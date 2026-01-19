Testspiele: Diese Partien finden unter der Woche statt Testspiel-Übersicht KW 4

Frohnauer SC 1946 – 1.FC PV Nord

Anstoß: 19:30 Uhr



Lichtenrader BC 1925 – TSV Rudow Berlin

Anstoß: 19:30 Uhr



FSV Fortuna Pankow 46 – SV Buchholz

Anstoß: 19:30 Uhr



BSV GW Neukölln 1950 – FC Internationale Berlin

Anstoß: 20:00 Uhr

Mittwoch, 21. Januar

FC Hertha 03 Zehlendorf – TuS Makkabi Berlin

Anstoß: 19:00 Uhr



Tennis Borussia Berlin – VSG Altglienicke

Anstoß: 19:00 Uhr



SV Empor Berlin – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Anstoß: 19:15 Uhr



FSV Spandauer Kickers – Berliner AK

Anstoß: 19:30 Uhr



TSG Einheit Bernau – Weißenseer FC

Anstoß: 19:30 Uhr



SC Staaken – Friedenauer TSC

Anstoß: 19:30 Uhr



SSC Südwest 1947 – FSV Hansa 07

Anstoß: 19:30 Uhr



Anadoluspor Berlin 1970 II – SV Tasmania Berlin II

Anstoß: 19:30 Uhr



BFC Meteor 06 – Füchse Berlin

Anstoß: 19:45 Uhr



FV Wannsee – SC Siemensstadt

Anstoß: 20:00 Uhr

Donnerstag, 22. Januar

Hertha BSC III – SC Minerva 1893 Berlin II

Anstoß: 19:00 Uhr



Berliner SV 92 – SC Charlottenburg

Anstoß: 19:00 Uhr



Sportfreunde Johannisthal – VSG Altglienicke II

Anstoß: 19:30 Uhr



SV Stern Britz 1889 – FC Liria 1985 Berlin

Anstoß: 19:30 Uhr



VfB Concordia Britz 1916 – TSV Mariendorf 1897

Anstoß: 19:30 Uhr



FC Spandau 06 – FC Brandenburg 03

Anstoß: 19:30 Uhr



DJK Schwarz Weiß Neukölln – SV Lichtenberg 47 II

Anstoß: 19:30 Uhr



SFC Veritas 96 – SF Kladow

Anstoß: 19:30 Uhr



SFC Friedrichshain – SV Empor Berlin II

Anstoß: 19:30 Uhr



Wartenberger SV 1974 – TSV Lichtenberg II

Anstoß: 19:30 Uhr



FC Arminia Tegel – Wittenauer SC Concordia

Anstoß: 19:30 Uhr



Wartenberger SV 1974 II – BW Friedrichshain II

Anstoß: 19:30 Uhr



VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde

Anstoß: 19:45 Uhr

SG Eichkamp-Rupenhorn - SF Kladow II

Anstoß: 20:00 Uhr

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!