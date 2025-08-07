 2025-08-07T08:03:27.630Z

Testspiel
Archiv
Archiv – Foto: Chris Ham Photography Sportiv

Testspiele: Blau Weiß 90 gewinnt, CW verliert knapp

Testspiel-Übersicht

Es wird weiter fleißig getestet.

Montag, 04. August

SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – VSG Rahnsdorf 1949 | 2:5

__________________________________________________________________________________________________

Dienstag, 05. August

SF Kladow – SV Grün-Weiß Brieselang | 2:0

SV Germania 90 Schöneiche – SV Empor Berlin | 3:1

VfB Hermsdorf Berlin II – SV Glienicke/Nordbahn | 5:4

VfB Fortuna Biesdorf II – FC Internationale Berlin 1980 | 2:2

SG Michendorf – BFC Preussen II | 3:0

Berlin Türkspor – BFC Meteor 06 | 0:4

FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – FSV Blau-Weiß Mahlsdorf Waldesruh | 4:1

Wartenberger SV 1974 – VfB Fortuna Biesdorf III | 4:5

SV Berlin-Chemie Adlershof – TSV Eiche Köpenick | 7:3

BFC Meteor 06 II – SV Nord Wedding 1893 | 1:2

Lichtenrader BC 1925 – TSV Rudow Berlin | 2:2

TuS Makkabi Berlin II – SF Charlottenburg-Wilmersdorf 03 II | 2:4

Köpenicker FC – FV Erkner 1920 | 6:0

BSV Eintracht Mahlsdorf II – SV BW Berolina Mitte 49 | 6:0

SFC Friedrichshain – SFC Friedrichshain III | 2:3

BSV 1892 III – SC Minerva 1893 Berlin II | 4:2

__________________________________________________________________________________________________

Mittwoch, 06. August

BSG Stahl Brandenburg – FC Viktoria 1889 Berlin | 4:2

VfB Hermsdorf Berlin – 1.FC PV Nord | 6:2

Hertha BSC Frauen - FC Viktoria Berlin Frauen | 3:5

BSV Heinersdorf – SV BW Hohen Neuendorf II | 1:6

BSV Heinersdorf II – Borussia Pankow 1960 II | 1:2

Berlin Hilalspor – Türkiyemspor Berlin | 4:6

1. FC Wilmersdorf – FC Liria 1985 Berlin | abgesagt

1. FC Novi Pazar 1895 e.V. – FC Internationale Berlin 1980 II | 3:1

1. FC Lübars 1962 II – BSC Fortuna Glienicke II | 2:3

SFC Stern 1900 – Delay Sports Berlin | 1:2

TSV Mariendorf 1897 – SV Grün-Weiß Großbeeren | abgesagt

Sportfreunde Johannisthal – TSG Einheit Bernau | 3:5

SV Dallgow - SC Staaken II | 3:4

SV Ruhlsdorf - Hertha 03 Zehlendorf II | 2:4

FC Internationale Berlin 1980 III – FC Viktoria 1889 Berlin III | 5:3

FC Hertha 03 Zehlendorf III – FV Wannsee | 1:2

FSV Hansa 07 – SV Lichtenberg 47 II | abgesagt

SC Union-Südost 1924 – VfB Concordia Britz 1916 II | 5:1

__________________________________________________________________________________________________

Donnerstag, 07. August

Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – Friedenauer TSC | 2:0

SV Blau-Gelb Berlin II – SG Rotation Prenzlauer Berg II | 2:1

NSF 1907 – FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf | abgesagt

FC Concordia Wilhelmsruh 1895 – SV Grün-Weiß Bergfelde | 2:3

Post SV 1921 Zehlendorf – FC Brandenburg 03
Anstoß: 19:30 Uhr

FSV Spandauer Kickers IV – FC Spandau 06 II | 0:2

Grünauer BC 1917 – SSV Köpenick-Oberspree | 4:0

Hertha BSC IV – BFC Germania 1888 II | 3:1

SV Askania Coepenick 1913 – Adlershofer BC 08 | 2:5

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Facebook / Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an berlin@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

Aufrufe: 07.8.2025, 21:50 Uhr
serAutor