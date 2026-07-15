 2026-07-13T13:30:28.901Z

Allgemeines

Testspiele: Fortuna ab 11 Uhr, spannende Duelle am Abend

Testspiele am Niederrhein: Während Fortuna Düsseldorf schon ab 11 Uhr spielt, sind am Abend viele Teams im Einsatz. Der neue Klub FC Aura Athletik spielt ebenso wie beide Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen und 1. FC Mönchengladbach. Aus der Oberliga sind beispielsweise der SC ST. Tönis und Ratingen 04/19 im Einsatz.

von André Nückel · Heute, 11:01 Uhr · 0 Leser
Der 1. FC Lintfort testet gegen den TSV Meerbusch.
Der 1. FC Lintfort testet gegen den TSV Meerbusch. – Foto: Sven Hanisch

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Bezirksliga 1

Testspiele am Niederrhein: Während Fortuna Düsseldorf schon ab 11 Uhr spielt, sind am Abend viele Teams im Einsatz. Der neue Klub FC Aura Athletik spielt ebenso wie beide Bezirksliga-Absteiger 1. FC Viersen und 1. FC Mönchengladbach. Aus der Oberliga sind beispielsweise der SC St. Tönis und Ratingen 04/19 im Einsatz. Die Übersicht:

Die Testspiele am Mittwoch, 15. Juli 2026

Heute, 11:00 Uhr
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
MFK Ružomberok
MFK RužomberokRužomberok
1
0
Spieltext F. Düsseld. - Ružomberok

Heute, 19:00 Uhr
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
TuS Koblenz
TuS KoblenzTuS Koblenz
19:00live
Spieltext Borussia MG II - TuS Koblenz

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Mönchengladbach
1. FC MönchengladbachFC Mgladbach
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
19:30live
Spieltext FC Mgladbach - TuS Wickrath

Heute, 19:30 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
SV Rosellen
SV RosellenSV Rosellen
19:30live
Spieltext TuRU 80 - SV Rosellen

Heute, 19:30 Uhr
SC Unterbach
SC UnterbachUnterbach
Sportfreunde Gerresheim
Sportfreunde GerresheimSF Gerreshei
19:30
Spieltext Unterbach - SF Gerreshei

Heute, 19:30 Uhr
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
19:30
Spieltext TSG Sprockhövel... - Ratingen

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Lintfort
1. FC LintfortFC Lintfort
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
19:30
Spieltext FC Lintfort - TSV Meerbus.

Heute, 19:00 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld. II
19:00live
Spieltext SC St. Tönis - F. Düsseld. II

Heute, 19:30 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
19:30
Spieltext TSV Solingen - ESC Rellingh

Heute, 19:30 Uhr
SVG Neuss-Weissenberg
SVG Neuss-WeissenbergWeissenberg
DJK Tusa 06 Düsseldorf
DJK Tusa 06 DüsseldorfTusa 06
19:30live
Spieltext Weissenberg - Tusa 06

Heute, 20:00 Uhr
SV Sevelen
SV SevelenSevelen
TSV Weeze
TSV WeezeTSV Weeze
20:00live
Spieltext Sevelen - TSV Weeze

Heute, 20:00 Uhr
SV Straelen
SV StraelenSV Straelen
SV Herongen
SV HerongenHerongen
20:00live
Spieltext SV Straelen - Herongen

Heute, 19:00 Uhr
DJK Blau-Weiß Mintard
DJK Blau-Weiß MintardBW Mintard
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
19:00
Spieltext BW Mintard - Mülheimer FC

Heute, 20:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
FC Aura Athletik
FC Aura AthletikFC Aura
20:00
Spieltext Türkiyemspor - FC Aura

Heute, 19:30 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
19:30
Spieltext FC Kosova - Hackenberg

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
19:30
Spieltext FC Viersen - Broekhuysen

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