

TUS Makkabi II - Berliner SC II | abgesagt

1. FC Schöneberg - Weißenseer FC | abgesagt

SC Minerva - CSV Afrisko | abgesagt

SF Johannisthal - Grünauer BC | abgesagt

Stern Britz - FC Spandau 06 | abgesagt

SV Buchholz - Fortuna Pankow | abgesagt

