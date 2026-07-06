 2026-07-06T11:47:30.849Z

Allgemeines

Testspiele der Verbandsligisten: Gute Frühform, aber auch Niederlagen

Auf FuPa gibt es die Übersicht.

von Timo Babic · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Günter Schmid

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Regionalliga Südwest
Regionalliga Bayern
Landesliga Südwest
BZL Neckar/Fils
OL Baden-Württemberg

Die Sommerpause ist beendet und am Wochenende stehen wieder zahlreiche Testspiele an. FuPa wirft dabei den Blick auf alle geplanten Testpartien der Teams aus der Verbandsliga Württemberg.

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Testspiele am Samstag, 4. Juli

Sa., 04.07.2026, 12:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
FC Union Heilbronn
FC Union HeilbronnFC Union Heilbronn
2
0

Verbandsliga Württemberg - Landesliga Württemberg, Staffel 1

---

Sa., 04.07.2026, 15:00 Uhr
1. FC Eislingen
1. FC Eislingen1.FC Eislin.
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachTSG Hofherrnweiler-Unterrombach
0
1
Abpfiff

Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg

---

Sa., 04.07.2026, 16:00 Uhr
TSV Weilheim/Teck
TSV Weilheim/TeckWeilheim/T.
1. Göppinger SV
1. Göppinger SV1. Göppinger SV
1
5

Bezirksliga Neckar/Fils - Verbandsliga Württemberg

---

Sa., 04.07.2026, 17:00 Uhr
FC Memmingen
FC MemmingenFC Memmingen II
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
4
0

Landesliga Südwest (Bayern) - Verbandsliga Württemberg

---

Sa., 04.07.2026, 17:00 Uhr
1. FC Normannia Gmünd
1. FC Normannia Gmünd1. FC Normannia Gmünd
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
0
1

Oberliga Baden-Württemberg - Verbandsliga Württemberg

---

Sa., 04.07.2026, 14:00 Uhr
FSV Hollenbach
FSV HollenbachFSV Hollenbach
SpVgg Ansbach
SpVgg AnsbachAnsbach
0
4
Abpfiff

Verbandsliga Württemberg - Regionalliga Bayern

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Testspiele am Sonntag, 5. Juli

Gestern, 11:30 Uhr
FV Spfr Neuhausen
FV Spfr NeuhausenFV Spfr Neuh
TSV Ehningen
TSV EhningenTSV Ehningen
1
1
Abpfiff

Landesliga Württemberg, Staffel 2 - Verbandsliga Württemberg

---

Gestern, 17:30 Uhr
TSV Hessental
TSV HessentalHessental
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSportfreunde Schwäbisch Hall
0
10
Abpfiff

Kreisliga A Rems/Murr/Hall - Verbandsliga Württemberg

---

Gestern, 12:30 Uhr
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-BissingenFSV 08 Bietigheim-Bissingen
SGV Heilbronn-Freiberg
SGV Heilbronn-FreibergH.-Freiberg
2
1
Abpfiff

Verbandsliga Württemberg - U19-Bundesliga

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Gestern, 16:00 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
SSV Ulm 1846
SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846
1
4

Verbandsliga Württemberg - Regionalliga Südwest

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