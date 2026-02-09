 2026-02-09T08:36:21.830Z

Allgemeines

Testspiele bis zum Donnerstag: Diese Mannschaften sind im Einsatz

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

Es ist kein Spiel geplant.

---

Dienstag

18:15 Uhr: SG Großziethen – Ludwigsfelder FC
18:30 Uhr: FSV Dynamo Eisenhüttenstadt – SV Eiche Groß Rietz
18:30 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – FC Hertha 03 Zehlendorf
18:30 Uhr: SV Wacker 09 Ströbitz – SG Groß Gaglow
19:00 Uhr: BFC Dynamo – FSV Bernau
19:00 Uhr: BSC Rathenow 1994 – TSV Chemie Premnitz
19:30 Uhr: SG Einheit Zepernick 1925 II – SG Union 1919 Klosterfelde II
19:30 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SG Bornim
19:30 Uhr: Birkenwerder BC 1908 – TSV Wustrau
19:30 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde II – SV Lichtenberg 47 II

---

Mittwoch

18:30 Uhr: 1. FC Guben – SG Eintracht Peitz
18:30 Uhr: SV Wacker 09 Ströbitz – VfB 1921 Krieschow
19:00 Uhr: FV Preussen Eberswalde II – FSV Schorfheide Joachimsthal
19:00 Uhr: BSG Stahl Brandenburg – SV Empor Schenkenberg 1928
19:00 Uhr: SG Einheit Zepernick 1925 – SpG Lunow/Oderberg
19:00 Uhr: SV Victoria Seelow – 1. FC Frankfurt
19:00 Uhr: SV Eintracht Alt Ruppin – SV Union Neuruppin 1990
19:45 Uhr: FSV Babelsberg 74 – FC Viktoria 1889 Berlin II

---

Donnerstag

19:00 Uhr: MSV 1919 Neuruppin – SV Falkensee-Finkenkrug
19:00 Uhr: SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde – FSV Bernau
19:00 Uhr: Breesener SV Guben Nord – FC Eisenhüttenstadt
19:30 Uhr: Werderaner FC Viktoria 1920 – SG Grün-Weiß Golm
19:30 Uhr: Grünauer BC 1917 – SV Frankonia Wernsdorf 1919

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

