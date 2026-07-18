Testspiele: Energie Cottbus verliert klar und dreimal ein 7:1

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die Testspiele in Brandenburg, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an brandenburg@fupa.net
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1. FC Magdeburg – 1. FFC Turbine Potsdam 0:6
Schiedsrichter: Celina Merkelbach - Zuschauer: 154
Tore: 0:1 Marike Aurora Dommasch (49.), 0:2 Leonie Preußler (55.), 0:3 Thalia Dias de Souza (65.), 0:4 Laura Lindner (68.), 0:5 Anna Túróczy (85.), 0:6 Laura Lindner (87.)
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FSV 63 Luckenwalde – VfB Germania Halberstadt 1:1
Schiedsrichter: Florian Lukawski (Oranienburg) - Zuschauer: 75
Tore: 1:0 Felix Pilger (7.), 1:1 Adrian Doci (52.)
FV Eintracht Niesky – FC Energie Cottbus U19 1:1
Tore: 0:1 (75.), 1:1 Luca Darius Pluta (81.)
TS Celuloza Kostrzyn – 1. FC Frankfurt 2:2
SG Sielow – SV Viktoria Potsdam 0:4
Schiedsrichter: Max Stramke - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Tom Nattermann (15.), 0:2 (20.), 0:3 Daniel Becker (30.), 0:4 Lennard Lämmerhirt (77.)
SV Babelsberg 03 II – FSV Groß Kreutz 15:1
Tore: 1:0 (4.), 2:0 (16.), 3:0 (39.), 4:0 (41.), 5:0 (44.), 6:0 (45.), 7:0 (52.), 8:0 (54.), 9:0 (56.), 10:0 (71.), 10:1 (73.), 11:1 (75.), 12:1 (76.), 13:1 (78.), 14:1 (82.), 15:1 (87.)
FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03 – Angermünder FC 4:4
Schiedsrichter: René Karge (Erkner)
Tore: 0:1 (5.), 0:2 (21.), 1:2 (34.), 2:2 (45.), 3:2 (58.), 4:2 (76.), 4:3 (80.), 4:4 (87.)
1. FC Finowfurt – BSV Rot-Weiß Schönow 3:2
Tore: 1:0 Willi Berg (34. Foulelfmeter), 2:0 Willi Berg (45.+3), 2:1 Adryaen Hingst (60.), 3:1 Willi Berg (67.), 3:2 (70.)
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Frohnauer SC 1946 – SV Falkensee-Finkenkrug 6:2
Tore: 1:0 Bachar Said (9.), 2:0 Fabian Wussogk (18.), 3:0 Bachar Said (37.), 4:0 Karim Abdel Hamid (43. Foulelfmeter), 4:1 Tobias Hampel (53. Eigentor), 5:1 Raven Rabiega (58.), 5:2 Benedikt Bundschuh (69.), 6:2 Carl-Leon Grundmann (84.)
FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen II 3:2
Berliner AK – SV Altlüdersdorf 4:1
Tore: 1:0 Qi Xiang Leon Chen (38.), 2:0 Patrick-Emmanuel Abé (56.), 2:1 (56.), 3:1 Patrick-Emmanuel Abé (75.), 4:1 (82.)
FSV Optik Rathenow – Ludwigsfelder FC 0:3
Schiedsrichter: Leander Dietz - Zuschauer: 66
Tore: 0:1 Lennard Quanz (14.), 0:2 Kaloyan Atanasov (71.), 0:3 Magnus Paul (90.)
SV Tasmania Berlin – SV Germania 90 Schöneiche 4:3
Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tim Häußler (10.), 1:1 Konstantinos Grigoriadis (15.), 1:2 Tim Häußler (18.), 2:2 Stoyan Velchev (50.), 3:2 Jason Manthei (64. Eigentor), 4:2 (77.), 4:3 Lukas Rehbein (90.)
SFV Nossentiner-Hütte – Pankower SV Rot-Weiß 1921 3:6
FSV Rot-Weiß Luckau – SV Grün-Weiß Lübben 3:1
Tore: 1:0 (3.), 2:0 (20.), 3:0 (75.), 3:1 (87.)
