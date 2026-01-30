Testspiele bis zum Sonntag: Welche Mannschaften sind im Einsatz?

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
18:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – BFC Dynamo
Abgesagt: RSV Eintracht 1949 – Berliner SC
19:00 Uhr: SV Ziesar 31 – TSV Chemie Premnitz
19:30 Uhr: SV Viktoria Potsdam – Tennis Borussia Berlin
19:30 Uhr: SC Staaken – SV Falkensee-Finkenkrug
19:30 Uhr: Pritzwalker FHV 03 – SG 03 Ludwigslust/Grabow
10:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 II – Birkenwerder BC 1908
11:00 Uhr: SV Blau-Weiß 90 Gartz – Schönower SV 1928
11:00 Uhr: BSG Pneumant Fürstenwalde – FV Blau-Weiß 90 Briesen
12:00 Uhr: SFC Stern 1900 – SV Altlüdersdorf
Abgesagt: SV Babelsberg 03 – Hallescher FC
12:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – VfB Einheit zu Pankow 1893
12:00 Uhr: SC Oberhavel Velten – FC Kremmen 1920
12:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SV Germania 90 Schöneiche II
Abgesagt: FSV Bernau – BSV Eintracht Mahlsdorf
13:00 Uhr: TSG Einheit Bernau – SV Karow 96
Abgesagt: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – SV Askania Schipkau
13:00 Uhr: FSV Eintracht 1910 Königs Wusterhausen – SV 1919 Woltersdorf
13:00 Uhr: 1. FC Frankfurt (Oder) II – Zieloni Lubiechnia Wielka
13:00 Uhr: FC 98 Hennigsdorf – TuS 1896 Sachsenhausen II
13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse
13:00 Uhr: 1. FC Neubrandenburg 04 – FC Schwedt 02
Abgesagt: VSG Altglienicke II – Ludwigsfelder FC
Abgesagt: SV Lichtenberg 47 – TSV Mariendorf 1897
13:00 Uhr: SC Charlottenburg – SG Union 1919 Klosterfelde
13:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – FSV Spandauer Kickers
13:00 Uhr: VfB Hohenleipisch 1912 – FSV Rot-Weiß Luckau
13:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 – FV Preussen Eberswalde
13:00 Uhr: FSV Optik Rathenow – Brandenburger SC Süd 05
13:00 Uhr: FC Hertha 03 Zehlendorf II – SG Bornim
14:00 Uhr: SG Dynamo Dresden II – SV Babelsberg 03
14:00 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – SV Sparta Lichtenberg
14:00 Uhr: Lichtenrader BC 1925 – MSV Zossen 07
14:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II
14:00 Uhr: SC Staaken II – SV Blau-Gelb Falkensee
14:00 Uhr: SG Großziethen – BSG Stahl Riesa
14:00 Uhr: SG Saarmund – SG Bornim
14:00 Uhr: SV 1920 Zehdenick – Löwenberger SV
14:00 Uhr: SG Michendorf – Fortuna Babelsberg
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – TSV Rudow Berlin
14:00 Uhr: Teltower FV 1913 – FV Wannsee
14:00 Uhr: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FC Strausberg
14:00 Uhr: SG Dynamo Schwerin – SV Preußen Reinfeld
14:00 Uhr: Adlershofer BC 08 – SV Frankonia Wernsdorf 1919
Abgesagt: SV Eintracht Elster – FSV 63 Luckenwalde II
14:00 Uhr: SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf II – Breesener SV Guben Nord
Abgesagt: Tennis Borussia Berlin – Berlin Türkspor
15:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – Fortuna Babelsberg II
Abgesagt: BSG Stahl Brandenburg – S.D. Croatia Berlin
13:00 Uhr: RSV Eintracht 1949 II – VfB Trebbin
13:00 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – SV Grün-Weiß Großbeeren
14:00 Uhr: SC Staaken – BSC Fortuna Glienicke
14:00 Uhr: MTV Wünsdorf 1910 – SV Rangsdorf 28
Abgesagt: 1. Eintracht Spandau – SV Dallgow 47
