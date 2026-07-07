Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Testspiele: Derby in Büderich, Fortuna in St. Tönis, FC Bewegung in MG
Testspiele am Dienstag und am Mittwoch am Niederrhein: Fortuna Düsseldorf testet gegen den nächsten Oberliga-Klub, viele Top-Klubs am Niederrhein im Einsatz. Derby für den FC Büderich, der FC Bewegung testet bei Türkiyemspor Mönchengladbach.
von André Nückel · Heute, 17:21 Uhr · 0 Leser
Fortuna testet gegen Klubs aus der Region. – Foto: IMAGO / DeFodi Images
Testspiele am Niederrhein: Am Dienstag und Mittwoch testen zahlreiche höherklassige Mannschaften, aber auch Teams wie der FC Bewegung Düsseldorf bei Türkiyemspor Mönchengladbach. Fortuna Düsseldorf gastiert beim SC St. Tönis, Ratingen 04/19 spielt beim VfB Bottrop vor und der MSV Duisburg duelliert sich am Nachmittag - eine Auswahl samt Übersicht.