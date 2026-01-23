 2026-01-20T07:14:11.657Z

Testspiel
Archiv
Archiv – Foto: Sebastian Räppold

Testspiele: Hertha BSC II schlägt Babelsberg deutlich

Alle Partien von Freitag bis Sonntag im Überblick

Verlinkte Inhalte

Regionalliga Nordost
NOFV-Oberliga Nord
Berlin-Liga
Landesliga Berlin - 1
Landesliga Berlin - 2

Es wird weiter fleißig getestet. Diese Partien stehen von Freitag bis Sonntag auf dem Programm.

Freitag, 23. Januar

Hertha BSC II – SV Babelsberg 03 | 4:0
Tore: 1:0 Oliver Rölke (13.), 2:0 Janne Berner (37.), 3:0 Oliver Rölke (39.), 4:0 Joel Richter (48.)

SC Minerva 1893 Berlin III – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 20:00 Uhr

Samstag, 24. Januar

SV Süden 09 – NSC Cimbria Trabzonspor Berlin III
Anstoß: 12:00 Uhr

FC Hertha 03 Zehlendorf – F.C. Hansa Rostock II
Anstoß: 12:00 Uhr

TSV Rudow Berlin – FSV Union Fürstenwalde
Anstoß: 13:00 Uhr

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BFC Meteor 06
Anstoß: 13:00 Uhr

BFC Dynamo – VfB 1921 Krieschow
Anstoß: 13:00 Uhr

SC Charlottenburg – Tennis Borussia Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr

SV Tasmania Berlin – Hallescher FC
Anstoß: 13:00 Uhr

Dynamo Dresden II - SV Lichtenberg 47
Anstoß: 13:00 Uhr

VSG Altglienicke II – RSV Eintracht 1949 II
Anstoß: 13:00 Uhr

Grün-Weiss Ahrensfelde - BFC Dynamo U19
Anstoß: 13:00 Uhr

Berliner AK – MKS Polonia Slubice
Anstoß: 14:00 Uhr

1. Eintracht Spandau – 1.FC PV Nord II
Anstoß: 14:00 Uhr

BSV Victoria 90 Friedrichshain – FSV Hansa 07
Anstoß: 14:00 Uhr

Berlin Türkspor – BSG Stahl Brandenburg
Anstoß: 14:00 Uhr

SV Empor Berlin – VfB Hermsdorf Berlin
Anstoß: 14:00 Uhr

Füchse Berlin – BSC Fortuna Glienicke
Anstoß: 14:00 Uhr

VfB Fortuna Biesdorf – Brandenburger SC Süd 05
Anstoß: 14:00 Uhr

BSV Eintracht Mahlsdorf – 1. FC Frankfurt (Oder)
Anstoß: 14:00 Uhr

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – S.D. Croatia Berlin
Anstoß: 14:00 Uhr

