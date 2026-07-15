Der 1. FC Lintfort testet gegen den TSV Meerbusch. – Foto: Sven Hanisch
Testspiele: Fortuna ab 11 Uhr, spannende Duelle am Abend
Testspiele am Niederrhein: Während Fortuna Düsseldorf schon ab 11 Uhr spielt, sind am Abend viele Teams im Einsatz. Der neue Klub FC Aura Athletik spielt ebenso wie beide Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen und 1. FC Mönchengladbach. Aus der Oberliga sind beispielsweise der SC ST. Tönis und Ratingen 04/19 im Einsatz.
von André Nückel · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser
Testspiele am Niederrhein: Während Fortuna Düsseldorf schon ab 11 Uhr spielt, sind am Abend viele Teams im Einsatz. Der neue Klub FC Aura Athletik spielt ebenso wie beide Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen und 1. FC Mönchengladbach. Aus der Oberliga sind beispielsweise der SC St. Tönis und Ratingen 04/19 im Einsatz. Die Übersicht:
Die Testspiele am Mittwoch, 15. Juli 2026
Spieltext F. Düsseld. - Ružomberok
Spieltext Borussia MG II - TuS Koblenz
Spieltext FC Mgladbach - TuS Wickrath
Spieltext TuRU 80 - SV Rosellen
Spieltext Unterbach - SF Gerreshei
Spieltext TSG Sprockhövel... - Ratingen
Spieltext FC Lintfort - TSV Meerbus.
Spieltext SC St. Tönis - F. Düsseld. II
Spieltext TSV Solingen - ESC Rellingh
Spieltext Weissenberg - Tusa 06
Spieltext Sevelen - TSV Weeze
Spieltext SV Straelen - Herongen
Spieltext BW Mintard - Mülheimer FC
Spieltext Türkiyemspor - FC Aura
Spieltext FC Kosova - Hackenberg
Spieltext FC Viersen - Broekhuysen
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