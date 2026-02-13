 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Testspiele bis zum Sonntag: Diese Mannschaften sind aktiv

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Sonntag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Freitag

13:00 Uhr: 1. FC Magdeburg II – SV Babelsberg 03

18:30 Uhr: SV Blau-Weiß 90 Gartz – Schönower SV 1928

18:30 Uhr: FSV Dynamo Eisenhüttenstadt – FC Union Frankfurt

19:00 Uhr: FSV Veritas Wittenberge/Breese – Kreveser SV

19:00 Uhr: BSG Stahl Brandenburg – 1. FC Lok Stendal

19:00 Uhr: Pritzwalker FHV 03 – SV Blumenthal-Grabow

19:00 Uhr: MTV Wünsdorf 1910 – VfB Trebbin

19:30 Uhr: SV Victoria Seelow – Angermünder FC

19:30 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SC Victoria 1914 Templin

Samstag

11:00 Uhr: Glückauf Brieske/Senftenberg – Bischofswerdaer FV 08

12:00 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche – FC 98 Hennigsdorf

12:30 Uhr: FC Eisenhüttenstadt – SV Blau-Weiss Markendorf

13:00 Uhr: SpVgg Finsterwalde – SG Friedersdorf

13:00 Uhr: FC Carl Zeiss Jena – VfB 1921 Krieschow

13:00 Uhr: VfL Nauen – SV Schwarz-Rot Neustadt/Dosse

13:00 Uhr: SV Wacker 21 Schönwalde – SV Grün-Weiß Union Bestensee

13:00 Uhr: Pritzwalker FHV 03 – SV Rogeez

13:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – FSV Admira 2016

13:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – FC Neuenhagen 1913

13:00 Uhr: SV Blau-Gelb Falkensee – 1. SV Oberkrämer 11

13:00 Uhr: TuS 1896 Sachsenhausen II – BSC Fortuna Glienicke

13:00 Uhr: Greifswalder FC II – FC Schwedt 02

13:00 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 – 1. FC Neubrandenburg 04

Abgesagt: FSV Babelsberg 74 – BSG Stahl Brandenburg

13:00 Uhr: 1. FC Frankfurt (Oder) – FC Strausberg

13:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde II – MTV 1860 Altlandsberg

13:00 Uhr: TSV 1814 Friedland – SV Blau-Weiß 90 Gartz

13:30 Uhr: SG Einheit Zepernick 1925 – TuS 1896 Sachsenhausen

13:30 Uhr: SV Wacker 09 Ströbitz – FSV Union Fürstenwalde

14:00 Uhr: SV Germania 90 Schöneiche – SV BW Hohen Neuendorf

14:00 Uhr: SV Viktoria Potsdam – TSG Einheit Bernau

14:00 Uhr: Ludwigsfelder FC II – SG Schulzendorf 1931

14:00 Uhr: SSV Einheit Perleberg – SV Blau-Weiß Polz

14:00 Uhr: SV Rot-Weiß Kyritz – FK Hansa Wittstock 1919

14:00 Uhr: Fortuna Babelsberg II – SC Oberhavel Velten

14:00 Uhr: TuS Leutzsch 1990 – BSV Rot-Weiß Schönow

14:00 Uhr: Penkuner SV Rot-Weiß – FSV Schorfheide Joachimsthal

14:00 Uhr: SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – FSV 95 Ketzin/Falkenrehde

14:00 Uhr: 1. FC Guben – SV Lausitz Forst

14:00 Uhr: SG Michendorf – SG Bornim

14:00 Uhr: FSV Bernau – FV Erkner 1920

14:00 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – SV Empor Schenkenberg 1928

14:00 Uhr: SV Blau-Weiß Zorbau – MSV 1919 Neuruppin

14:00 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Blau-Weiß Dahlewitz

14:00 Uhr: TSG Rot-Weiß 90 Kostebrau – FSV Rot-Weiß Luckau

14:00 Uhr: FSV Glückauf Brieske/Senftenberg – LSV Bergen 1990

14:00 Uhr: JFV West Göttingen von 2010 – SG Bornim

14:00 Uhr: FC Lauchhammer – SV Motor Saspow

14:00 Uhr: FSV Rot-Weiß Prenzlau – SV 1920 Zehdenick

15:00 Uhr: SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld – VfB Herzberg 68

15:00 Uhr: SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf – FC Concordia Buckow/Waldsieversdorf 03

15:00 Uhr: TSG Lübbenau 63 – FSV Rot-Weiß Luckau

15:15 Uhr: SG Grün-Weiß Golm – SG Phönix Wildau 95

16:00 Uhr: SpG Lunow/Oderberg – Schönower SV 1928

Sonntag

10:00 Uhr: Ludwigsfelder FC – FSV 63 Luckenwalde II

11:00 Uhr: SV 1919 Woltersdorf – FC Strausberg

12:00 Uhr: SV BW Berolina Mitte 49 – FSV Union Fürstenwalde

12:00 Uhr: FSV Spandauer Kickers – S.D. Croatia Berlin

12:00 Uhr: SpG Vierraden/Gartz – SC Victoria 1914 Templin

13:00 Uhr: FSV Union Fürstenwalde II – SpG Tauche/Ahrensdorf

13:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde – Füchse Berlin Reinickendorf

13:00 Uhr: VfB Weißwasser 1909 – VfB 1921 Krieschow II

13:00 Uhr: Fortuna Babelsberg – SV Grün-Weiß Großbeeren

13:00 Uhr: KSV Hessen Kassel – SG Bornim

14:00 Uhr: FC Borussia Brandenburg – Bredower SV 47

14:00 Uhr: TSV Chemie Premnitz – Brandenburger SC Süd 05

14:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – SV Großräschen

15:00 Uhr: SV Lok Schleife – SC Spremberg 1896

16:00 Uhr: SG Großziethen – SV Babelsberg 03 II

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

