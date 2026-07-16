Testspiele: Hansa Rostock II verliert Oberliga-Duell

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Kein Spiel geplant.
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Kein Spiel geplant.
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Greifswalder FC – F.C. Hansa Rostock 0:3 in Neuruppin
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 679
Tore: 0:1 Florian Carstens (3.), 0:2 Andreas Voglsammer (32.), 0:3 Bernie Lennemann (56.)
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Eintracht Braunschweig II – F.C. Hansa Rostock II 4:0
Schiedsrichter: Silas Dickmann
Tore: 1:0 Amer Buljubasic (8.), 2:0 Akram-Dine Mohamadou (22.), 3:0 Jona Renner (34.), 4:0 Akram-Dine Mohamadou (51.)
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18:30 Uhr: FC Förderkader Rene Schneider – FC Anker Wismar
19:00 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 – TSG Neustrelitz
19:00 Uhr: SG Wöpkendorf – SV Pastow
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13:30 Uhr: SFV Nossentiner-Hütte – Pankower SV Rot-Weiß 1921
15:00 Uhr: SV 90 Görmin – FSV Malchin
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14:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – FC Mecklenburg Schwerin
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