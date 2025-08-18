 2025-08-14T11:39:53.462Z

Allgemeines
Testspiele bis zum Donnerstag: Welche Teams sind aktiv?

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es sind keine Spiele geplant.

---

Dienstag

18:15 Uhr: SpG Kahren/Laubsdorf – SG Eintracht Peitz
19:00 Uhr: SpG Lunow/Oderberg – SpG Lichterfelde/Finow
19:00 Uhr: FSV Basdorf – Oranienburger FC Eintracht 1901
19:00 Uhr: SV Babelsberg 03 U19 – MSV 1919 Neuruppin
19:00 Uhr: SV 1920 Zehdenick – FC Falkenthaler Füchse 1994
19:00 Uhr: SV Prötzel – FC Neuenhagen 1913
19:30 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – Brandenburger SC Süd 05 II

---

Mittwoch

17:30 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam II – Hertha BSC II

---

Donnerstag

Es sind keine Spiele geplant.

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

