Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Testspiele: der vielleicht attraktivste Samstag der Vorbereitung
Am Niederrhein stehen am Samstag zahlreiche tolle Partien auf dem Programm, unter anderem sind Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach im Einsatz.
von André Nückel · Heute, 22:55 Uhr · 0 Leser
Zuletzt hat schon der VfL Bochum am Niederrhein gastiert. – Foto: Sven Hanisch
So ein attraktives Programm wie an diesem Samstag bekommen die Fußball-Fans am Niederrhein selten geboten, denn auf den Amateurplätzen gastieren unter anderem Bayer 04 Leverkusen, Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach!