 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

Testspiele der Verbandsligisten: Spannende Partien am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Günter Schmid

Verlinkte Inhalte

BZL Donau/Iller
Bezirksliga Enz-Murr
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV
LL Württemberg St. 2

Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.

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Testspiele am Freitag, 10. Juli

Heute, 18:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
FC Wangen
FC WangenWangen
18:30live

Verbandsliga Württemberg - Landesliga Württemberg, Staffel 4

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Testspiele am Samstag, 11. Juli

Morgen, 11:00 Uhr
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göppinger SV
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
11:00

Verbandsliga Württemberg - Verbandsliga Württemberg

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Morgen, 13:00 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
13:00

Verbandsliga Württemberg - Bezirksliga Enz/Murr

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Morgen, 13:00 Uhr
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
TSG Balingen
TSG BalingenBalingen II
13:00

Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg

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Morgen, 14:00 Uhr
SV Böblingen
SV BöblingenSV Böblingen
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio Leinfelden-Echterdingen
14:00

Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg

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Morgen, 12:00 Uhr
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
12:00live

Verbandsliga Württemberg - Oberliga Baden-Württemberg

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Morgen, 17:00 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
SG Sonnenhof Großaspach
SG Sonnenhof GroßaspachSG Sonnenhof Großaspach
17:00

Verbandsliga Württemberg - 3. Liga

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Testspiele am Sonntag, 12. Juli

So., 12.07.2026, 11:00 Uhr
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
11:00

Verbandsliga Württemberg - Landesliga Württemberg, Staffel 2

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So., 12.07.2026, 12:30 Uhr
TSV Bernhausen
TSV BernhausenTSV Bernhsn
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
12:30

Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg

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So., 12.07.2026, 14:00 Uhr
SC Staig
SC StaigSC Staig
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
14:00

Bezirksliga Donau/Iller - Verbandsliga Württemberg

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