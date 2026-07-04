 2026-07-03T10:03:46.518Z

Allgemeines

Testspiele: Hansa Rostock siegt 12:0 und 11:0

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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Landesliga Ost MV
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Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

Testspiele am Donnerstag, 2. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 3. Juli

TSG Neubukow – F.C. Hansa Rostock II 0:8
Tore: 0:1 Erik Ahrens (10.), 0:2 Julian Hahnel (20.), 0:3 Kim Janke (35.), 0:4 Julian Hahnel (43.), 0:5 Matheo Venohr (55.), 0:6 Kim Janke (65.), 0:7 Julian Hahnel (77.), 0:8 Marc Bölter (85.)

SG Wöpkendorf – FSV Bentwisch 0:5

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

FSV Kühlungsborn – F.C. Hansa Rostock 0:12
Schiedsrichter: Christoph Dallmann (Rostock) - Zuschauer: 999
Tore: 0:1 Emil Holten (2.), 0:2 Emil Holten (13.), 0:3 Emil Holten (26.), 0:4 Leon Dajaku (28.), 0:5 Emil Holten (38.), 0:6 Emil Holten (40.), 0:7 Andreas Voglsammer (46.), 0:8 Benno Dietze (58.), 0:9 David Hummel (62.), 0:10 Andreas Voglsammer (69.), 0:11 Maximilian Krauß (70.), 0:12 Maximilian Krauß (85.)

Wittenburger SV – F.C. Hansa Rostock II 0:11
Schiedsrichter: Ronny Ebert - Zuschauer: 250
Tore: 0:1 Bennett Peters (3. Foulelfmeter), 0:2 Bennett Peters (36.), 0:3 Bennett Peters (40.), 0:4 Julian Hahnel (44.), 0:5 (54.), 0:6 Erik Ahrens (56.), 0:7 Erik Ahrens (71.), 0:8 Erik Ahrens (73.), 0:9 Erik Ahrens (82.), 0:10 Erik Ahrens (90.), 0:11 Julian Rüh (90.+2)

Hamburger SV II – Greifswalder FC 1:1
Schiedsrichter: Florian Markhoff (Rostock) - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 (85.), 1:1 (88.)

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Montag, 6. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 7. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 8. Juli

18:00 Uhr: Greifswalder FC – SV Siedenbollentin
18:30 Uhr: FC Anker Wismar – F.C. Hansa Rostock

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Testspiele am Donnerstag, 9. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Freitag, 10. Juli

19:00 Uhr: SG Milmersdorf – F.C. Hansa Rostock II

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