SG Rotation Prenzlauer Berg – FC Karame 78
Anstoß: 14:10 Uhr

Pfeffersport II – SG Rotation Prenzlauer Berg II
Anstoß: 14:15 Uhr

SFC Stern 1900 – TuS Makkabi Berlin
Anstoß: 15:00 Uhr

SV BW Berolina Mitte 49 III – Hertha BSC III
Anstoß: 15:30 Uhr

BSV Victoria 90 Friedrichshain III – FSV Hansa 07 III
Anstoß: 16:00 Uhr

VfB Fortuna Biesdorf II – SV BW Berolina Mitte 49
Anstoß: 16:30 Uhr

Sonntag, 25. Januar

1. FFV Spandau – SC Gatow II
Anstoß: 10:00 Uhr

BSV Dersim 1993 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 10:00 Uhr

1. FC Wacker 1921 Lankwitz II – SG Großziethen II
Anstoß: 10:00 Uhr

Berliner SV 92 III – Wittenauer SC Concordia II
Anstoß: 10:30 Uhr

BSV Heinersdorf – 1. FC Schöneberg 1913 II
Anstoß: 11:00 Uhr

FC Hertha 03 Zehlendorf IV – SC Minerva 1893 Berlin II
Anstoß: 11:00 Uhr

TSG 1899 Hoffenheim II – Hertha BSC Frauen
Anstoß: 11:00 Uhr

BSV Hürtürkel – Friedrichshagener SV 1912
Anstoß: 11:00 Uhr

Lichtenrader BC 1925 – FC Stern Marienfelde 1912
Anstoß: 11:00 Uhr

Steglitz Gencler Birligi 1982 III – Türkiyemspor Berlin II
Anstoß: 11:00 Uhr

VfB Sperber Neukölln 1912 II – VfB Sperber Neukölln 1912 III
Anstoß: 11:00 Uhr

FC Polonia Berlin – 1. FC Lübars 1962 II
Anstoß: 11:00 Uhr

SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 II – SC Staaken III
Anstoß: 11:15 Uhr

VfB Concordia Britz 1916 II – BSC Rehberge 1945 III
Anstoß: 11:30 Uhr

SG Grün-Weiss Baumschulenweg – BSC Marzahn
Anstoß: 11:30 Uhr

Weißenseer FC II – SG Prenzlauer Berg 1990
Anstoß: 11:45 Uhr

United Teltow – FV Wannsee
Anstoß: 12:00 Uhr

Nordberliner SC – FC Brandenburg 03
Anstoß: 12:00 Uhr

FC Viktoria 1889 Berlin IV – SC Berliner Amateure III
Anstoß: 12:00 Uhr

Motherland Berlin SC – NSF 1907
Anstoß: 12:00 Uhr

Hertha BSC IV – BSC Rehberge 1945 II
Anstoß: 12:00 Uhr

VfB Hermsdorf Berlin III – SV BW Hohen Neuendorf III
Anstoß: 12:00 Uhr

FCK Frohnau 1975 – VfB Hermsdorf Berlin II
Anstoß: 12:00 Uhr

Berlin Lions FC II – BFC Germania 1888 II
Anstoß: 12:00 Uhr

S.D. Croatia Berlin II – BFC Preussen II
Anstoß: 12:00 Uhr

BSV Oranke – SC Alemannia 06 Haselhorst
Anstoß: 12:00 Uhr

SV Buchholz – FC Arminia Tegel
Anstoß: 12:00 Uhr

Berlin Hilalspor – BSV Hürtürkel II
Anstoß: 12:00 Uhr

SC Union 06 – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
Anstoß: 12:00 Uhr

FC Internationale Berlin II – SC Charlottenburg II
Anstoß: 12:00 Uhr

SC Minerva 1893 Berlin – SV Stern Britz 1889
Anstoß: 12:00 Uhr

Weißenseer FC – JFC Berlin
Anstoß: 12:00 Uhr

BFC Germania 1888 – SSC Südwest 1947 III
Anstoß: 12:00 Uhr

SV Empor Berlin II – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 12:15 Uhr

SG Blankenburg II – FC Arminia Tegel II
Anstoß: 12:15 Uhr

FSV Berolina Stralau 1901 – BSV Rot-Weiß Schönow
Anstoß: 12:30 Uhr

1. FC Schöneberg 1913 – Delay Sports Berlin
Anstoß: 12:30 Uhr

FSV Fortuna Pankow 46 II – SG Zühlsdorf 1951
Anstoß: 12:30 Uhr

TSV Mariendorf 1897 II – SV Adler Berlin 1950 III
Anstoß: 12:30 Uhr

SV Grün-Weiß Brieselang II – SC Staaken U19
Anstoß: 13:00 Uhr

Steglitz Gencler Birligi 1982 – CSV Afrisko
Anstoß: 13:00 Uhr

Anadoluspor Berlin 1970 II – WFC Corso Vineta
Anstoß: 13:00 Uhr

SG Prenzlauer Berg 1990 II – BSV Heinersdorf II
Anstoß: 13:00 Uhr

BSV Eintracht Mahlsdorf II – SC Borsigwalde 1910 Berlin
Anstoß: 13:00 Uhr

SV Nord Wedding 1893 – BSC Rehberge 1945
Anstoß: 13:00 Uhr

FC Brandenburg 03 – Nordberliner SC
Anstoß: 13:00 Uhr

1. FC Wacker 1921 Lankwitz – SV Blau-Weiß Dahlewitz
Anstoß: 13:00 Uhr

SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 III – RFC Liberta 1914
Anstoß: 13:15 Uhr

