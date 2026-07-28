Testspiele: Bottrop verliert gegen Ahlen, Entscheidungen im Burgpokal

VfB Bottrop muss gegen RW Ahlen einstecken – Foto: Sascha Skroblin

Der VfB Bottrop kassiert gegen Rot-Weiß Ahlen die zweite Niederlage in Folge. Alemannia Pfalzdorf beweist derweil gegen Siegfried Materborn bei einem torreichen 4:2-Erfolg die höhere Spielklasse. Der Landesliga-Absteiger SV Biemenhorst zeigte sich erfolgreich gegen den TuS Stenern, während der SV Genc Osman das Bezirksliga-Duell gegen den SuS Haarzopf für sich entschied. Außerdem sind die ersten Entscheidungen im Burgpokal gefallen. Ein Überblick über die Testspielergebnisse am Dienstag: