 2026-07-15T13:02:00.603Z

Allgemeines

Testspiele: Drittligist Hansa Rostock besiegt Regionalligisten

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 18:53 Uhr · 0 Leser
– Foto: Imago Images

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KOL SN-NWM
KL SN-NWM
KK SN-NWM
KL Ost WM 25/26
KL West WM 25/26

Die Sommerpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den ersten Plätzen rollt langsam wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele der Region, die auf FuPa eingetragen sind. Sollte ein Testspiel fehlen oder die Uhrzeit nicht stimmen, schreibt uns bitte per E-Mail an mecklenburg-vorpommern@fupa.net

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Testspiele am Montag, 13. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Dienstag, 14. Juli

Kein Spiel geplant.

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Testspiele am Mittwoch, 15. Juli

Greifswalder FC – F.C. Hansa Rostock 0:3 in Neuruppin
Schiedsrichter: Niclas Rose (Neukloster) - Zuschauer: 679
Tore: 0:1 Florian Carstens (3.), 0:2 Andreas Voglsammer (32.), 0:3 Bernie Lennemann (56.)

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Testspiele am Donnerstag, 16. Juli

15:00 Uhr: Eintracht Braunschweig II – F.C. Hansa Rostock II

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Testspiele am Freitag, 17. Juli

18:30 Uhr: FC Förderkader Rene Schneider – FC Anker Wismar
19:00 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 – TSG Neustrelitz
19:00 Uhr: SG Wöpkendorf – SV Pastow

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

13:30 Uhr: SFV Nossentiner-Hütte – Pankower SV Rot-Weiß 1921
15:00 Uhr: SV 90 Görmin – FSV Malchin

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

14:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – FC Mecklenburg Schwerin

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