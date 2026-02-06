 2026-02-05T13:24:16.378Z

Allgemeines

Testspiele bis zum Sonntag: Welche Teams sind aktiv?

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

Abgesagt: TSV Rudow Berlin – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
Abgesagt: Ludwigsfelder FC – VfB Trebbin
Abgesagt: FV Preussen Eberswalde – FSV Union Fürstenwalde

Samstag

10:30 Uhr: 1. FC Frankfurt II – SV Rot-Weiß Reitwein
12:00 Uhr: ESV Lok Falkenberg – SG Friedersdorf
Abgesagt: FSV Optik Rathenow – TSV Chemie Premnitz

13:00 Uhr: FC Eilenburg – SV Babelsberg 03
13:00 Uhr: TuS 1896 Sachsenhausen – FC 98 Hennigsdorf
13:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SG Grün-Weiß Deutsch Wusterhausen
13:00 Uhr: SV Blau-Weiß Dahlewitz – SV Adler Berlin 1950
13:00 Uhr: FC Internationale Berlin II – SG Saarmund
13:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SG Müncheberg
13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – BSC Fortuna Glienicke
13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – FSV Admira 2016
13:00 Uhr: Sp.Vg. Blau Weiß 1890 Berlin – Tennis Borussia Berlin
13:00 Uhr: FSV Babelsberg 74 – BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
13:00 Uhr: SpG Tauche/Ahrensdorf – FV Blau-Weiß 90 Briesen
13:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – SpG Lichterfelde/Finow

13:30 Uhr: BSV Eintracht Mahlsdorf – VfB 1921 Krieschow

14:00 Uhr: SV Falkensee-Finkenkrug – SC Borsigwalde 1910 Berlin
14:00 Uhr: Pritzwalker FHV 03 – SV 1920 Zehdenick
14:00 Uhr: FSV 63 Luckenwalde II – FC Grün-Weiß Piesteritz
14:00 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – FC Union Frankfurt
14:00 Uhr: Lichtenrader BC 1925 – SG Großziethen
14:00 Uhr: SC Oberhavel Velten – SV Empor Schenkenberg 1928
14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – SSV Havelwinkel Warnau
14:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde
14:00 Uhr: FC Mecklenburg Schwerin II – SSV Einheit Perleberg
14:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – MKP Carina Gubin II
14:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – Frohnauer SC 1946
14:00 Uhr: SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – Angermünder FC
Abgesagt: SC Charlottenburg – Werderaner FC Viktoria 1920
14:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – Osterburger FC
14:00 Uhr: 1. FC Frankfurt – TSV Mariendorf 1897
14:00 Uhr: Berliner AK – Bischofswerdaer FV 08
14:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – VfB Annaberg 09
14:00 Uhr: FC Lauchhammer – FSV Rot-Weiß Luckau
14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Prenzlau – Schönower SV 1928

15:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – SpG Lunow/Oderbergu

17:15 Uhr: SG Union Klosterfelde - BSG Stahl Brandenburg in Neuruppin

Sonntag

11:00 Uhr: Glückauf Brieske/Senftenberg – SV Grün-Weiß Annahütte

12:00 Uhr: 1. FC Lübars 1962 – BSV Rot-Weiß Schönow
12:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 – SG Schulzendorf 1931
12:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 II – SV Grün-Weiß Großbeeren

13:00 Uhr: FSV Basdorf – FV Erkner 1920
Abgesagt: VfB Steinhöfel – FSV Union Fürstenwalde II

13:30 Uhr: MTV Wünsdorf 1910 – SV Siethen 1977

14:00 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – Wittenauer SC Concordia
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – Teltower FV 1913
14:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Strausberg

15:00 Uhr: SV Dallgow 47 – 1. SV Oberkrämer 11

