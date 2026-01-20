 2026-01-20T07:14:11.657Z

Testspiel
– Foto: Christoph Tiroux

Testspiele bis Donnerstag: Wo wird am Mittelrhein gespielt?

FuPa präsentiert euch die Testspiele bis einschließlich 21. Januar 2026

Verlinkte Inhalte

Mittelrheinliga
LL Mittelrhein St. 1
LL Mittelrhein St. 2
BZL Mittelrhein St. 1
BZL Mittelrhein St. 2

Am Mittelrhein wird wieder gespielt! In dieser Woche steigen reichlich Begegnungen, wie ihr in der FuPa-Übersicht finden könnt. Wichtig: Die Partien sind lediglich eine Auswahl, im verlinkten Kalender findet ihr weitere Spiele aus dem jeweiligen Fußballkreis.

Die Testspiele am Dienstag, 20. Januar 2026

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
KAS Eupen
KAS EupenKAS Eupen II
19:00live

Heute, 19:30 Uhr
Siegburger SV 04
Siegburger SV 04Siegburg. SV
SG Finnentrop/Bamenohl
SG Finnentrop/BamenohlSG Finnentrop/Bamenohl
19:30live

Heute, 20:00 Uhr
SSV Rot-Weiß Ahrem
SSV Rot-Weiß AhremAhrem
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SV Erftstolz Niederaußem 1926
SV Erftstolz Niederaußem 1926Niederaußem
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27
SV Lövenich/Widdersdorf 1986/27SV Lövenich
20:00

Heute, 20:00 Uhr
TuS Chlodwig Zülpich 1896
TuS Chlodwig Zülpich 1896Zülpich
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
20:00

Heute, 20:00 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich
20:00

Die Testspiele am Mittwoch, 21. Januar 2026

Morgen, 20:00 Uhr
Sportfreunde Neuwerk
Sportfreunde NeuwerkSF Neuwerk
Sportfreunde Uevekoven
Sportfreunde UevekovenUevekoven
20:00

Morgen, 19:30 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
SG Türkischer SV Düren
SG Türkischer SV DürenTSV Düren
19:30live

Die Testspiele am Donnerstag, 22. Januar 2026

Do., 22.01.2026, 19:30 Uhr
FV Bad Honnef
FV Bad HonnefBad Honnef
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
19:30

Do., 22.01.2026, 20:00 Uhr
SV Weiden 1914/75
SV Weiden 1914/75Weiden 14/75
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
20:00

Do., 22.01.2026, 20:00 Uhr
SV 1926 Rheidt
SV 1926 RheidtSV Rheidt
Viktoria Birkesdorf
Viktoria BirkesdorfBirkesdorf
20:00live

Do., 22.01.2026, 20:00 Uhr
FV Wiehl 2000
FV Wiehl 2000FV Wiehl
SV Ottfingen
SV OttfingenSV Ottfingen
20:00

Do., 22.01.2026, 19:30 Uhr
TuS Lindlar 1925
TuS Lindlar 1925TuS Lindlar
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05
19:30

Do., 22.01.2026, 19:30 Uhr
VfL Sindorf
VfL SindorfSindorf
FC Viktoria 1919 Manheim
FC Viktoria 1919 Manheim1919 Manheim
19:30

Do., 22.01.2026, 19:30 Uhr
SC Borussia Köln-Kalk 05
SC Borussia Köln-Kalk 05SC Köln-Kalk
FC Pesch
FC PeschPesch
19:30

Do., 22.01.2026, 20:00 Uhr
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
SpVg Rheindörfer Köln-NordRheindörfer
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind
SC Borussia Lindenthal-HohenlindLindenthal
20:00

Do., 22.01.2026, 19:45 Uhr
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
SV Bergfried Leverkusen-SteinbüchelSV Bergfried
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
19:45

Do., 22.01.2026, 19:30 Uhr
Germania Eicherscheid
Germania EicherscheidEicherscheid
1. FC Düren
1. FC Düren1. FC Düren
19:30

Hier gibt es alle Spiele des jeweiligen Tages

➡️ Hier gibt es alle überregionalen Spiele ab der Bezirksliga aufwärts

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Aachen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Berg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Bonn

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Düren

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Euskirchen

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Heinsberg

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Köln

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Rhein-Erft

➡️ Hier geht es zum Kalender vom Fußballkreis Sieg

Aufrufe: 020.1.2026, 07:46 Uhr
redAutor