Testspiele: Fortuna ab 11 Uhr, spannende Duelle am Abend

Der 1. FC Lintfort testet gegen den TSV Meerbusch. – Foto: Sven Hanisch

Testspiele am Niederrhein: Während Fortuna Düsseldorf schon ab 11 Uhr spielt, sind am Abend viele Teams im Einsatz. Der neue Klub FC Aura Athletik spielt ebenso wie beide Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen und 1. FC Mönchengladbach. Aus der Oberliga sind beispielsweise der SC St. Tönis und Ratingen 04/19 im Einsatz. Die Übersicht: