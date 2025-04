Testspiele: Brandenburgligist verliert beim Landesligisten

In der Endphase der Saison 2024/2025 gibt es zwei Testspiele, um sich den Feinschliff zu holen. Der SV Germania Schöneiche verlor am heutigen Dienstag als Tabellenelfter der Brandenburgliga beim Landesligisten BSV Eintracht Mahlsdorf II 1:2. Der FSV 63 Luckenwalde, der in der Regionalliga Nordost um den Klassenerhalt kämpft, empfängt am morgigen Mittwoch die U19 des 1. FC Union Berlin.