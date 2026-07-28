 2026-07-28T09:36:08.541Z

Allgemeines

Testspiele: Bottrop verliert gegen Ahlen, Entscheidungen im Burgpokal

Auch am Dienstag (28. Juni) gibt es wieder Testspiele am Niederrhein. FuPa gibt euch einen Überblick über die Highlights.

von Linus Bien · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser
VfB Bottrop muss gegen RW Ahlen einstecken
VfB Bottrop muss gegen RW Ahlen einstecken – Foto: Sascha Skroblin

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Der VfB Bottrop kassiert gegen Rot-Weiß Ahlen die zweite Niederlage in Folge. Alemannia Pfalzdorf beweist derweil gegen Siegfried Materborn bei einem torreichen 4:2-Erfolg die höhere Spielklasse. Der Landesliga-Absteiger SV Biemenhorst zeigte sich erfolgreich gegen den TuS Stenern, während der SV Genc Osman das Bezirksliga-Duell gegen den SuS Haarzopf für sich entschied. Außerdem sind die ersten Entscheidungen im Burgpokal gefallen. Ein Überblick über die Testspielergebnisse am Dienstag:

Eine Auswahl der Testspiel-Highlights:

Heute, 19:30 Uhr
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
Rot Weiss Ahlen
Rot Weiss AhlenRW Ahlen
1
3
Abpfiff

Heute, 19:15 Uhr
SV Biemenhorst
SV BiemenhorstBiemenhorst
TuS Stenern
TuS StenernTuS Stenern
5
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
SV Genc Osman Duisburg
SV Genc Osman DuisburgGenc Osman
SuS Haarzopf
SuS HaarzopfHaarzopf
4
2
Abpfiff
+Video

Heute, 19:30 Uhr
Alemannia Pfalzdorf
Alemannia PfalzdorfPfalzdorf
Siegfried Materborn
Siegfried MaterbornMaterborn
4
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Borussia Veen
Borussia VeenVeen
SV Menzelen
SV MenzelenSV Menzelen
3
1
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
Rheinland Hamborn
Rheinland HambornRheinland
Fortuna Bottrop
Fortuna BottropFort Bottrop
3
2
Abpfiff

Heute, 19:30 Uhr
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
ESV Hohenbudberg
ESV HohenbudbergHohenbudb.
3
3
Abpfiff
+Video

Diese Spiele gibt's im Burgpokal zu sehen:

Heute, 18:45 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
0
4
Abpfiff

Heute, 18:45 Uhr
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
1. FC Viersen
1. FC ViersenFC Viersen
3
5
Abpfiff

Heute, 20:30 Uhr
ASV Einigkeit Süchteln
ASV Einigkeit SüchtelnASV Süchteln
SC Waldniel
SC WaldnielSC Waldniel
9
0

Heute, 20:30 Uhr
Victoria Mennrath
Victoria MennrathMennrath
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
3
3

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