Testspiele der Verbandsligisten: Gute Frühform, aber auch Niederlagen

von Timo Babic · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

von Timo Babic · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Günter Schmid

+ 24 weitere

+ 24 weitere

Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

Verbandsliga Württemberg - Regionalliga Südwest

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

_________________________________________________________________________________________________

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________