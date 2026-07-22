Testspiele: FC Anker Wismar und Demminer SV siegen klar

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net
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Kein Spiel geplant.
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Güstrower SC 09 – FC Anker Wismar 1:4
Schiedsrichter: Michael Eulitz - Zuschauer: 95
Tore: 1:0 Marc Gehrt (34.), 1:1 John Lukas Sauer (53.), 1:2 Jonas Hurtig (67.), 1:3 (81.), 1:4 (90.)
Demminer SV 91 – SV Blau-Weiß Tutow 5:1
Schiedsrichter: Tobias Schoknecht (Dargun) - Zuschauer: 68
Tore: 1:0 (5.), 2:0 (11.), 3:0 (56.), 4:0 (82.), 5:0 (88.), 5:1 (90. Foulelfmeter)
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Kein Spiel geplant.
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18:30 Uhr: SV Fortschritt Neustadt-Glewe – Eintracht Ludwigslust
19:00 Uhr: TSG Neustrelitz – Penzliner SV
19:00 Uhr: SG Groß Stieten – Brüsewitzer SV
19:00 Uhr: LSG Elmenhorst – SV 47 Rövershagen
19:00 Uhr: TSV Travemünde – TSG Gadebusch
19:00 Uhr: SC Parchim – Güstrower SC 09
19:00 Uhr: Rostocker FC – SV Barth 1950
19:00 Uhr: Malchower SV 90 – FSV Optik Rathenow
19:00 Uhr: TSV Vietlübbe 1990 – VfB Goldenstädt 1992
19:00 Uhr: SG Breitenfelde/Mölln – SG Aufbau Boizenburg
19:00 Uhr: FSV Kritzmow 1973 – FSV Kühlungsborn
19:30 Uhr: SG Dynamo Schwerin – SV Wittenbeck 1953
19:30 Uhr: SV Sturmvogel Lubmin – HSG Universität Greifswald
19:30 Uhr: SV Pastow – VfB Lübeck II
19:30 Uhr: LSV Schwarz-Weiß Eldena – SV Sülte
20:00 Uhr: Pankower SV Rot-Weiß 1921 – SG 03 Ludwigslust/Grabow
20:00 Uhr: FSV Malchin – Lübzer SV
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12:00 Uhr: FC Förderkader Rene Schneider II – FSV Bentwisch II
13:30 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 – FC Schwedt 02
14:00 Uhr: VfL Blau-Weiß Neukloster – Rostocker FC II
14:00 Uhr: TSV Empor Zarrentin – SG Aufbau Boizenburg II
14:00 Uhr: FK Hansa Wittstock 1919 – SV Sukow
14:00 Uhr: SV Klütz – Einheit Grevesmühlen
14:00 Uhr: FSV Testorf Upahl – Ratzeburger SV II
14:00 Uhr: SV 1926 Lübbenow – SV Burg Stargard 09
14:00 Uhr: SG Empor Richtenberg – SV Loitzer Eintracht
14:00 Uhr: FSV Nordost Rostock – Sievershäger SV
14:00 Uhr: SV Rot-Weiß Trinwillershagen – TSV 1860 Stralsund
14:00 Uhr: SFV Holthusen – Rehnaer SV
14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock II – SV Todesfelde II
14:00 Uhr: SpVgg Torgelow Ueckermünde – FSV Schorfheide Joachimsthal
14:00 Uhr: Eutin 08 – FC Schönberg 95
14:00 Uhr: F.C. Hansa Rostock II – SV Todesfelde
15:00 Uhr: FC Watford – F.C. Hansa Rostock
15:00 Uhr: SC Rapid Lübeck – FC Mecklenburg Schwerin
15:00 Uhr: TSV 1814 Friedland – SC Victoria 1914 Templin
16:00 Uhr: SV 90 Görmin – SV Rogeez
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11:00 Uhr: Kickers Seehausen – FC Förderkader Rene Schneider II
12:00 Uhr: TSV Zarpen – FC Schönberg 95 II
14:00 Uhr: Barsbütteler SV – MSV Pampow
14:00 Uhr: FC Kilia Kiel – FC Anker Wismar
14:00 Uhr: Güstrower SC 09 II – SSV Einheit Perleberg
14:00 Uhr: SV Fortschritt Neustadt-Glewe – FC Seenland Warin
14:00 Uhr: TSV Vietlübbe 1990 – Lübzer SV
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