Testspiele: Delay Sports in der Grotenburg, Härtetests für RWE und MSV

RWE testet gegen Bayer Leverkusen. – Foto: Imago Images

Bundesweit erzeugt wohl kaum ein Verein derart viel Aufmerksamkeit wie der von Internet-Star Elias Nerlich gegründete Klub Delay Sports Berlin. Nach dem Durchmarsch von der C- in die Landesliga steckt inzwischen auch reichlich sportliche Qualiät hinter dem Team aus der Hauptstadt. Auf seiner "Deutschland-Tour" in der Vorbereitung gastiert das Team nun also am Niederrhein, genauer gesagt im Grotenburg-Stadion des KFC Uerdingen. Für die Krefelder stellt die Partie allerdings nicht den letzten Test vor dem Auftakt im Niederrheinpokal dar. Nur einen Tag später steht auch noch das Duell gegen den Westfalen-Oberligist SpVgg Erkenschwick an.

Doch auch darüber hinaus ist für zahlreiche unterhaltsame Testspiele gesorgt. Drittligist Rot-Weiss Essen hat nach Borussia Mönchengladbach (1:2) den nächsten Bundesligisten vor der Brust, es geht gegen Bayer Leverkusen. Für RWE ist es am Samstag ebenso wie für den MSV Duisburg die Generalprobe vor dem Auftakt in die 3. Liga. Die Duisburger messen sich mit niederländischem Klub Sparta Rotterdam.

Auch die Oberligen testen, bevor es in der kommenden Woche dann ernst wird. Absteiger Wuppertaler SV kann gegen die zweite Mannschaft des DSC Arminia Bielefeld sich noch ein letztes Mal einspielen. Der VfL Jüchen-Garzweiler möchte gegen Landesliga-Aufsteiger Sportfreunde Neuwerk bestehen.