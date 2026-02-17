 2026-02-16T15:22:36.155Z

Testspiel

Testspiele: Diese Partien stehen vor dem Rückrundenauftakt an

Testspiele im Überblick

Am Wochenende soll die Rückrunde starten. Zuvor nutzen einige Teams die Woche für letzte Testspiele.

Dienstag, 17. Februar

Berlin Türkspor – FC Internationale Berlin
Anstoß: 18:45 Uhr

Sportfreunde Johannisthal – SFC Stern 1900
Anstoß: 19:30 Uhr

FSV Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf II
Anstoß: 19:30 Uhr

S.D. Croatia Berlin – SC Charlottenburg
Anstoß: 19:30 Uhr

Berliner SC – FC Viktoria 1889 Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – Friedenauer TSC
Anstoß: 19:30 Uhr

Berliner SV 92 – FC Viktoria 1889 Berlin II
Anstoß: 19:45 Uhr

SC Lankwitz – Teltower FV 1913 II
Anstoß: 19:45 Uhr

Mittwoch, 18. Februar

BSV Eintracht Mahlsdorf – BFC Dynamo
Anstoß: 18:00 Uhr

FSV Spandauer Kickers – SSC Teutonia
Anstoß: 19:30 Uhr

TSV Mariendorf 1897 – 1. FC Novi Pazar 1895 | abgesagt

SG Blankenburg – SV Buchholz
Anstoß: 19:30 Uhr

Polar Pinguin Berlin – Türkiyemspor Berlin
Anstoß: 19:45 Uhr

SSC Südwest 1947 – 1. FC Schöneberg 1913
Anstoß: 19:45 Uhr

FC Spandau 06 – 1. Eintracht Spandau
Anstoß: 20:00 Uhr

SC Union-Südost 1924 – BFC Meteor 06 II
Anstoß: 20:00 Uhr

FSV Berolina Stralau 1901 II – Weißenseer FC
Anstoß: 20:00 Uhr

Donnerstag, 19. Februar

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Mariendorf 1897 II
Anstoß: 19:30 Uhr

Friedenauer TSC – S.D. Croatia Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

BSV Dersim 1993 – SV Adler Berlin 1950
Anstoß: 19:30 Uhr

