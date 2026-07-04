Testspiele: Hansa Rostock siegt 12:0 und 11:0

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
Kein Spiel geplant.
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TSG Neubukow – F.C. Hansa Rostock II 0:8
Tore: 0:1 Erik Ahrens (10.), 0:2 Julian Hahnel (20.), 0:3 Kim Janke (35.), 0:4 Julian Hahnel (43.), 0:5 Matheo Venohr (55.), 0:6 Kim Janke (65.), 0:7 Julian Hahnel (77.), 0:8 Marc Bölter (85.)
SG Wöpkendorf – FSV Bentwisch 0:5
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FSV Kühlungsborn – F.C. Hansa Rostock 0:12
Schiedsrichter: Christoph Dallmann (Rostock) - Zuschauer: 999
Tore: 0:1 Emil Holten (2.), 0:2 Emil Holten (13.), 0:3 Emil Holten (26.), 0:4 Leon Dajaku (28.), 0:5 Emil Holten (38.), 0:6 Emil Holten (40.), 0:7 Andreas Voglsammer (46.), 0:8 Benno Dietze (58.), 0:9 David Hummel (62.), 0:10 Andreas Voglsammer (69.), 0:11 Maximilian Krauß (70.), 0:12 Maximilian Krauß (85.)
Wittenburger SV – F.C. Hansa Rostock II 0:11
Schiedsrichter: Ronny Ebert - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Bennett Peters (3. Foulelfmeter), 0:2 Bennett Peters (36.), 0:3 Bennett Peters (40.), 0:4 Julian Hahnel (44.), 0:5 (54.), 0:6 Erik Ahrens (56.), 0:7 Erik Ahrens (71.), 0:8 Erik Ahrens (73.), 0:9 Erik Ahrens (82.), 0:10 Erik Ahrens (90.), 0:11 Julian Rüh (90.+2)
Hamburger SV II – Greifswalder FC 1:1
Schiedsrichter: Florian Markhoff (Rostock) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 (85.), 1:1 (88.)
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Kein Spiel geplant.
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Kein Spiel geplant.
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18:00 Uhr: Greifswalder FC – SV Siedenbollentin
18:30 Uhr: FC Anker Wismar – F.C. Hansa Rostock
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Kein Spiel geplant.
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19:00 Uhr: SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II
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