Testspiele: Delay Sports kassiert Klatsche, Viktoria schlägt TeBe

SC Gatow II – Sporting Club Horus II 6:5SV Karow 96 – Borussia Pankow 1960 II 4:6SC Berliner Amateure – Berliner SC 1:2SV Grün-Weiß Brieselang – SC Staaken U19 3:1Füchse Berlin – 1. FC Wilmersdorf 2:0Tore:
1:0 Mohamed Hassoun (23.), 2:0 Jason Kofi Appiah (39.)1. FC Finowfurt – Hertha BSC U19 1:5Tennis Borussia Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin 1:2SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 8:2Tore:
1:0 Tim Schneider (12.), 1:1 Niklas Breske (42.), 2:1 Ronny Schmidtke (43.), 2:2 Tizian Pfafferott (45.), 3:2 Ronny Schmidtke (56.), 4:2 Jonas Kuntze (72. Eigentor), 5:2 Tim Immo Baum (75.), 6:2 Philip Diedrich (79.), 7:2 Tim Schneider (88.), 8:2 Ronny Schmidtke (90.)FC Hertha 03 Zehlendorf – SV BW Hohen Neuendorf 6:0Tore:
1:0 Shinji Yamada (31.), 2:0 Shinji Yamada (32.), 3:0 Furkan Yildirim (39.), 4:0 Matthias Steinborn (45.), 5:0 Till Plumpe (56.), 6:0 Till Plumpe (72.)BSV Victoria 90 Friedrichshain – BW Friedrichshain 4:3Frohnauer SC 1946 – FSV Berolina Stralau 1901 8:0Tore:
1:0 Bachar Said (43.), 2:0 Dustin Ludewig (44.), 3:0 Lasse Eickhoff (60. Foulelfmeter), 4:0 Karim Abdel Hamid (62.), 5:0 Dustin Ludewig (63.), 6:0 Dustin Ludewig (75.), 7:0 Luis Seiffert (76.), 8:0 Philipp Walter (80.)TSG Einheit Bernau – Berlin Hilalspor 4:2CONO SUR II – SFC Stern 1900 III 1:6FC Internationale Berlin III – FC Hertha 03 Zehlendorf II 3:3VSG Rahnsdorf 1949 – Grünauer BC 1917 1:2Tore:
0:1 Pascal Baum (18.), 1:1 Max Wende (39.), 1:2 Paul Ludwig (65.)FV Wannsee II – FSV Babelsberg 74 II 4:5VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde 2:3Tore:
0:1 (16.), 1:1 Justin Felgentreff (27.), 1:2 (48.), 2:2 (65.), 2:3 (86.)1. FC Frankfurt (Oder) – TSV Mariendorf 1897 6:3Tore:
1:0 Jamie-Colin Röper (6.), 2:0 Ole Händschke (13.), 3:0 (15.), 3:1 Yusuf Yorguner (19.), 4:1 Ole Händschke (46.), 5:1 (48.), 5:2 (54.), 5:3 Erik-Paul Pfannschmidt (81.), 6:3 Max Kostka (86. Foulelfmeter)Birkenwerder BC 1908 – 1.FC PV Nord 4:0FC 08 Villingen – Delay Sports Berlin 9:1Tore:
1:0 Dominik Emminger (26.), 1:1 (33.), 2:1 Dominik Emminger (34.), 3:1 Nico Tadic (36.), 4:1 Dominik Emminger (44.), 5:1 Dominik Emminger (55.), 6:1 Kevin Müller (62.), 7:1 Gian-Luca Feißt (66.), 8:1 Dean Savic (70.), 9:1 Gian-Luca Feißt (84.)BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – Sportfreunde Johannisthal 3:21. FC Union Berlin Frauen – Hamburger SV Frauen 2:2Hertha BSC IV – FC Nordost Berlin 1:3VfB Fortuna Biesdorf II – JFC Berlin 3:3SG Großziethen – Hertha BSC III 7:1
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________