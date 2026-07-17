 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele: der vielleicht attraktivste Samstag der Vorbereitung

Am Niederrhein stehen am Samstag zahlreiche tolle Partien auf dem Programm, unter anderem sind Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach im Einsatz.

von André Nückel · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser
Zuletzt hat schon der VfL Bochum am Niederrhein gastiert.
Zuletzt hat schon der VfL Bochum am Niederrhein gastiert. – Foto: Sven Hanisch

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So ein attraktives Programm wie an diesem Samstag bekommen die Fußball-Fans am Niederrhein selten geboten, denn auf den Amateurplätzen gastieren unter anderem Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach!

Die Testspiele am Samstag, 18. Juli 2026

Morgen, 17:00 Uhr
RW Oberhausen
RW OberhausenRW Oberhausen
Borussia Dortmund
Borussia DortmundBor.Dortmund
17:00live

Morgen, 14:00 Uhr
SV Sonsbeck
SV SonsbeckSV Sonsbeck
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster
14:00live

Morgen, 15:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
Linzer ASK
Linzer ASKLinzer ASK
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
15:30

Morgen, 15:30 Uhr
DJK Gnadental
DJK GnadentalGnadental
Holzheimer SG
Holzheimer SGHolzheim
15:30

Morgen, 14:00 Uhr
SV Schermbeck
SV SchermbeckSV Schermbeck
1. FC Bocholt
1. FC Bocholt1.FC Bocholt
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Meerbusch
TSV MeerbuschTSV Meerbus.
FC Cosmos
FC CosmosFC Cosmos
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
SC Fortuna Köln
SC Fortuna KölnFortuna Köln
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG II
14:00

Morgen, 18:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis
18:30live

Morgen, 14:00 Uhr
Westfalia Rhynern
Westfalia RhynernWestfalia Rhynern
SpVg Schonnebeck
SpVg SchonnebeckSchonnebeck
14:00

Morgen, 15:00 Uhr
TuRU Düsseldorf
TuRU DüsseldorfTuRU 80
TuS Blau-Weiß Königsdorf
TuS Blau-Weiß KönigsdorfKönigsdorf
15:00live

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
14:00live

Morgen, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
DSC Wanne-Eickel
DSC Wanne-EickelDSC Wanne-Eickel
15:00

Morgen, 16:00 Uhr
FC Kosova Düsseldorf
FC Kosova DüsseldorfFC Kosova
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
16:00

Morgen, 11:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
Fortuna Düsseldorf
Fortuna DüsseldorfF. Düsseld.
11:00live

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