Testspiele bis zum Wochenende: Wieder viele Partien geplant

Die Winterpause neigt sich langsam dem Ende entgegen. Auf den Plätzen rollt wieder der Ball. FuPa gibt hier die Übersicht auf die anstehenden Testspiele in Württemberg.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________
Keine Testspiele geplant.
---
18:30 Uhr: SV Ochsenhausen - SV Mietingen
19:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - Sportfreunde Untergriesheim
19:00 Uhr: FSV Waiblingen - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
19:00 Uhr: FC Rottenburg - VfL Pfullingen
19:00 Uhr: TSV 1889 Buch - TSV Bernstadt
19:00 Uhr: TSV Böbingen - TSGV Waldstetten
19:15 Uhr: SV Waldhausen - TSV Ilshofen
19:30 Uhr: SG Schorndorf - TSV Schornbach
---
18:30 Uhr: VfR Aalen - Sportfreunde Dorfmerkingen
18:30 Uhr: FSV Buckenberg - 1. CfR Pforzheim
18:30 Uhr: SSV Ehingen-Süd - FV Ravensburg
19:00 Uhr: TSV Weilimdorf - MTV Stuttgart
19:00 Uhr: FC Königsfeld - BSV 07 Schwenningen
19:00 Uhr: SV Seedorf - SG FC Hardt / Lauterbach
19:00 Uhr: TuS Ergenzingen - FC Holzhausen
19:00 Uhr: FC 07 Albstadt - FC Mengen
19:00 Uhr: FC Union Heilbronn - SGM Krumme Ebene am Neckar
19:15 Uhr: SC Geislingen - SV Ebersbach/Fils
19:30 Uhr: SKV Rutesheim - SV Böblingen
19:30 Uhr: 1. FC Heiningen - TSV Bad Boll
19:30 Uhr: SpVgg Stetten/Filder - FV Spfr Neuhausen
20:00 Uhr: SV Allmersbach - SG Pleidelsheim / TuS Freiberg
20:15 Uhr: FSV Waldebene Stuttgart Ost - Lawine Raichberg Ost
---
18:00 Uhr: TSG Söflingen - TSV Neu-Ulm
19:00 Uhr: SSV Aalen - FV Sontheim/Brenz
19:00 Uhr: VfR Gommersdorf - FSV Hollenbach
19:00 Uhr: Sport-Union Neckarsulm - FSV Schwaigern
19:30 Uhr: TSV Schornbach - Calcio Leinfelden-Echterdingen
19:30 Uhr: SGM Neckarwestheim - FSV 08 Bietigheim-Bissingen
---
18:00 Uhr: Sportfreunde Dorfmerkingen - TSV Nördlingen
18:30 Uhr: TSG Hofherrnweiler-Unterrombach - TSGV Waldstetten
18:30 Uhr: SV Oberzell - TSV Heimenkirch
19:30 Uhr: TSV Nellmersbach - TSV Langenbeutingen
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
_________________________________________________________________________________________________