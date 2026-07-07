 2026-07-06T13:26:36.144Z

Allgemeines

Testspiele: Derby in Büderich, Fortuna in St. Tönis, FC Bewegung in MG

Testspiele am Dienstag und am Mittwoch am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf testet gegen den nächsten Oberliga-Klub, viele Top-Klubs am Niederrhein im Einsatz. Derby für den FC Büderich, der FC Bewegung testet bei Türkiyemspor Mönchengladbach.

von André Nückel · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser
Fortuna testet gegen Klubs aus der Region.
Fortuna testet gegen Klubs aus der Region. – Foto: IMAGO / DeFodi Images

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Testspiele am Niederrhein: Am Dienstag und Mittwoch testen zahlreiche höherklassige Mannschaften, aber auch Teams wie der FC Bewegung Düsseldorf bei Türkiyemspor Mönchengladbach. Fortuna Düsseldorf gastiert beim SC St. Tönis, Ratingen 04/19 spielt beim VfB Bottrop vor und der MSV Duisburg duelliert sich am Nachmittag - eine Auswahl samt Übersicht.

Die Testspiele am Dienstag, 7. Juli 2026

Heute, 19:30 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon II
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
19:30live

Heute, 19:30 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
TuB Bocholt
TuB BocholtTuB Bocholt
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
20:00

Die Testspiele am Mittwoch, 8. Juli 2026

Morgen, 19:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Ratingen 04/19
Ratingen 04/19Ratingen
19:30

Morgen, 20:00 Uhr
Türkiyemspor Mönchengladbach
Türkiyemspor MönchengladbachTürkiyemspor
FC Bewegung
FC BewegungBewegung
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
19:30

Morgen, 14:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
NEC Nijmegen
NEC NijmegenNijmegen
14:00live

Morgen, 19:30 Uhr
Mülheimer FC 97
Mülheimer FC 97Mülheimer FC
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
19:30

Morgen, 19:30 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
FC Kray
FC KrayFC Kray
19:30live

Morgen, 19:30 Uhr
SV Blau-Weiß Dingden
SV Blau-Weiß DingdenBW Dingden
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
19:30

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