Testspiele bis zum Sonntag: Welche Teams sind aktiv?

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Abgesagt: TSV Rudow Berlin – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Abgesagt: Ludwigsfelder FC – VfB Trebbin
Abgesagt: FV Preussen Eberswalde – FSV Union Fürstenwalde
11:00 Uhr: Glückauf Brieske/Senftenberg – SV Grün-Weiß Annahütte
12:00 Uhr: 1. FC Lübars 1962 – BSV Rot-Weiß Schönow
12:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – SG Schulzendorf 1931
12:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 II – SV Grün-Weiß Großbeeren
13:00 Uhr: FSV Basdorf – FV Erkner 1920
Abgesagt: VfB Steinhöfel – FSV Union Fürstenwalde II
13:30 Uhr: MTV Wünsdorf 1910 – SV Siethen 1977
14:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – Wittenauer SC Concordia
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – Teltower FV 1913
14:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Strausberg
15:00 Uhr: SV Dallgow 47 – 1. SV Oberkrämer 11
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
