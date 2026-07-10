Testspiele der Verbandsligisten: Spannende Partien am Wochenende

Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.
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Verbandsliga Württemberg - Landesliga Württemberg, Staffel 4
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Verbandsliga Württemberg - Verbandsliga Württemberg
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Verbandsliga Württemberg - Bezirksliga Enz/Murr
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Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg
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Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg
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Verbandsliga Württemberg - Oberliga Baden-Württemberg
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Verbandsliga Württemberg - 3. Liga
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Verbandsliga Württemberg - Landesliga Württemberg, Staffel 2
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Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg
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Bezirksliga Donau/Iller - Verbandsliga Württemberg
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