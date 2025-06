Testspiele gegen Kreisligist und Bezirksligist – So bereitet sich der TSV 1860 auf die 3. Liga vor

Ab dem 22. Juni bereiten sich die Löwen auf die kommende 3.Liga-Saison vor. – Foto: Gabor Krieg/Imago

Der TSV 1860 München steckt bereits mitten in der Planung für die Saison 2025/26. Der Verein hat einige Termine bereits festgelegt.

München – Nach der Saison ist vor der Saison. Mit dem Abschluss der 3. Liga vor gut zwei Wochen stecken die Mannschaften bereits tief in der Planung für die kommende Spielzeit. So auch der TSV 1860 München, der nach einer durchwachsenen letzten Saison im kommenden Jahr wieder oben angreifen will. Saisonvorbereitung 2025/26: Löwen kehren am 22. Juni zurück auf den Trainingsplatz

Nach dem Remis am letzten Spieltag gegen Erzgebirge Aue beendeten die Münchner Löwen die vergangene 3. Liga-Saison auf dem elften Tabellenplatz. Nach rund fünf Wochen Sommerpause startet der TSV 1860 am 22. Juni an der Grünwalder Straße offiziell mit der Saisonvorbereitung 2025/26, wie der Verein auf seiner Homepage veröffentlichte. Nach den ersten Testspielen gegen Bezirksligist TSV 1862 Grafenau und dem frischgebackenen Kreisklassisten TSV Weyarn treffen die Löwen am 04. Juli mit dem Regionalliga-Absteiger FC Eintracht Bamberg auf den ersten höherklassigen Gegner. Daraufhin geht es für die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner wieder zum einwöchigen Trainingslager ins oberösterreichische Ulrichsberg.