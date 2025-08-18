Testspiele bis zum Donnerstag: Welche Teams sind aktiv?

Die nächsten Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
Es sind keine Spiele geplant.
---
18:15 Uhr: SpG Kahren/Laubsdorf – SG Eintracht Peitz
19:00 Uhr: SpG Lunow/Oderberg – SpG Lichterfelde/Finow
19:00 Uhr: FSV Basdorf – Oranienburger FC Eintracht 1901
19:00 Uhr: SV Babelsberg 03 U19 – MSV 1919 Neuruppin
19:00 Uhr: SV 1920 Zehdenick – FC Falkenthaler Füchse 1994
19:00 Uhr: SV Prötzel – FC Neuenhagen 1913
19:30 Uhr: SV Grün-Weiß Brieselang – Brandenburger SC Süd 05 II
---
17:30 Uhr: 1. FFC Turbine Potsdam II – Hertha BSC II
---
Es sind keine Spiele geplant.
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
