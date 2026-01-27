Testspiele: Diese Partien stehen unter der Woche an

Es wird weiter fleißig getestet. Diese Partien stehen bis einschließlich Donnerstag auf dem Programm.

FC Brandenburg 03 – Sport-Union Berlin

Anstoß: 19:30 Uhr



BSC Marzahn – VfB Fortuna Biesdorf III

Anstoß: 19:30 Uhr





Mittwoch, 28. Januar

SV Buchholz – TSG Einheit BernauAnstoß: 19:50 Uhr

Friedenauer TSC – FC Viktoria 1889 Berlin II

Anstoß: 18:30 Uhr



SV Tasmania Berlin – Füchse Berlin

Anstoß: 19:00 Uhr



1. FC Wilmersdorf – Berliner AK

Anstoß: 19:30 Uhr



BSV Hürtürkel – SFC Veritas 96

Anstoß: 19:30 Uhr



VfB Hermsdorf Berlin – FC 98 Hennigsdorf

Anstoß: 19:30 Uhr



TSV Mariendorf 1897 – TuS Makkabi Berlin

Anstoß: 19:30 Uhr



BSV Eintracht Mahlsdorf – VSG Altglienicke II | abgesagt

FV Wannsee – Oranienburger FC Eintracht 1901 | abgesagt



FC Spandau 06 – 1. Eintracht Spandau

Anstoß: 20:00 Uhr

Donnerstag, 29. Januar

SV Stern Britz 1889 – Türkiyemspor Berlin

Anstoß: 19:30 Uhr



VfB Fortuna Biesdorf – SV Germania 90 Schöneiche

Anstoß: 19:30 Uhr



SG Union 1919 Klosterfelde – Füchse Berlin

Anstoß: 19:30 Uhr



BSV Dersim 1993 – SV Empor Berlin U19

Anstoß: 19:30 Uhr



United Teltow II – Berliner SV 92 III

Anstoß: 19:30 Uhr



BFC Meteor 06 – SV Empor Berlin

Anstoß: 19:45 Uhr



SC Borsigwalde 1910 Berlin – BSC Fortuna Glienicke

Anstoß: 19:45 Uhr



Borussia Pankow 1960 – FSV Fortuna Pankow 46

Anstoß: 19:45 Uhr



NFC Rot-Weiß 1932 II – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde

Anstoß: 20:00 Uhr

Aufgrund der Witterungsbedingungen kann es zu Änderungen kommen. Wir versuchen, diese Übersicht regelmäßig auf den aktuellsten Stand zu setzen.

Stand: Dienstag, 27.01 um 11:34 Uhr

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.