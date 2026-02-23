 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Testspiele bis zum Donnerstag: Auch ein Oberligist ist im Einsatz

Auf FuPa Brandenburg gibt es die Übersicht.

von red · Heute, 16:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michel Grabowski

Verlinkte Inhalte

NOFV-Oberliga Süd
Kreisoberliga
LK Süd Brandenburg
LL Süd Brandenburg
LK West Brandenburg

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.

Montag

19:00 Uhr: 1. FC Guben II – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt

---

Dienstag

18:00 Uhr: SG Wiesenau 03 – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt

18:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau

19:30 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Frankonia Wernsdorf 1919

20:00 Uhr: FC Strausberg – FV Preussen Eberswalde

---

Mittwoch

18:30 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

19:30 Uhr: SG Blankenburg – SG Union 1919 Klosterfelde II

---

Donnerstag

18:30 Uhr: VfL Meiningen 04 – SC Victoria 1914 Templin

__________________________________________________________________________________________________

Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.

__________________________________________________________________________________________________