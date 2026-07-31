 2026-07-30T07:56:49.385Z

Allgemeines

Testspiele: Delay Sports in der Grotenburg, Härtetests für RWE und MSV

Am kommenden Wochenende wird die hiesige Pflichtspielphase mit dem Auftakt im Niederrheinpokal eingeläutet. Auch in der 3. Liga rollt bald schon wieder der Ball. Für viele Teams sind die Testspiele am Samstag (1. August) also auch gleichzeitig die klassische Generalprobe.

von Markus Becker · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser
RWE testet gegen Bayer Leverkusen.
RWE testet gegen Bayer Leverkusen. – Foto: Imago Images

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Bundesweit erzeugt wohl kaum ein Verein derart viel Aufmerksamkeit wie der von Internet-Star Elias Nerlich gegründete Klub Delay Sports Berlin. Nach dem Durchmarsch von der C- in die Landesliga steckt inzwischen auch reichlich sportliche Qualiät hinter dem Team aus der Hauptstadt. Auf seiner "Deutschland-Tour" in der Vorbereitung gastiert das Team nun also am Niederrhein, genauer gesagt im Grotenburg-Stadion des KFC Uerdingen. Für die Krefelder stellt die Partie allerdings nicht den letzten Test vor dem Auftakt im Niederrheinpokal dar. Nur einen Tag später steht auch noch das Duell gegen den Westfalen-Oberligist SpVgg Erkenschwick an.

Doch auch darüber hinaus ist für zahlreiche unterhaltsame Testspiele gesorgt. Drittligist Rot-Weiss Essen hat nach Borussia Mönchengladbach (1:2) den nächsten Bundesligisten vor der Brust, es geht gegen Bayer Leverkusen. Für RWE ist es am Samstag ebenso wie für den MSV Duisburg die Generalprobe vor dem Auftakt in die 3. Liga. Die Duisburger messen sich mit niederländischem Klub Sparta Rotterdam.

Auch die Oberligen testen, bevor es in der kommenden Woche dann ernst wird. Absteiger Wuppertaler SV kann gegen die zweite Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld sich noch ein letztes Mal einspielen. Der VfL Jüchen-Garzweiler möchte gegen Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk bestehen.

Mit Profi-/Drittliga-Beteiligung

Morgen, 14:00 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
14:00

Morgen, 11:00 Uhr
Bayer 04 Leverkusen
Bayer 04 LeverkusenBayer 04
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
11:00live

Morgen, 13:00 Uhr
Sparta Rotterdam
Sparta RotterdamS Rotterdam
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:00live

Mit Oberliga-Beteiligung

Morgen, 15:00 Uhr
KFC Uerdingen
KFC UerdingenKFC Uerdingen
Delay Sports Berlin
Delay Sports BerlinDelay Sports
15:00live

Morgen, 15:00 Uhr
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim
SpVg Frechen 20
SpVg Frechen 20Frechen
15:00live

Morgen, 17:30 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
VfL Jüchen-Garzweiler
VfL Jüchen-GarzweilerVfL Jüchen
17:30

Morgen, 15:00 Uhr
FC Büderich
FC BüderichFC Büderich
TuS Blau-Weiß Königsdorf
TuS Blau-Weiß KönigsdorfKönigsdorf
15:00

Morgen, 14:00 Uhr
Wuppertaler SV
Wuppertaler SVWuppertaler SV
DSC Arminia Bielefeld
DSC Arminia BielefeldDSC Arminia Bielefeld II
14:00

Morgen, 14:15 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg
TSG Sprockhövel
TSG SprockhövelTSG Sprockhövel
14:15

Auswahl weiterer Spiele

Morgen, 15:30 Uhr
SC Kapellen-Erft
SC Kapellen-ErftSC Kapellen
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Bayer Dormagen
TSV Bayer DormagenTSV Bayer
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
14:30

Morgen, 16:00 Uhr
TuS Haffen-Mehr
TuS Haffen-MehrHaffen-Mehr
1. FC Kleve
1. FC Kleve1. FC Kleve
16:00

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