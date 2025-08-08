Testspiele bis zum Sonntag: Welche Mannschaften sind im Einsatz?

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
19:30 Uhr: Schweriner SC - Pritzwalker FHV 03
11:30 Uhr: FSV Union Fürstenwalde II – SV Rangsdorf 28
12:00 Uhr: MTV 1860 Altlandsberg – SG Union 1919 Klosterfelde II
12:30 Uhr: Glückauf Brieske/Senftenberg – SG Holtendorf / GW Görlitz / SV Zodel 68
13:00 Uhr: Frohnauer SC 1946 – TSG Einheit Bernau
13:00 Uhr: SG Phönix Wildau 95 – MTV Wünsdorf 1910
14:00 Uhr: SV Titania Kruge – SV Hertha 1923 Neutrebbin II
14:00 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche II – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II
14:00 Uhr: SSC Teutonia II – Oranienburger FC Eintracht 1901 II
14:00 Uhr: FC Schwedt 02 – Greifswalder FC II
15:00 Uhr: 1. FC Lokomotive Leipzig – SV Babelsberg 03
16:00 Uhr: VfB 1921 Krieschow II – SV Motor Saspow
13:30 Uhr: Friedrichshagener SV 1912 – SV Babelsberg 03
14:00 Uhr: SpG Biesenthal/Melchow-Grüntal – SpG Lunow/Oderberg II
14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow II – SV Babelsberg 03 II
14:00 Uhr: FSG Irxleben/Niederndodeleben – BSG Stahl Brandenburg
14:00 Uhr: SV Buchholz – SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
15:00 Uhr: FSV 95 Ketzin/Falkenrehde – SV Grün-Weiß Brieselang
15:00 Uhr: SG Schulzendorf 1931 – Sportfreunde Johannisthal II
