Testspiele: Blau Weiß 90 gewinnt, CW verliert knapp

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – VSG Rahnsdorf 1949 | 2:5
SF Kladow – SV Grün-Weiß Brieselang | 2:0
SV Germania 90 Schöneiche – SV Empor Berlin | 3:1
VfB Hermsdorf Berlin II – SV Glienicke/Nordbahn | 5:4
VfB Fortuna Biesdorf II – FC Internationale Berlin 1980 | 2:2
SG Michendorf – BFC Preussen II | 3:0
Berlin Türkspor – BFC Meteor 06 | 0:4
FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh | 4:1
Wartenberger SV 1974 – VfB Fortuna Biesdorf III | 4:5
SV Berlin-Chemie Adlershof – TSV Eiche Köpenick | 7:3
BFC Meteor 06 II – SV Nord Wedding 1893 | 1:2
Lichtenrader BC 1925 – TSV Rudow Berlin | 2:2
TuS Makkabi Berlin II – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II | 2:4
Köpenicker FC – FV Erkner 1920 | 6:0
BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV BW Berolina Mitte 49 | 6:0
SFC Friedrichshain – SFC Friedrichshain III | 2:3
BSV 1892 III – SC Minerva 1893 Berlin II | 4:2
BSG Stahl Brandenburg – FC Viktoria 1889 Berlin | 4:2
VfB Hermsdorf Berlin – 1.FC PV Nord | 6:2
Hertha BSC Frauen - FC Viktoria Berlin Frauen | 3:5
BSV Heinersdorf – SV BW Hohen Neuendorf II | 1:6
BSV Heinersdorf II – Borussia Pankow 1960 II | 1:2
Berlin Hilalspor – Türkiyemspor Berlin | 4:6
1. FC Wilmersdorf – FC Liria 1985 Berlin | abgesagt
1. FC Novi Pazar 1895 e.V. – FC Internationale Berlin 1980 II | 3:1
1. FC Lübars 1962 II – BSC Fortuna Glienicke II | 2:3
SFC Stern 1900 – Delay Sports Berlin | 1:2
TSV Mariendorf 1897 – SV Grün-Weiß Großbeeren | abgesagt
Sportfreunde Johannisthal – TSG Einheit Bernau | 3:5
SV Dallgow - SC Staaken II | 3:4
SV Ruhlsdorf - Hertha 03 Zehlendorf II | 2:4
FC Internationale Berlin 1980 III – FC Viktoria 1889 Berlin III | 5:3
FC Hertha 03 Zehlendorf III – FV Wannsee | 1:2
FSV Hansa 07 – SV Lichtenberg 47 II | abgesagt
SC Union-Südost 1924 – VfB Concordia Britz 1916 II | 5:1
Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – Friedenauer TSC | 2:0
SV Blau-Gelb Berlin II – SG Rotation Prenzlauer Berg II | 2:1
NSF 1907 – FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf | abgesagt
FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV Grün-Weiß Bergfelde | 2:3
Post SV 1921 Zehlendorf – FC Brandenburg 03
Anstoß: 19:30 Uhr
FSV Spandauer Kickers IV – FC Spandau 06 II | 0:2
Grünauer BC 1917 – SSV Köpenick-Oberspree | 4:0
Hertha BSC IV – BFC Germania 1888 II | 3:1
SV Askania Coepenick 1913 – Adlershofer BC 08 | 2:5
