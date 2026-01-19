Testspiele bis zum Donnerstag: Welche Teams sind aktiv?

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
19:00 Uhr: SG Union 1919 Klosterfelde – BFC Dynamo
19:30 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – Frohnauer SC 1946
Abgesagt: Birkenwerder BC 1908 – SV Glienicke/Nordbahn
---
19:00 Uhr: FC Hertha 03 Zehlendorf – TuS Makkabi Berlin
19:00 Uhr: Tennis Borussia Berlin – VSG Altglienicke
19:15 Uhr: SV Empor Berlin – SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
19:30 Uhr: FSV Spandauer Kickers – Berliner AK
19:30 Uhr: TSG Einheit Bernau – Weißenseer FC
---
19:45 Uhr: VfB Fortuna Biesdorf – FV Preussen Eberswalde
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________