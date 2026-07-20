 2026-07-17T11:53:53.177Z

Allgemeines

Testspiele der Verbandsligisten: Klare Siege aber auch Niederlagen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jens Gerner

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga
Hessenliga
VL Südbaden
OL Baden-Württemberg
Verbandsliga WFV

Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_____________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Testspiele am Samstag, 18. Juli

Sa., 18.07.2026, 10:00 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
1. FC Rielasingen-Arlen
1. FC Rielasingen-ArlenRielasingen
0
3
Abpfiff
Sa., 18.07.2026, 11:00 Uhr
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenSportfreunde Dorfmerkingen
TSV Crailsheim
TSV CrailsheimCrailsheim
3
0
Abpfiff
Sa., 18.07.2026, 11:00 Uhr
VfB Eppingen
VfB EppingenVfB Eppingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
2
6
Abpfiff
Sa., 18.07.2026, 12:20 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB Friedrichshafen
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergH.-Freiberg
1
n.V.
0
Abpfiff

__________________________________________

Testspiele am Sonntag, 19. Juli

Gestern, 13:00 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergH.-Freiberg
9
1

Gestern, 14:00 Uhr
TSV Bad Boll
TSV Bad BollTSV Bad Boll
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
2
2
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
SG Schorndorf
SG SchorndorfSG Schorndo.
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
1
1
Abpfiff

Gestern, 15:00 Uhr
TuS Ergenzingen
TuS ErgenzingenErgenzingen
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
1
5
Abpfiff

Gestern, 17:00 Uhr
VfR Gommersdorf
VfR GommersdorfGommersdorf
FSV Hollenbach
FSV HollenbachFSV Hollenbach
1
4

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

1. Spieltag der Verbandsliga Württemberg
Sa., 15.08.26 14:00 Uhr TSV Ehningen - TSG Balingen II
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr SV Fellbach - TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr Calcio Leinfelden-Echterdingen - FSV Hollenbach
Sa., 15.08.26 15:00 Uhr VfB Friedrichshafen - Türkspor Neu-Ulm
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - Sportfreunde Dorfmerkingen
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr SKV Rutesheim - 1. Göppinger SV
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr TSV Berg - Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sa., 15.08.26 15:30 Uhr FC Rottenburg - TSV Oberensingen