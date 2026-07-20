Testspiele der Verbandsligisten: Klare Siege aber auch Niederlagen

Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
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Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
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1. Spieltag der Verbandsliga Württemberg
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen