Testspiele: BSC siegt, Merten überzeugt – Siegburger SV mit Remis

Der SSV Merten hat sich bei seinem ersten Testspiel der Sommervorbereitung teuer verkauft. Beim Bonner SC, der in zwei Wochen in der Regionalliga West an den Start geht, unterlag der Mittelrheinliga-Vizemeister nur mit 2:4 (0:3). "Wir haben ein sehr, sehr gutes Spiel von uns gesehen", bilanzierte Mertens Trainer Bünyamin Kilic trotz des Ergebnisses.