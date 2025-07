Testspiele: Biesdorf verspielt Drei-Tore-Vorsprung Testspiel-Übersicht

Friedenauer TSC – FV Wannsee | 2:2

Tore: 1:0 (12.), 1:1 Ben Toure (25.), 1:2 Riccardo Schäfer (39.), 2:2 Eray Krüger (90.)



Polar Pinguin Berlin III – Polar Pinguin Berlin II | 1:2



TSV Eiche Köpenick – SVM Gosen | 6:3



FC 98 Hennigsdorf – SC Schwarz-Weiss Spandau 1953 | abgesagt



SV Tasmania Berlin – 1. FC Wilmersdorf | 9:1

Tore: 1:0 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (9.), 2:0 Pedro Vitor Cruz Magalhaes (16.), 3:0 Kemal Günay (18.), 3:1 (35.), 4:1 Mohammed Berjaoui (45.), 5:1 Nathaniel Amamoo (49.), 6:1 (63.), 7:1 Ensar Bekdemir (69.), 8:1 Ensar Bekdemir (75.), 9:1 Rici Bokake-Befonga (88.)



TuS Makkabi Berlin – Berliner AK | 1:3

Tore: 0:1 Ali Ihsan Keles (4.), 1:1 (17.), 1:2 Ali Ihsan Keles (33.), 1:3 Furkan Yildirim (53.)



SV Empor Berlin – SC Berliner Amateure | 3:1



Friedrichshagener SV 1912 – TSV Mariendorf 1897 | 1:4

Tore: 1:0 (17.), 1:1 Louis Kromat (20.), 1:2 Mehmet-Can Senocak (32.), 1:3 (43.), 1:4 (86.)



SFC Stern 1900 – Türkiyemspor Berlin | 3:1

Tore: 1:0 Florian Medrane (29.), 2:0 Can Kilian Cakin (33.), 3:0 Nicolas Fäßler (37.), 3:1 (77.)



SSC Südwest 1947 – S.D. Croatia Berlin | 0:5

Tore: 0:1 Richard Rumler (3. Eigentor), 0:2 Eren Basaran (37.), 0:3 Amirreza Ohadi (42.), 0:4 (48.), 0:5 Tyrone Watson (82.)



Polar Pinguin Berlin – Tennis Borussia Berlin | 1:2

Tore: 0:1 (18.), 0:2 (35.), 1:2 Said Abasi (63.)



Frohnauer SC 1946 – VfB Hermsdorf Berlin | 3:3

Tore: 1:0 Rangga Musiol (7.), 1:1 Charles Duncan (27.), 1:2 Charles Duncan (37.), 1:3 Jan Oberstein (71.), 2:3 Said Bachar (78.), 3:3 (85.)



Köpenicker FC II – JFC Berlin | 1:4

Tore: 0:1 Paul Stock (29.), 0:2 Nino-Pierre Profft (45.+1), 1:2 (49. Eigentor), 1:3 (77.), 1:4 Agnelo Pilgram (78.)



VfB Sperber Neukölln 1912 III – VfB Sperber Neukölln 1912 IV

Anstoß: 19:30 Uhr



FV Preussen Eberswalde – BFC Dynamo U19 | 4:4



VfB Berlin 1911 – Köpenicker FC | 3:1

Tore: 1:0 Leonard Ondraczek (42.), 2:0 Felix Hiller (44. Foulelfmeter), 2:1 Dennis Bohnsack (81.), 3:1 Leonard Ondraczek (82.)



SV Norden-Nordwest 1898 – SV BW Hohen Neuendorf II | 3:2

Tore: 0:1 Valentin Brunsmann (15.), 1:1 (24.), 1:2 Valentin Brunsmann (34.), 2:2 (35.), 3:2 (43.)



SG Stern Kaulsdorf – MTV 1860 Altlandsberg

Anstoß: 20:00 Uhr



BFC Meteor 06 III – NFC Rot-Weiß 1932 II | 0:6

__________________________________________________________________________________________________

Donnerstag, 24. Juli

VfB Fortuna Biesdorf – TSG Einheit Bernau | 4:4

Tore: 1:0 Ibrahim Haj Youssef (18.), 2:0 Darvin Schramm (21.), 2:1 Adrian Evers (46.), 3:1 Alex Steinke (64.), 4:1 Alex Steinke (70.), 4:2 Tom Gericke (72.), 4:3 Lucas Steinert (75.), 4:4 Florian Klose (82.)



SG Phönix Wildau 95 – FC Stern Marienfelde 1912 | 1:1

Tore: 0:1 Felix Weglöhner (24.), 1:1 Ronny Brendel (68.)



Berliner SC – SG Union 1919 Klosterfelde | 1:2

Tore: 0:1 Emil Gustavus (18.), 0:2 Emil Gustavus (24.), 1:2 Eric Ekandille (78.)



FV Erkner 1920 – VSG Rahnsdorf 1949 | 0:0

Tore: keine Tore



SV Nord Wedding 1893 – Hertha BSC III

Anstoß: 19:30 Uhr



SV Schmöckwitz-Eichwalde – SG Schulzendorf 1931 | abgesagt



FV Rot-Weiß 90 Hellersdorf – Weißenseer FC II | 1:2



Nordberliner SC – BSC Fortuna Glienicke II

Anstoß: 19:30 Uhr



Wartenberger SV 1974 II – BW Friedrichshain II | 3:4



SV Askania Coepenick 1913 – BSV Victoria 90 Friedrichshain | 1:2



CONO SUR – SFC Friedrichshain | abgesagt



1. FC Wacker 1921 Lankwitz – Delay Sports Berlin II | 2:8

