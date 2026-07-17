 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele der Verbandsligisten: Spannende Duelle am Wochenende

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Zafer Hosman

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Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.

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Testspiele am Samstag, 18. Juli

Morgen, 10:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
1. FC Rielasingen-Arlen
1. FC Rielasingen-ArlenRielasingen
10:00

Verbandsliga Württemberg - Verbandsliga Südbaden

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Morgen, 11:00 Uhr
VfB Eppingen
VfB EppingenVfB Eppingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
11:00

Verbandsliga Nordbaden - Verbandsliga Württemberg

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Morgen, 12:20 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergH.-Freiberg
12:20

Verbandsliga Württemberg - U19-Bundesliga

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Morgen, 13:00 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Backnang
TSG BacknangTSG Backnang
13:00

Verbandsliga Württemberg - Oberliga Baden-Württemberg

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Morgen, 14:00 Uhr
SKV Rutesheim
SKV RutesheimRutesheim
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg.
14:00

Verbandsliga Württemberg - U19-Bundesliga

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Morgen, 14:00 Uhr
SSV Reutlingen
SSV ReutlingenSSV Reutlingen
TSV Oberensingen
TSV OberensingenTSV Oberensingen
14:00

Oberliga Baden-Württemberg - Verbandsliga Württemberg

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Morgen, 16:00 Uhr
SV Mietingen
SV MietingenMietingen
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
16:00

Landesliga Württemberg, Staffel 4 - Verbandsliga Württemberg

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Morgen, 17:00 Uhr
ASV Botnang
ASV BotnangASV Botnang
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio Leinfelden-Echterdingen
17:00live

Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg

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Testspiele am Sonntag, 19. Juli

So., 19.07.2026, 13:00 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergH.-Freiberg
13:00

Verbandsliga Württemberg - U19-Bundesliga

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Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg

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Verbandsliga Württemberg - Landesliga Württemberg, Staffel 1

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So., 19.07.2026, 17:00 Uhr
VfR Gommersdorf
VfR GommersdorfGommersdorf
FSV Hollenbach
FSV HollenbachFSV Hollenbach
17:00

Verbandsliga Nordbaden - Verbandsliga Württemberg

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