 2026-07-28T09:36:08.541Z

Testspiel

Testspiele: Delay Sports III gewinnt in Brandenburg klar

Testspiele im Überblick

von ser · Heute, 11:57 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Kuban

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Kreisliga West O/B
KL B Staffel 5 Berlin
Birkenwerder II
Delay Sports III

Die Saisonvorbereitung ist in vollem Gange und die Teams testen fleißig.

Montag, 27. Juli 2026

Birkenwerder BC 1908 II – Delay Sports Berlin III 0:6
Tore: 0:1 Tim-Christopher Pohle (5.), 0:2 Nico Wendenburg (14.), 0:3 Florian Kozik (17.), 0:4 Serhat Özcelik (40.), 0:5 Tim-Christopher Pohle (65.), 0:6 Florian Kozik (81.)

Dienstag, 28. Juli 2026

FV Erkner 1920 – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh :

SV Grün-Weiß Brieselang – Berliner SC :

Grünauer BC 1917 – SG Phönix Wildau 95 :

TuS Makkabi Berlin – TSV Mariendorf 1897 :

Berliner SV 92 – BFC Meteor 06 :

SG Schwanebeck 98 – Weißenseer FC III :

TSV Lichtenberg – SV Lichtenberg 47 II :

Sporting Club Horus II – Frohnauer SC 1946 II :

FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf II – VfB Fortuna Biesdorf III :

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