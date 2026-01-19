 2026-01-19T08:28:16.618Z

Testspiel
Testspiele: Diese Partien finden unter der Woche statt

Testspiel-Übersicht KW 4

In Kalenderwoche vier wird weiter fleißig getestet. Diese Partien finden bis einschließlich Donnerstag statt:

Dienstag, 20. Januar

SG Union 1919 Klosterfelde – BFC Dynamo
Anstoß: 19:00 Uhr

SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 – FSV Spandauer Kickers II
Anstoß: 19:30 Uhr

1. FC Novi Pazar 1895 e.V. – FC Internationale Berlin II
Anstoß: 19:30 Uhr

Birkenwerder BC 1908 – Frohnauer SC 1946
Anstoß: 19:30 Uhr

Frohnauer SC 1946 – 1.FC PV Nord
Anstoß: 19:30 Uhr

Lichtenrader BC 1925 – TSV Rudow Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

FSV Fortuna Pankow 46 – SV Buchholz
Anstoß: 19:30 Uhr

BSV GW Neukölln 1950 – FC Internationale Berlin
Anstoß: 20:00 Uhr

Mittwoch, 21. Januar

FC Hertha 03 Zehlendorf – TuS Makkabi Berlin
Anstoß: 19:00 Uhr

Tennis Borussia Berlin – VSG Altglienicke
Anstoß: 19:00 Uhr

SV Empor Berlin – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
Anstoß: 19:15 Uhr

FSV Spandauer Kickers – Berliner AK
Anstoß: 19:30 Uhr

TSG Einheit Bernau – Weißenseer FC
Anstoß: 19:30 Uhr

SC Staaken – Friedenauer TSC
Anstoß: 19:30 Uhr

SSC Südwest 1947 – FSV Hansa 07
Anstoß: 19:30 Uhr

Anadoluspor Berlin 1970 II – SV Tasmania Berlin II
Anstoß: 19:30 Uhr

BFC Meteor 06 – Füchse Berlin
Anstoß: 19:45 Uhr

FV Wannsee – SC Siemensstadt
Anstoß: 20:00 Uhr

Donnerstag, 22. Januar

Hertha BSC III – SC Minerva 1893 Berlin II
Anstoß: 19:00 Uhr

Berliner SV 92 – SC Charlottenburg
Anstoß: 19:00 Uhr

Sportfreunde Johannisthal – VSG Altglienicke II
Anstoß: 19:30 Uhr

SV Stern Britz 1889 – FC Liria 1985 Berlin
Anstoß: 19:30 Uhr

VfB Concordia Britz 1916 – TSV Mariendorf 1897
Anstoß: 19:30 Uhr

FC Spandau 06 – FC Brandenburg 03
Anstoß: 19:30 Uhr

DJK Schwarz Weiß Neukölln – SV Lichtenberg 47 II
Anstoß: 19:30 Uhr

SFC Veritas 96 – SF Kladow
Anstoß: 19:30 Uhr

SFC Friedrichshain – SV Empor Berlin II
Anstoß: 19:30 Uhr

Wartenberger SV 1974 – TSV Lichtenberg II
Anstoß: 19:30 Uhr

FC Arminia Tegel – Wittenauer SC Concordia
Anstoß: 19:30 Uhr

Wartenberger SV 1974 II – BW Friedrichshain II
Anstoß: 19:30 Uhr

VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde
Anstoß: 19:45 Uhr

SG Eichkamp-Rupenhorn - SF Kladow II
Anstoß: 20:00 Uhr

