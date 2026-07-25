 2026-07-23T06:38:08.609Z

Testspiel

Testspiele: Delay Sports kassiert Klatsche, Viktoria schlägt TeBe

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 21:18 Uhr · 0 Leser
Archiv
Archiv – Foto: Marcel Kuban

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NOFV-Oberliga Nord
Berlin-Liga
Landesliga Berlin - 2
OL Baden-Württemberg
TeBe Berlin

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Samstag, 25. Juli 2026

Berlin Lions FC II – Lichtenrader BC 1925 II 5:5

TSV Lichtenberg – SC Borussia 1920 Friedrichsfelde 4:4
Tore: 0:1 Immo Caspers (13.), 1:1 Ivan Filippov (17.), 2:1 Marcel Kautz (21.), 3:1 Odize Michael Ekelemu (26. Foulelfmeter), 4:1 Emrecan Dang (31.), 4:2 Immo Caspers (45.+1), 4:3 Justin Gramer (67.), 4:4 Delvis Thaqi (90.+3)

FC Internationale Berlin – Berliner SC U19 2:0

BSV Hürtürkel – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:1
Tore: 1:0 Ibrahim Inal (24.), 2:1 Prince Aboagye (60.)

SC Gatow II – Sporting Club Horus II 6:5

SV Karow 96 – Borussia Pankow 1960 II 4:6

SC Berliner Amateure – Berliner SC 1:2

SV Grün-Weiß Brieselang – SC Staaken U19 3:1

Füchse Berlin – 1. FC Wilmersdorf 2:0
Tore: 1:0 Mohamed Hassoun (23.), 2:0 Jason Kofi Appiah (39.)

1. FC Finowfurt – Hertha BSC U19 1:5

Tennis Borussia Berlin – FC Viktoria 1889 Berlin 1:2

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh 8:2
Tore: 1:0 Tim Schneider (12.), 1:1 Niklas Breske (42.), 2:1 Ronny Schmidtke (43.), 2:2 Tizian Pfafferott (45.), 3:2 Ronny Schmidtke (56.), 4:2 Jonas Kuntze (72. Eigentor), 5:2 Tim Immo Baum (75.), 6:2 Philip Diedrich (79.), 7:2 Tim Schneider (88.), 8:2 Ronny Schmidtke (90.)

FC Hertha 03 Zehlendorf – SV BW Hohen Neuendorf 6:0
Tore: 1:0 Shinji Yamada (31.), 2:0 Shinji Yamada (32.), 3:0 Furkan Yildirim (39.), 4:0 Matthias Steinborn (45.), 5:0 Till Plumpe (56.), 6:0 Till Plumpe (72.)

BSV Victoria 90 Friedrichshain – BW Friedrichshain 4:3

Frohnauer SC 1946 – FSV Berolina Stralau 1901 8:0
Tore: 1:0 Bachar Said (43.), 2:0 Dustin Ludewig (44.), 3:0 Lasse Eickhoff (60. Foulelfmeter), 4:0 Karim Abdel Hamid (62.), 5:0 Dustin Ludewig (63.), 6:0 Dustin Ludewig (75.), 7:0 Luis Seiffert (76.), 8:0 Philipp Walter (80.)

TSG Einheit Bernau – Berlin Hilalspor 4:2

CONO SUR II – SFC Stern 1900 III 1:6

FC Internationale Berlin III – FC Hertha 03 Zehlendorf II 3:3

VSG Rahnsdorf 1949 – Grünauer BC 1917 1:2
Tore: 0:1 Pascal Baum (18.), 1:1 Max Wende (39.), 1:2 Paul Ludwig (65.)

FV Wannsee II – FSV Babelsberg 74 II 4:5

VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde 2:3
Tore: 0:1 (16.), 1:1 Justin Felgentreff (27.), 1:2 (48.), 2:2 (65.), 2:3 (86.)

1. FC Frankfurt (Oder) – TSV Mariendorf 1897 6:3
Tore: 1:0 Jamie-Colin Röper (6.), 2:0 Ole Händschke (13.), 3:0 (15.), 3:1 Yusuf Yorguner (19.), 4:1 Ole Händschke (46.), 5:1 (48.), 5:2 (54.), 5:3 Erik-Paul Pfannschmidt (81.), 6:3 Max Kostka (86. Foulelfmeter)

Birkenwerder BC 1908 – 1.FC PV Nord 4:0

FC 08 Villingen – Delay Sports Berlin 9:1
Tore: 1:0 Dominik Emminger (26.), 1:1 (33.), 2:1 Dominik Emminger (34.), 3:1 Nico Tadic (36.), 4:1 Dominik Emminger (44.), 5:1 Dominik Emminger (55.), 6:1 Kevin Müller (62.), 7:1 Gian-Luca Feißt (66.), 8:1 Dean Savic (70.), 9:1 Gian-Luca Feißt (84.)

BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – Sportfreunde Johannisthal 3:2

1. FC Union Berlin Frauen – Hamburger SV Frauen 2:2

Hertha BSC IV – FC Nordost Berlin 1:3

VfB Fortuna Biesdorf II – JFC Berlin 3:3

SG Großziethen – Hertha BSC III 7:1

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Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

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