SFC Stern 1900 II – TSV Rudow Berlin II
Anstoß: 13:15 Uhr

Friedenauer TSC – Berliner SC
Anstoß: 13:30 Uhr

1. FC Novi Pazar 1895 e.V. – Hertha BSC III
Anstoß: 13:45 Uhr

FV BW Spandau 03 – SC Gatow
Anstoß: 13:45 Uhr

SV Ruhlsdorf 1893 – Adlershofer BC 08 II
Anstoß: 14:00 Uhr

SFC Veritas 96 II – SV Süden 09 II
Anstoß: 14:00 Uhr

SC Borussia 1920 Friedrichsfelde II – FSV Fortuna Pankow 46 III
Anstoß: 14:00 Uhr

SC Borsigwalde 1910 Berlin II – SC Westend 1901
Anstoß: 14:00 Uhr

SG Eichkamp-Rupenhorn 1973 – Berliner SV 92 II
Anstoß: 14:00 Uhr

Wittenauer SC Concordia – Bredower SV 47
Anstoß: 14:00 Uhr

SV Sparta Lichtenberg – TSV Mariendorf 1897
Anstoß: 14:00 Uhr

FC Stern Marienfelde 1912 II – VfB Trebbin
Anstoß: 14:00 Uhr

Spandauer SV – FC Spandau 06
Anstoß: 14:00 Uhr

Türkiyemspor Berlin – SV Bosna Berlin 94
Anstoß: 14:00 Uhr

SC Siemensstadt – FSV Spandauer Kickers II
Anstoß: 14:00 Uhr

SC Staaken – Berliner SV 92
Anstoß: 14:00 Uhr

VfB Concordia Britz 1916 – 1. Traber FC Mariendorf
Anstoß: 14:15 Uhr

SV Berlin-Chemie Adlershof – SSV Köpenick-Oberspree
Anstoß: 14:15 Uhr

BSV GW Neukölln 1950 – BFC Südring Amed
Anstoß: 14:15 Uhr

SpVgg Tiergarten 58 – Sport-Union Berlin
Anstoß: 14:30 Uhr

BSC Eintracht Südring – NFC Rot-Weiß 1932
Anstoß: 14:30 Uhr

SG Blankenburg – Berliner TSC
Anstoß: 14:30 Uhr

FV Wannsee II – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II
Anstoß: 14:30 Uhr

FC Nordost Berlin – Borussia Pankow 1960
Anstoß: 14:30 Uhr

FSV Fortuna Pankow 46 – FC Concordia Wilhelmsruh 1895
Anstoß: 14:30 Uhr

BFC Meteor 06 II – SFC Veritas 96
Anstoß: 14:30 Uhr

FSV Berolina Stralau 1901 III – Weißenseer FC III
Anstoß: 15:00 Uhr

FC Internationale Berlin – SV Empor Berlin
Anstoß: 15:00 Uhr

BSV Dersim 1993 II – SSC Südwest 1947
Anstoß: 15:00 Uhr

FSV Berolina Stralau 1901 II – BW Friedrichshain
Anstoß: 15:00 Uhr

Steglitz Gencler Birligi 1982 II – 1. FC Schöneberg 1913 III
Anstoß: 15:00 Uhr

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde III – TSV Lichtenberg II
Anstoß: 15:00 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

Aufrufe: 023.1.2026, 21:30 Uhr
serAutor