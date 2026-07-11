Testspiele: Hertha gewinnt in Leipzig, BFC und Füchse souverän

Archiv – Foto: Sebastian Räppold

Samstag, 11. Juli 2026

TSV Rudow Berlin – Delay Sports Berlin II | 3:2Tore: 1:0 Lucas Robbin Bähr (3.), 2:0 Matteo Günther (53.), 2:1 Yazid Tambo (74.), 3:1 Anil Masaci (80.), 3:2 Jeffrey Kania (90.)

Berliner AK – BFC Meteor 06 | 6:0

Tore: 1:0 Patrick-Emmanuel Abe (1.), 2:0 Nathan Wicht (31.), 3:0 Jonas Völker (40.), 4:0 Patrick-Emmanuel Abe (44.), 5:0 (60.), 6:0 Fynn Hartmann (80.)



VfB Fortuna Biesdorf III – Wartenberger SV 1974 | 0:4

Tore: 0:1 Justin Rückleben (12.), 0:2 Sayed Ehsanullah Parvezi (24.), 0:3 Luca Friede (39.), 0:4 Leon Gerth (57.)



Hertha BSC II – FSV Optik Rathenow | 3:0

Tore: 1:0 (18. Eigentor), 2:0 Theophilus Akoto (52.), 3:0 Theophilus Akoto (78.)



Adlershofer BC 08 – Adlershofer BC 08 II | 8:0



Frohnauer SC 1946 – Füchse Berlin | 0:5

Tore: 0:1 Mike Ryberg (38.), 0:2 Rayan Ait Manssour (51.), 0:3 Rayan Ait Manssour (72.), 0:4 Victor Sunday (77.), 0:5 Victor Sunday (79.)



SV Viktoria Potsdam – SV Empor Berlin | 3:2

Tore: 1:0 Tom Nattermann (4.), 2:0 Tom Nattermann (7.), 2:1 Tim Falk (30.), 3:1 Dennis Rothenstein (32.), 3:2 Max Zander (34.)



Hamburger SV – Hertha BSC Frauen | 5:1

Tore: 1:0 Camilla Linberg, 2:0 Melina Krüger, 3:0 Melina Krüger, 3:1, 4:1 Gloria Sliskovic, 5:1 Paulina Bartz



RSV Eintracht 1949 – Tennis Borussia Berlin | 3:1



Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – SV Altlüdersdorf | 4:1

Tore: 1:0 (18.), 2:0 Darryl Julian Geurts (23.), 3:0 Marcel Rausch (30.), 3:1 (47.), 4:1 Darryl Julian Geurts (78.)



BSV Eintracht Mahlsdorf – SV Germania 90 Schöneiche | 4:0

Tore: 1:0 Nils Wilko Stettin (14.), 2:0 (47.), 3:0 (78.), 4:0 (86.)



FC Hertha 03 Zehlendorf – BFC Dynamo | 0:5

Tore: 0:1 Levin Mattmüller (10.), 0:2 John Liebelt (45.), 0:3 Rufat Dadashov (76. Foulelfmeter), 0:4 Rufat Dadashov (86.), 0:5 Diren-Mehmet Günay (90.)



1. FFC Turbine Potsdam – 1. FC Union Berlin Frauen | 2:6

Tore: 0:1 Leela Egli (5.), 1:1 Yuna Matsubara (11.), 1:2 Lia Kamber (12.), 1:3 Amber Tysiak (26.), 1:4 Nele Bauereisen (32.), 1:5 Leela Egli (37.), 1:6 Hannah Eurlings (49.), 2:6 Madelyn Smith (85.)



ZFC Meuselwitz – BFC Preussen | 1:0

Tore: 1:0 Elias Goebel (18.)



VfB Fortuna Biesdorf – BSV Dersim 1993 II | 3:3

Tore: 0:1 Kareem Gräwe (2.), 1:1 Justin Felgentreff (11.), 2:1 Justin Felgentreff (42.), 2:2 Baran Akis (45.+3), 2:3 Kareem Gräwe (46.), 3:3 Enis Hot (66.)



VSG Altglienicke – 1. FC Phönix Lübeck | 3:2

Tore: 0:1 Arthur Inaka (34.), 1:1 Jonas Nietfeld (37.), 2:1 Jonas Nietfeld (42.), 3:1 Nikos Zografakis (52.), 3:2 Ousman Touray (82.)



1. FC Lokomotive Leipzig – Hertha BSC | 1:3

Tore: 0:1 Sebastian Grønning (34.), 1:1 Ayodele Adetula (35.), 1:2 Soufian Gouram (37.), 1:3 Marten Winkler (53.)

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!