Allgemeines

Testspiele bis zum Donnerstag: Welche Teams sind aktiv?

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Heute, 15:00 Uhr
– Foto: Rene Hofrichter

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es ist kein Spiel geplant.

---

Dienstag

17:50 Uhr: FV Erkner 1920 – FSV Union Fürstenwalde

18:45 Uhr: BFC Dynamo U19 – SV Germania 90 Schöneiche

19:00 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – Angermünder FC

19:00 Uhr: FSV Lok Eberswalde – SpG Lunow/Oderberg

19:30 Uhr: Oranienburger FC Eintracht 1901 – SG Einheit Zepernick 1925

19:30 Uhr: FSV Babelsberg 74 – SG Bornim

20:00 Uhr: FC Strausberg – FV Preussen Eberswalde

20:00 Uhr: SV Babelsberg 03 II – VfB Trebbin

---

Mittwoch

18:00 Uhr: SG Saarmund – BSG Stahl Brandenburg U19

18:30 Uhr: 1. FC Frankfurt – TS Celuloza Kostrzyn Nad Odra

18:30 Uhr: 1. FC Guben II – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt

19:00 Uhr: 1. FC Finowfurt – Angermünder FC

Abgesagt: FC 98 Hennigsdorf – VfL Nauen

19:30 Uhr: TSG Einheit Bernau – FSV Fortuna Britz 90

---

Donnerstag

18:15 Uhr: SG Großziethen – SV Blau-Weiß Dahlewitz

19:00 Uhr: FSV Blau-Weiß Wriezen – SV Jahn Bad Freienwalde

19:00 Uhr: FC Sängerstadt Finsterwalde – TSV 1878 Schlieben

