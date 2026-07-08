Testspiele: Hansa Rostock siegt 4:0, Greifswalder FC gewinnt 7:0

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Kein Spiel geplant.
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Kein Spiel geplant.
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Greifswalder FC – SV Siedenbollentin 7:0
Schiedsrichter: Sirko Müke (Neustrelitz) - Zuschauer: 380
Tore: 1:0 Lukas Walchhütter (2.), 2:0 (35.), 3:0 (55.), 4:0 (80.), 5:0 (86.), 6:0 (89.), 7:0 Musa Alkan (90.)
FC Anker Wismar – F.C. Hansa Rostock 0:4
Schiedsrichter: Florian Lechner (Berlin)
Tore: 0:1 Benno Dietze (24.), 0:2 Andreas Voglsammer (29.), 0:3 Yannick Michaelis (35.), 0:4 Leon Dajaku (88.)
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Kein Spiel geplant.
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19:00 Uhr: SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II
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13:00 Uhr: Greifswalder FC – TSG Neustrelitz
14:00 Uhr: SV 90 Lohmen – F.C. Hansa Rostock II
14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock – Hvidovre IF
15:30 Uhr: Greifswalder FC – VfB Lübeck
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Kein Spiel geplant.
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