Testspiele: Füchse schlagen Bosna, BSC verliert gegen Rudow

Am Wochenende wird neben der Pokal-Quali auch weiter fleißig getestet.
SV Schönefeld 1995 – SV Berlin-Chemie Adlershof II | 3:1
FSV Basdorf II – SV Karow 96 | 1:4
Weißenseer FC – SV Lichtenberg 47 II | 3:4
FSV Spandauer Kickers II – SC Staaken II | 1:3
FC Stern Marienfelde 1912 – Köpenicker FC | 5:2
FC Marwitz 2009 – SC Borsigwalde 1910 Berlin II | 0:5
FSV Spandauer Kickers IV – FV Wannsee II | 1:5
TSV Rudow Berlin II – BSV GW Neukölln 1950 II | 3:2
BSV Eintracht Mahlsdorf II – Berliner SC II | abgesagt
BSV Victoria 90 Friedrichshain III – SFC Friedrichshain IV | 0:4
FC Stern Marienfelde 1912 II – FV Wannsee | abgesagt
FSV Spandauer Kickers – Frohnauer SC 1946 | 1:3
SV Grün-Weiß Bergfelde II – VfB Einheit zu Pankow 1893 III | 1:4
SG Lichtenow-Kagel 1949 – TSV Lichtenberg | 3:5
FSV Berolina Stralau 1901 III – FC Brandenburg 03 II
Anstoß: 13:00 Uhr
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – BSV 1892 | 2:3
VfB Fortuna Biesdorf – Sportfreunde Johannisthal | abgesagt
VfB Fortuna Biesdorf - VfB Fortuna Biesdorf II
Anstoß: 14:00 Uhr
FC 98 Hennigsdorf II – Lichtenrader BC 1925 II | 9:0
SSC Teutonia II – Oranienburger FC Eintracht 1901 II | abgesagt
Füchse Berlin – SV Bosna Berlin 94 | 6:0
Lichtenrader BC 1925 – SV Adler Berlin 1950 | 8:2
VfB Concordia Britz 1916 – Grünauer BC 1917 | 1:3
Polar Pinguin Berlin – FC Hertha 03 Zehlendorf U19 | abgesagt
Berliner SC – TSV Rudow Berlin | 1:3
1. FC Union Berlin – Olympiakos Piräus | 0:1
VfB Fortuna Biesdorf III – SV Askania Coepenick 1913 II | 3:4
VfB Fortuna Biesdorf II – SC Berliner Amateure | abgesagt
BSC Rehberge 1945 – VfB Hermsdorf Berlin III
Anstoß: 10:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin IV – FC Hertha 03 Zehlendorf IV
Anstoß: 10:00 Uhr
FC Stern Marienfelde 1912 – Delay Sports Berlin II
Anstoß: 10:30 Uhr
FSV Hansa 07 II – SV Rot-Weiß Viktoria Mitte 08 II
Anstoß: 10:30 Uhr
SV Sparta Lichtenberg II – FSV Berolina Stralau 1901 II
Anstoß: 10:45 Uhr
FC Arminia Tegel II – BSV 1892 III
Anstoß: 11:00 Uhr
FC Internationale Berlin 1980 II – SC Berliner Amateure
Anstoß: 11:00 Uhr
SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II – VfB Concordia Britz 1916 II | abgesagt
VfB Sperber Neukölln 1912 III – BFC Meteor 06 III
Anstoß: 11:00 Uhr
Adlershofer BC 08 II – Köpenicker FC III
Anstoß: 11:00 Uhr
Hertha BSC Frauen – SV BW Hohen Neuendorf Frauen
Anstoß: 11:00 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – SSC Teutonia
Anstoß: 11:15 Uhr
Grünauer BC 1917 II – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen II
Anstoß: 11:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897 III – SV Adler Berlin 1950 III
Anstoß: 11:30 Uhr
SSC Südwest 1947 – BFC Preussen II
Anstoß: 11:30 Uhr
FC Spandau 06 – 1. FC Wilmersdorf II | abgesagt
BSV Dersim 1993 II – Anadoluspor Berlin 1970
Anstoß: 12:00 Uhr
1. Traber FC Mariendorf – Berlin Hilalspor
Anstoß: 12:00 Uhr
Wittenauer SC Concordia – Friedenauer TSC
Anstoß: 12:00 Uhr
BW Friedrichshain II – NFC Rot-Weiß 1932 II | abgesagt
DJK Schwarz Weiß Neukölln – FSV Hansa 07
Anstoß: 12:00 Uhr
1. FC Lübars 1962 – SV BW Hohen Neuendorf
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Viktoria 1889 Berlin II – SC Charlottenburg
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Hertha 03 Zehlendorf IV – RFC Liberta 1914
Anstoß: 12:00 Uhr
Berlin Lions FC II – Delay Sports Berlin III
Anstoß: 12:00 Uhr
FC Internationale Berlin 1980 – Polar Pinguin Berlin
Anstoß: 12:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897 II – 1. FC Schöneberg 1913 II
Anstoß: 12:30 Uhr
1. FC Union Berlin Ü40 – SV Prötzel
Anstoß: 13:00 Uhr
BSV Hürtürkel – 1. FC Wilmersdorf | abgesagt
FC Liria 1985 Berlin – Sport-Union Berlin | abgesagt
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – VfB Einheit zu Pankow 1893
Anstoß: 13:30 Uhr
BFC Meteor 06 – BSG Stahl Brandenburg | abgesagt
SC Borsigwalde 1910 Berlin – VfB Hermsdorf Berlin
Anstoß: 13:30 Uhr
BSV 1892 II – SC Staaken III
Anstoß: 13:30 Uhr
SV Empor Berlin – SV BW Berolina Mitte 49
Anstoß: 14:00 Uhr
SFC Stern 1900 II – BSV GW Neukölln 1950
Anstoß: 14:00 Uhr
BSV Heinersdorf II – SG Prenzlauer Berg 1990 II
Anstoß: 14:00 Uhr
1. FC Schöneberg 1913 III – FC Vorpommern
Anstoß: 14:00 Uhr
BSC Marzahn II – BFC Germania 1888 II
Anstoß: 14:00 Uhr
SFC Veritas 96 II – SC Berliner Amateure III
Anstoß: 14:00 Uhr
1. FC Lübars 1962 II – SC Siemensstadt II
Anstoß: 14:00 Uhr
SV Sparta Lichtenberg III – SV BW Berolina Mitte 49 III
Anstoß: 14:00 Uhr
1. FC Köln U21 Frauen – 1. FC Union Berlin Frauen II
Anstoß: 14:00 Uhr
FC Brandenburg 03 – Füchse Berlin Reinickendorf II
Anstoß: 14:00 Uhr
TSV Mariendorf 1897 – FSV Berolina Stralau 1901
Anstoß: 14:30 Uhr
SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal II
Anstoß: 15:00 Uhr
BSV Dersim 1993 – SC Staaken
Anstoß: 15:00 Uhr
SV Süden 09 II – SC Lankwitz II | abgesagt
SV BW Hohen Neuendorf III – Frohnauer SC 1946 II
Anstoß: 15:00 Uhr
Heideseer Sportverein – DJK Schwarz Weiß Neukölln II
Anstoß: 15:00 Uhr
FC Internationale Berlin 1980 III – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03
Anstoß: 15:45 Uhr
SC Berliner Amateure II – FC Viktoria 1889 Berlin III
Anstoß: 15:45 Uhr
VfL Wolfsburg Frauen – 1. FC Union Berlin Frauen
Anstoß: 16:00 Uhr
