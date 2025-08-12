 2025-08-11T11:59:41.423Z

Testspiel
Testspiele: Empor schlägt Ahrensfelde, BAK verliert bei Türkspor

Testspiel-Übersicht

Es wird weiter fleißig getestet.

Dienstag, 12. August

SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – SV Empor Berlin | 1:2

Friedrichshagener SV 1912 – SV Germania 90 Schöneiche II | 3:1

BSV Eintracht Mahlsdorf III – SG Stern Kaulsdorf II | 5:6

Weißenseer FC – Köpenicker FC | 4:2

FC Stern Marienfelde 1912 II – Fortuna Babelsberg II | 7:2

FV Erkner 1920 II – SV Nord Wedding 1893 II | 11:2

Berlin Türkspor - Berliner AK | 3:1

TSV Mariendorf - Türkiyemspor Berlin | 3:2

Mittwoch, 13. August

SG Dynamo Dresden – Hertha BSC II
Anstoß: 15:00 Uhr

Friedrichshagener SV 1912 II – Friedrichshagener SV 1912 7er
Anstoß: 18:00 Uhr

BSV Rot-Weiß Schönow – VSG Rahnsdorf 1949
Anstoß: 18:45 Uhr

Sportfreunde Johannisthal II – BSV 1892
Anstoß: 19:00 Uhr

FSV Spandauer Kickers – Friedenauer TSC
Anstoß: 19:30 Uhr

FC Viktoria 1889 Berlin II - SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 19:30 Uhr

SFC Stern 1900 - S.D. Croatia Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

SF Charlottenburg-Wilmersdorf - VSG Altglienicke II
Anstoß: 19:30 Uhr

Adlershofer BC 08 – Lichtenrader BC 1925
Anstoß: 19:30 Uhr

FC Spandau 06 – SC Charlottenburg
Anstoß: 19:30 Uhr

1. FC Wacker 1921 Lankwitz II – SV Adler Berlin 1950 III
Anstoß: 19:45 Uhr

TSV Rudow Berlin II – FC Horrido | abgesagt

MTV 1860 Altlandsberg – BSV Dersim 1993 II
Anstoß: 20:30 Uhr

Donnerstag, 14. August

SV Germania 90 Schöneiche III – BSV Eintracht Mahlsdorf IV
Anstoß: 18:30 Uhr

Oranje Berlin – FC Flughafen Tempelhof
Anstoß: 19:00 Uhr

Sportfreunde Johannisthal II – BSV 1892
Anstoß: 19:00 Uhr

Eintracht Falkensee – Hertha BSC IV
Anstoß: 19:00 Uhr

FC Strausberg – BSV Eintracht Mahlsdorf II
Anstoß: 19:15 Uhr

SV Frankonia Wernsdorf 1919 – Sportfreunde Johannisthal
Anstoß: 19:30 Uhr

Friedenauer TSC II – SV Deportivo Latino Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

NFC Rot-Weiß 1932 – NFC Rot-Weiß 1932 II
Anstoß: 20:00 Uhr

Nordberliner SC – FC Brandenburg 03 | abgesagt

Berliner SC III – FC Internationale Berlin 1980 III
Anstoß: 20:00 Uhr

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

