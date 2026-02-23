Testspiele bis zum Donnerstag: Auch ein Oberligist ist im Einsatz

Weitere Testspiele stehen für die Mannschaften aus Brandenburg auf dem Programm. Hier gibt es den Überblick über die Partien, die bis zum Donnerstag geplant und auf FuPa eingetragen sind.
19:00 Uhr: 1. FC Guben II – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
---
18:00 Uhr: SG Wiesenau 03 – FSV Dynamo Eisenhüttenstadt
18:30 Uhr: FSV Optik Rathenow – SSV Havelwinkel Warnau
19:30 Uhr: BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow – SV Frankonia Wernsdorf 1919
20:00 Uhr: FC Strausberg – FV Preussen Eberswalde
---
18:30 Uhr: FV Preussen Eberswalde – SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
19:30 Uhr: SG Blankenburg – SG Union 1919 Klosterfelde II
---
18:30 Uhr: VfL Meiningen 04 – SC Victoria 1914 Templin
__________________________________________________________________________________________________
Es fehlen Testspiele, es stimmen Details nicht oder euer geplantes Spiel fällt aus? Meldet euch gern via Instagram bei uns oder schreibt uns eine Mail an brandenburg@fupa.net. Oder noch besser: Werdet Vereinsverwalter und tragt eure Testspiele direkt selber ein.
__________________________________________________________________________________________________