VfB 1921 Krieschow – Slovan Liberec II 0:3
Schiedsrichter: Jonas Ebert (Pirna) - Zuschauer: 118
SV Empor Schenkenberg 1928 – SSV Havelwinkel Warnau 2:4
SV Dallgow 47 – FC Borussia Brandenburg 3:2
SV Germania 90 Berge – Birkenwerder BC 1908 4:1
SG Phönix Wildau 95 – Fortuna Babelsberg 0:2
Hoyerswerdaer FC – Spremberger SV 1862 4:1
Brandenburger SC Süd 05 – SV Sparta Lichtenberg 1:1
Tore: 0:1 (20.), 1:1 (83.)
BSG Stahl Brandenburg – FSV Saxonia Tangermünde 5:0
Schiedsrichter: Frank Heinze (Ludwigsfelde) - Zuschauer: 112
Tore: 1:0 Nils Müller (33.), 2:0 Justin Inter (37.), 3:0 Nils Müller (45.), 4:0 Ben Dayan Bleiß (57.), 5:0 Paul Kämmerer (62.)
SpG Lunow/Oderberg – SG Müncheberg 7:1
Eintracht Braunschweig II – SV Babelsberg 03 1:5
Schiedsrichter: Leo Heckmann
Tore: 0:1 Amadeus Ebel (8.), 0:2 (49. Eigentor), 0:3 Samir Werbelow (53.), 1:3 Marvin Awuah (65.), 1:4 Joshua Okpalaike (69.), 1:5 Ardahan Yilmaz (90.)
SV Aufbau Deutschbaselitz – FSV Glückauf Brieske/Senftenberg 0:4
Schiedsrichter: André Strelow
Tore: 0:1 Tobias Schumann (41. Foulelfmeter), 0:2 Philipp Ricco Barnack (50.), 0:3 Samuel Schulze (71.), 0:4 Philipp Ricco Barnack (79.)
VfB Fortuna Biesdorf – TSG Einheit Bernau 1:1
Tore: 1:0 Darvin Schramm (42.), 1:1 Marwin Sankowsky (80.)
Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919 4:4
Tore: 0:1 Leon Bonneß (15.), 0:2 Leon Bonneß (34.), 0:3 Leon Bonneß (38.), 0:4 Robin Jackels (41.), 1:4 Sascha Scholz (45.), 2:4 Christopher Riedtke (50.), 3:4 Leon-Raúl Raß (60.), 4:4 Lennart Krause (75.)
SV Rot-Weiß Reitwein – FSV Blau-Weiß Wriezen 5:2
Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Grün-Weiß Brieselang abgesagt
FC Energie Cottbus – RB Salzburg 0:5
Tore: 0:1 Nikolas Veratschnig (44.), 0:2 Gaoussou Diakité (51.), 0:3 Yorbe Vertessen (75.), 0:4 Yorbe Vertessen (78.), 0:5 Enrique Aguilar (82.)
VfB Hohenleipisch 1912 – BSG Stahl Riesa 1:7
Zuschauer: 450
Tore: 1:0 Justin Gewiss (5.), 1:1 Richie Mike Melzer (34.), 1:2 Leon Noah Scholze (37.), 1:3 Richie Mike Melzer (50.), 1:4 Leon Noah Scholze (58.), 1:5 (79.), 1:6 Paul Kant (83.), 1:7 Lennox Schubert (89.)
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11:30 Uhr: Lichtenrader BC 1925 – SV Blau-Weiß Dahlewitz
13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – Delay Sports Berlin
13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Ratzeburger SV
13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – SSC Teutonia II
14:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – FC Mecklenburg Schwerin
14:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – SC Staaken
14:00 Uhr: TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau – SG Groß Gaglow
14:00 Uhr: SV Kloster Lehnin – SG Saarmund
14:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Aufbau Halbe
14:15 Uhr: SV Askania Schipkau – SG Friedersdorf
14:15 Uhr: Reichenwalde Rangers FC – SV Grün-Weiß Union Bestensee
16:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – FV Gröditz 1911
16:30 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – FC Lauchhammer
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