Testspiele: Diese Partien stehen vor dem Rückrundenauftakt an

Am Wochenende soll die Rückrunde starten. Zuvor nutzen einige Teams die Woche für letzte Testspiele.
Berlin Türkspor – FC Internationale Berlin
Anstoß: 18:45 Uhr
Sportfreunde Johannisthal – SFC Stern 1900
Anstoß: 19:30 Uhr
FSV Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II
Anstoß: 19:30 Uhr
Berliner SC – FC Viktoria 1889 Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr
SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – Friedenauer TSC
Anstoß: 19:30 Uhr
Berliner SV 92 – FC Viktoria 1889 Berlin II
Anstoß: 19:45 Uhr
SC Lankwitz – Teltower FV 1913 II
Anstoß: 19:45 Uhr
BSV Eintracht Mahlsdorf – BFC Dynamo
Anstoß: 18:00 Uhr
FSV Spandauer Kickers – SSC Teutonia
Anstoß: 19:30 Uhr
TSV Mariendorf 1897 – 1. FC Novi Pazar 1895 | abgesagt
SG Blankenburg – SV Buchholz
Anstoß: 19:30 Uhr
Polar Pinguin Berlin – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 19:45 Uhr
SSC Südwest 1947 – 1. FC Schöneberg 1913
Anstoß: 19:45 Uhr
FC Spandau 06 – 1. Eintracht Spandau
Anstoß: 20:00 Uhr
SC Union-Südost 1924 – BFC Meteor 06 II
Anstoß: 20:00 Uhr
FSV Berolina Stralau 1901 II – Weißenseer FC
Anstoß: 20:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 II
Anstoß: 19:30 Uhr
Friedenauer TSC – S.D. Croatia Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr
BSV Dersim 1993 – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 19:30 Uhr
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.